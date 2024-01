Vladimir Quesada anuncia el regreso de un jugador que podría actuar contra Herediano

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a la prensa previo al duelo de este miércoles 24 de enero contra Herediano. El entrenador aprovechó para darle una buena noticia a los seguidores del cuadro morado, y es el regreso de uno de los jugadores, quien estaba en recuperación y está listo para ser tomado en cuenta para el partido contra los rojiamarillos.

Saprissa visita a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara a las 8 p. m. y Quesada podrá echar mano de Orlando Sinclair.

“Orlando Sinclair está de alta, ha estado entrenando y el lunes anterior hizo entrenamiento grupal con los jugadores que no actuaron el domingo y con quienes no tuvieron pocos minutos el domingo. Hizo las cosas muy bien, hicimos unos 20 minutos de fútbol con la juvenil sub-21 y se mostró en buen nivel”, dijo Vladimir sobre Sinclair.

- ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado de su equipo en estas tres primeras fechas?

- Pienso que en términos generales me ha gustado el accionar del equipo, aunque todavía no nos acercamos a lo que queremos. Nuestro nivel de juego es bastante nuevo y la creación de opciones ante el marco contrario es bueno. Qué no nos gusta, que no podemos anotar las opciones creadas y debemos ser más consistentes en nuestra creación ofensiva. Estamos tranquilos, pero no satisfechos y como lo dije antes, en la derrota contra Pérez Zeledón y el empate ante Cartaginés había tristeza en el camerino porque no ganamos, somos ganadores y queríamos ganar, darle una satisfacción a nuestra afición.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que analiza si Mariano Torres será tomado en cuenta para el juego contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Tomará alguna previsión con Mariano Torres por jugar en cancha sintética contra Herediano?

- Previsión podría caber, no solo con Mariano sino con el resto de los jugadores. Estamos constantemente monitoréandolos, la tecnología, el uso del GPS y lo que nos diga el preparador físico, determinará cuál jugador está para empezar o no. Al final siempre le pregunto al jugador cómo se siente y lo que me diga es la verdad absoluta, ellos saben cómo se sienten.

- ¿Cómo está Kendall Waston y cree que ante la falta de gol, al equipo le hace falta un delantero, un goleador?

- Kendall no ha hecho entrenamientos grupales y no va a ser tomado en cuenta para el partido. Los jugadores que vienen actuando en la posición de Kendall lo vienen haciendo bien. Respecto a un refuerzo, muchas veces en el torneo pasado lo hablamos, era bueno tener tantos y tenemos bastantes delanteros y los goles se repartieron. En este momento digamos que la pólvora está mojada, pero pronto van a llegar y me preocuparía si no fabricamos las opciones. La posibilidad de traer a alguien existe y se barajan algunos nombres, pero no solo delanteros, sino que hemos analizado nombres en otras líneas. Si seguimos de esta manera debemos buscar una opción.

- ¿Cómo hacer para que sus jugadores no pierdan el hambre por lograr el título al ser tricampeones?

- Siempre digo que el aspecto mental es el más importante en la preparación de un futbolista y el trabajo del psicólogo Pedro Bonilla está basado en la labor mental, que los muchachos no decaigan y en eso estamos abocados.