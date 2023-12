Vicky Ross, presidenta de Unafut: ‘Quienes apostaban que duraba dos meses, perdieron’

Pareciera que no fue hace mucho cuando causaba revuelo la noticia de que una mujer derribaba más barreras y le metía un gol a los estereotipos al tomar el mando de la Unión Nacional de Clubes de la Primera División (Unafut).

Cuando el fútbol de la máxima categoría dio ese paso, la propia Vicky Ross aseguró que estaba más que lista para el desafío. Incluso, en ese momento contó que hasta tiene licencia de entrenadora. Sin asumir el cargo como jerarca de la Unafut, ella sabía que las prioridades eran reforzar todo el tema de ligas menores, también el desarrollo de transformación de la agenda institucional y poder proyectar ese cambio a futuro.

Además de hacer funcionar proyectos estratégicos comerciales de los que habían hablado los presidentes de los clubes para mejorar el impacto del fútbol en general.

El tiempo vuela y Vicky Ross en este momento tiene un año y nueve meses de ser la presidenta de la Unafut. En las instancias finales del Torneo de Apertura 2023, ella contó sin tapujos lo que ha vivido en esta experiencia, en la que considera que junto a su equipo de trabajo han obtenido muy buenos resultados.

Entre broma y en serio, Vicky Ross dice que hizo perder a quienes apostaban a que ella duraría apenas dos meses en ese puesto, como presidenta de la Unafut.

- La temporada ha sido buena. ¿Ha detectado algún margen de mejora en algún ámbito?

- Sí, hicimos un análisis de datos desde que hay registros desde hace más de 20 años de asistencia y recaudación y detectamos que hay una caída en el segundo semestre del año en términos de asistencia. No es significativo, pero sí notamos eso. Tuvimos un Clausura 2023 que rompió récords de asistencia y recaudación.

“Lo que vemos es que hay temas que podrían mejorarse para que haya mayor asistencia, sobre todo en las primeras etapas, en las primeras jornadas del torneo, en las primeras jornadas del Torneo de Copa y eso son estrategias de comunicación específica que podemos hacer para levantar un poco y que no haya diferencia entre un torneo y otro”.

- Me parece que no es por el precio de las entradas. ¿Es por otro motivo?

- Yo creo que tiene que ver con condiciones climáticas, que también nos pone retos no solo en temas comerciales, sino en temas deportivos. Es cuando más chance hay de que un partido se pueda suspender o se tenga que reprogramar. También son meses muy lluviosos y hay que ver cómo motivamos a la gente para ir al estadio aunque esté lloviendo.

- ¿Cómo ha sido la experiencia suya en este tiempo al frente de la Unafut? ¿Cómo lo ha vivido?

- Ya son casi dos años en la organización y yo digo que hice que quienes apostaban que duraba dos meses, perdieron las apuestas. Ha sido un proceso interesante. Yo creo que el proceso de consolidación de la profesionalización de las ligas de fútbol no solo en Costa Rica, sino en el mundo, pasa por dejar de ver el detalle y poder ver lo macro.

“Todavía nosotros muchas veces nos perdemos en las cuestiones circunstanciales, de qué pasó en una jornada, o si hay algo que provocó algún tipo de controversia en una jornada. Creo que parte de nosotros y lo que he tratado de convencer a las dirigencias es que tenemos que mantener el foco en la estrategia mayor.

“De cómo levantamos el negocio, de cómo profesionalizamos nuestras estructuras, de cómo vamos caminando todos juntos hacia levantar la barra para ir mejorando el fútbol y que nuestro fútbol esté a la altura de las mejores ligas y las mejores competiciones del mundo y no sentir que nos vamos quedando rezagados”.

- ¿Cómo ha vivido los ataques hacia usted, porque es un contexto diferente al de otras áreas en las que se había desempeñado antes?

- Habiendo estado en medios de comunicación toda la vida y en política también durante gran parte de mi vida, le puedo decir que muchos de los ataques son más violentos de lo que yo esperaba. Son mucho más personales, mucho más al cuerpo de lo que yo esperaba.

“Pero yo trato de pensar que eso no es personal, que estamos también en el que la gente es muy aficionada y eso a veces hace que la gente no sea racional, pero en general estoy muy orgullosa de los resultados que hemos tenido.

