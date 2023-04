Vladimir Quesada apuesta ante Herediano al ritmo goleador de sus jugadores

El partido es el domingo, pero ya se empezó a jugar. El pulso entre Saprissa y Herediano calienta el ambiente, porque con el triunfo el cuadro morado amarra el primer lugar y la opción de quedar sembrado en una eventual final.

Por su parte Herediano que cayó 1-3 el jueves ante Cartaginés, está fuera de zona de clasificación y obligado al triunfo, cuando solo restan nueve puntos en disputa.

Además regresa Jeaustin Campos a la “Cueva”, donde hasta hace poco estuvo al frente de Saprissa y volvió a generar roncha, tras manifestar en la conferencia de prensa, luego del choque ante los brumosos, que Saprissa le debe el dinero por concepto de premios por haber logrado el título 37. “Espero que me paguen”, dijo.

Vladimir Quesada atendió este viernes a la prensa y reconoció que no quiere bajarle el ritmo a su equipo, tras la paliza 7-0 del miércoles ante Pérez Zeledón.

- ¿Cuál es su análisis del partido ante Herediano y cómo manejar la situación de Javon East?

- Yo veo un partido muy cerrado, muy ríspido, de mucho vértigo. Los dos equipos se juegan cosas muy importantes. Nosotros buscamos la clasificación y apuntamos al primer lugar y Herediano intenta entrar entre los cuatro de la clasificación y espero un juego bien jugado por ambos clubes.

En el caso de Javon East, como ya hemos anotado anteriormente, el tema se maneja de manera interna y es algo consensuado y colegiado en el club. Javon trabaja muy bien y no es de ahora, sino desde que vine hace dos semanas. En este momento compite por un puesto para el domingo, contamos con él, a no ser de que reciba alguna otra indicación por parte del club.

- ¿Ustedes vienen de golear, cuánto hay que bajar un poco al piso al equipo, ante un compromiso como el del domingo?

- No los queremos bajar y les hemos dado a entender que si se hacen los movimientos necesarios dentro del terreno de juego ofensivamente y defensivamente, podemos alcanzar en otros encuentros, resultados como ese. No quiere decir que el domingo vaya a ser así, pero ellos tienen bien claro, que no se debe hacer un carnaval al obtener un resultado como el del miércoles y tampoco un velorio o estar de luto cuando un marcador no es positivo.

Estos muchachos tienen bien claro lo sucedido el miércoles, como les dijimos en el entretiempo, la fiesta es en la gradería, pero en la cancha se sigue con la misma responsabilidad y seriedad. Ellos lo tienen claro para el domingo, el 7-0 pasó, fue la realidad de ese día, pero no siempre va a ser la realidad, no lo fue ni antes y no necesariamente tiene que serlo después.

- ¿Qué representa para usted tener este duelo con Jeaustin Campos?

- No sé, pienso que por algo es el técnico más ganador del país, lee muy bien los encuentros y hace muy buenos planteamientos tácticos. Obviamente conoce mucho de lo interno acá, pero nosotros también conocemos bastante de Herediano. Ahora con los videos se puede ver qué hacen los rivales, pero el duelo no es entre Jeaustin y mi persona, sino entre dos equipos de los más tradicionales de este país.

- ¿Qué puede marcar la diferencia entre dos equipos que se conocen tan bien?

. Cualquiera podría decir que hay individualidades en ambos equipos, pero será la atención y concentración. Concentrados con y sin balón, porque se juega más sin balón, pero la diferencia la va a hacer el conjunto, el equipo que se resquebraje menos en los diferentes tramos del encuentro.

Vladimir Quesada destacó la unión de sus jugadores y el deseo de ganar el bicampeonato. (Jose Cordero)

- Saprissa lleva un año de no perder en casa. ¿Qué le dice esa estadística?

- Eso es importantísimo, pero no logró la persona que estaba anteriormente en el puesto, ni yo, eso lo respalda el camerino, que tiene claras las metas, ganar cada partido y el objetivo final obtener el bicampeonato. Es un grupo fuerte, muy unido y han respaldado eso con el trabajo en la cancha.

- ¿Ulises Segura podrá estar para el juego contra Herediano?

- Ulises salió lastimado, tuvo una molestia en el gastrocnemio (músculo en la parte posterior del pie) y se la ha tratado de la mejor manera por el cuerpo médico y todavía contamos con él, hasta que médicamente no nos digan lo contrario.

- El presidente de Saprissa en sus redes sociales se ha referido muy bien hacia usted. ¿Qué le dice esto?

- Yo a don Juan Carlos le agradezco sus palabras y a toda la afición saprissista que nos ha apoyado en este proceso y también a los no saprissistas. Tengo amigos que siguen otros equipos, o gente amiga de la familia y dicen somos “vladimircistas”. Hemos tratado de poner pocas ideas, no podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero hemos dado un énfasis al aspecto ofensivo, hemos visto también que se tiene buena organización defensiva, pero creemos que estábamos un poco cortos en goles anotados.

- ¿Qué representaría estar en una gran final?

- Sería una gran alegría poder definir nuestra clasificación el domingo y ante un gran rival sería de mayor mérito, pero eso no nos hace bajar los brazos. No pensamos que nos quitamos un peso de encima si tenemos el pase a la final, todos tenemos claro lo que es y quiere Saprissa. Sí podemos clasificar primero mejor, porque nos da una ventaja y esperamos no tengamos que usar esa ventaja.

- ¿Algún equipo que le gustaría enfrentar en la segunda fase?

- Desde niño, los entrenadores me enseñaron que somos Saprissa y vemos el marco de adelante, claro debemos protegernos atrás, pero para ser campeones debemos ganarle a todos. Independientemente del rival y con todo respeto, pero el que se ponga de frente debemos ganarle.