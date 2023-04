Jeaustin Campos le cobra públicamente a Saprissa de cara a su vuelta a la Cueva

Hace menos de un mes Jeaustin Campos estaba al frente de Saprissa y tenía a su equipo líder, justo en el certamen en el que defendían el título de campeones. Sin embargo, hubo un giro inesperado tras la denuncia de Javon East, por supuestos insultos racistas, y esto derivó el el despido de Campos.

Las vueltas del fútbol hacen que Jeaustin ahora esté con Herediano y tenga que visitar a los morados el próximo domingo (4 p. m.). Aunque el técnico tan siquiera quiso decir el nombre de los tibaseños, sí mandó un mensaje claro y le cobró a sus antiguos jefes los premios del torneo anterior.

Jeaustin Campos tiene dos partidos al frente del Herediano, en su nueva etapa, y aún no logra ganar. Primero empató con Alajuelense y luego cayó ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El estratega aprovechó la conferencia de prensa, tras caer 3 a 1 ante Cartaginés, para hablar de lo que será su regreso a la Cueva y lanzó un dardo, en medio de una disputa legal que ya tiene con la S por la forma en la que lo sacaron del club.

- ¿Dónde se le desconectó el equipo, porque no es normal que le remonten así?

- Fue muy doloroso, porque manejamos bien el primer tiempo. Hicimos un ajuste con la línea de tres y subimos a Kennedy Rocha, que fue el que anotó. Mejoramos mucho y teníamos un partido muy controlado, hasta fue tranquilo el primer tiempo para nosotros y aunque no fuimos tan claros, tuvimos para salir con más ventaja. Creo que fuimos víctimas de nuestros errores.

- ¿Qué tipo de recibimiento se imagina que tendrá en la Cueva?

- Es de bien nacidos ser agradecidos. Cuando regresé al Herediano, después de año y medio, recibí el calor de la afición, la directiva y todos los que están involucrados en el club y lo agradezco mucho. Tal vez no fueron tantos campeonatos (ganados), pero fue uno muy importante para el club y para mi en Heredia.

”Aprovecho para hablarle a la afición herediana y agradecerles por todo el cariño y el apoyo. No esperaría menos (en la Cueva), estamos en paz y agradezco la oportunidad que me dio mi anterior club de trabajar y de ganar lo que gané

”Creo que no nos debemos nada (con Saprissa), salvo los premios del torneo anterior que no me los han pagado, pero ojalá que me llegue el cheque el domingo. A partir de ahí, no sé si estamos a mano o no. En todo lado he sido una persona profesional y honesta.

”He tenido 10 u 11 campeonatos en todas las facetas y no lo he hecho yo, sino los muchachos. Si no tuviera esa convicción y liderazgo en mi carrera, estaríamos hablando de otra cosa”.

- ¿Cómo se prepara mentalmente para el juego ante Saprissa?

- Mentalmente me preparo como para todos los partidos. Igual a como lo hago con Alajuelense o en este último juego contra Cartaginés. Así será contra nuestro próximo rival, no distingo, simplemente hay que ganar y sacarle puntos.

”Sé como juegan, sé algunas variaciones que tienen en su estilo de juego y sobre esto vamos a trabajar”.

- ¿No clasificar sería un fracaso, pese a que no tiene dos semanas en su regreso al Herediano?

- Es un golpe duro ante Cartaginés, pero nuestras posibilidades siguen intactas, con respecto al cuarto lugar. Vienen partidos decisivos, es importante que los jugadores asuman ese luto tras caer en este juego, pero también estamos vivos y justo donde Herediano es más fuerte.

”Es un plantel maduro, aguerrido y de sangre caliente, pero necesitamos cabeza fría para lo que viene”.

- ¿Lo que sucede con Herediano lo pensaba antes de asumir o visualizaba que iban a estar mejor acomodados?

- Si hubiera sacado la calculadora, mejor le decía a Jafet Soto y la directiva que nos veíamos a finales de mayo y simplemente no asumo este reto al final del campeonato. Hay poco tiempo para trabajar con tranquilidad algunos aspectos, pero confío en el equipo.

”Igual, me ha pasado que he tomado equipos así y salimos campeones”.