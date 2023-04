Cartaginés da un zarpazo y se lleva por delante a Herediano y Alajuelense

Cartaginés venía conectando golpes importantes en la segunda vuelta del torneo, al punto de colocarse como el mejor equipo de las últimas ocho fechas. Llegó a ganar seis juegos al hilo y resurgió, pero le faltaba dar un verdadero zarpazo. Lo conectó ante Herediano y de paso se llevó por delante a Alajuelense.

Si luego del juego ante Saprissa (empate 1 a 1) propios y extraños cuestionamos la falta de ambición de Paulo César Wanchope y los brumosos, en esta ocasión no hay razón para ignorar el cambio de actitud y lo que hicieron. El gane 3 a 1 en el Colleya Fonseca lo construyeron con un apego total a la táctica; ya ahondaremos.

El atacante de Cartaginés, Jeikel Venegas fue determinante para el triunfo brumoso ante Herediano, en la fecha 19 del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Luego de la fecha 19 los centenarios tienen mucho que celebrar: se adueñaron del segundo puesto con un punto más que la Liga (36 a 35), le sacaron seis unidades al Team (quinto con 30) y aprovecharon el pinchazo de Sporting FC (cuarto con 32) para sacarle una ventaja manejable al club contra el que cierran el certamen.

Claro, no han ganado nada aún, aunque es evidente que necesitaban un golpe en la mesa y lo dieron. Los 22 puntos de 24 que ganaron los de la Vieja Metrópoli en esta seguidilla hablan de un equipo diferente, uno que ya no tiene o no muestra divisiones internas.

Además, defienden en bloque y apenas recibió ocho tantos en este lapso, pero también tiene pegada y concretó 21 dianas en estas ocho presentaciones.

Team en riesgo Copiado!

Herediano tuvo la capacidad de levantarse con Jafet Soto como técnico y llegó hasta a apuntar al liderato, luego de seis ganes consecutivos, pero en los últimos cinco compromisos perdió esa fuerza que traía y ahora está en riesgo su clasificación.

Los florenses apenas sumaron dos puntos de los últimos 15 que disputaron y más allá de que llegó Jeaustin Campos y dirigió en la fecha 18 y 19, no ha logrado sacar al equipo del quinto puesto.

Incluso Sporting FC (cuarto) empató y perdió en sus últimas dos presentaciones y el Team no lo aprovechó. Jamás se puede decir que el Tigre está fuera de la fiesta, apenas son dos puntos de diferencia, pero las opciones se le esfuman.

Cartaginés celebró en grande su triunfo contra Herediano, en el Colleya Fonseca. (Rafael Pacheco Granados)

Es más, los rojiamarillos visitan a Saprissa el domingo, luego reciben a Pérez Zeledón y cierran en Puntarenas. Por su parte, los albos serán locales ante el PFC y la S y terminan con salida frente a Cartaginés.

La misión es sumamente compleja y tampoco es que Cartaginés y Alajuelense son inalcanzables para los heredianos; no obstante, por ahora deben enfocarse en meterse entre los cuatro.

Cambio estilos Copiado!

Nadie le quita a Jeaustin Campos sus múltiples títulos, sin embargo, en esta ocasión Paulo César Wanchope le ganó en la pizarra. Esto incluso sin Michael Barrantes, Marcel Hernández y Kevin Briceño.

Es claro que Herediano fue mucho mejor en el primer tiempo, dominó el balón y la pasó de lado a lado, pero sin tanta profundidad o claridad. Campos se olvidó de la línea de cinco para ganar más peso arriba y no lo logró.

Chope armó un bloque con tres centrales, se resguardó con dos volantes mixtos y esto redujo los espacios. Por más que el Team golpeó en el 43′ con Kennedy Rocha, fue por un robo en salida de Anthony Contreras, producto de la presión.

En el segundo tiempo, Wanchope soltó un poco más a su equipo y metió al rival en la trampa de invitarlo a salir, para luego salir con más hombres a la contra.

Jeikel Venegas arrebató la esférica a Diego González y definió en el 49′, luego Ronaldo Araya le dio un pase como con la mano a Allen Guevara y este la pegó de seguido en el 65′. Mientras que Dylan Flores sentenció en el 70′, claro, con un horror de Bryan Segura.

Ficha del juego: Copiado!

- Herediano: 1

Titulares: Bryan Segura, Keyner Brown, Jefferson Brenes, Keysher Fuller, Gerson Torres, Diego González, Yeltsin Tejeda, Kennedy Rocha, Kenneth Vargas, John Jairo Ruiz y Anthony Contreras. DT. Jeaustin Campos.

Cambios: Jossimar Méndez (Brenes, al 69′), Waylon Francis (Rocha, al 69′), Douglas López (Ruiz, al 72′), Arturo Campos (Vargas, al 72′) y Royner Rojas (Torres, al 88′).

- Cartaginés: 3

Titulares: Darryl Parker, Allen Guevara, Jeikel Venegas, José Luis Quirós, Dylan Flores, Kenneth Cerdas, Kevin Espinoza, Carlos Barahona, Kendrick Enríquez, Diego Mesén y Ronaldo Araya. DT. Paulo César Wanchope.

Cambios: José Gabriel Vargas (Cerdas, al 80′), William Quirós (Enríquez, al 80′) y Emmanuel Chacón (Guevara, al 87′),

Goles: 1-0 (43′): Rocha (Contreras). 1-1 (49′): Venegas (balón recuperado). 1-2 (65′): Guevara (Araya). 1-3 (70′): Flores. Árbitros: Hugo Cruz con Carlos Fernández, Victor Robles y Pablo Camacho. Estadio: Colleya Fonseca, 8 p. m.