“Hemos logrado consolidar una estructura que si usted la compara con cualquier otra liga del mundo, en términos de funcionalidad, de operatividad, de cómo está construida y estamos a la par de lo mejor que hay en el mundo en términos de resultados económicos.

“En año y medio logramos duplicarlos ingresos por patrocinio de la organización, acercar muchos más patrocinadores nuevos no solo a la Unafut, sino que a los equipos. Cerramos el año fútbol en el mes de julio repartiendo más de ¢320 millones a los clubes y ahora solo por el Torneo de Copa repartimos más de $350.000 y eso significa que los resultados están ahí.

“No es que las cosas se arreglen de un día para el otro, seguimos en un proceso de construcción y como he dicho también, yo creo que para que no nos deje el tren, en muchas cosas hay que hacer inversión, como en nueva tecnología par análisis de datos e inteligencia de datos, que es algo en lo que nosotros podríamos avanzar, pero son los retos que tiene la organización a futuro”.

Vicky Ross tiene un año y nueve meses como presidenta de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut). (Rafael Pacheco Granados)

- A veces el aficionado fanático culpa a Vicky Ross de un castigo o de alguna decisión por formato del torneo, por cantidad del partido y en realidad todo eso se sale de sus manos. ¿Usted cómo lo toma?

- Así es, se personaliza mucho y no sé si es por ser una figura diferente. Hay que recordar que nunca había habido una mujer al frente del fútbol, o porque la gente no sabe cómo funciona esa estructura del fútbol en nuestro país, que intervienen tantas partes, es una cuestión compleja y que ha cambiado a través de los años.

“Hace más de 15 años la Unafut no tiene que ver con arbitraje, no tiene que ver con sanciones, no tiene que ver con la Comisión de Ética, ni con la Comisión de Licencias, por ejemplo. Por supuesto que la gente se lo achaca a uno sin razón, son instancias que están afuera de la Unafut, que intervienen en la competición, pero de las cuales yo personalmente no tengo ninguna injerencia.

“Como parte interesada estamos en contacto buscando una mejora continua, pero sobre las decisiones específicas no tenemos ninguna injerencia ni control.

“El tema de los formatos del calendario no los decido yo, los deciden los presidentes de los clubes y cómo se juegan y cuánto jugamos también. La Unafut como órgano técnico hace las propuestas y los presidentes basados en la evidencia que podamos generar, toman las decisiones”.

- Hay estadios en los que tan solo se puede jugar a las 3 p. m. ¿Cómo se ha avanzado con Licencias? ¿Cuánta apertura hay para que los clubes puedan programar partidos a las 2 p. m., por ejemplo?

- Nosotros tenemos el registro de temperatura de todos los partidos, absolutamente de todo. Con base en el registro de sensación térmica que se hace en los partidos, con eso se determina si tiene que haber minuto de hidratación, por ejemplo. Ahora estamos en la etapa de firma de un convenio con la Universidad de Costa Rica para ver si podemos hacer una reevaluación de la data, que fue mi compromiso con los presidentes que han externado esta preocupación.

“Más allá del tema de la iluminación, que yo creo que es importante, es importante el Fair Play, que los equipos jueguen en igualdad de condiciones. El Comité Ejecutivo anterior de la Federación había determinado que a partir de enero sería obligatorio el requisito de tener iluminación en los estadios, que es importante sobre todo cuando haya posibilidad de tener que retrasar un partido por temas climáticos y esas cosas. Es importante tener esa posibilidad, máxime cuando estamos hablando de calendarios saturados”.

- En este semestre la Unafut se ha pronunciado por denuncias de racismo. ¿Qué analiza de eso?

- Son señales de cómo el mundo ha ido cambiando en temas sociales y el fútbol no es una isla que se extrae de la sociedad y también tenemos que saber que lo que pasa en la sociedad se va a reflejar en el fútbol, se va a reflejar en los estadios y tenemos que tener los mecanismos adecuados para responder de buena manera.

“Yo creo firmemente que el fútbol tiene que ser un elemento positivo de cambio social y que ahí podemos hacer cosas importantes como las que venimos haciendo desde hace prácticamente diez años, con la campaña de no al racismo, en relación con violencia y otros temas sociales”.

- ¿Qué tan bueno fue el Torneo de Copa?

- Logramos que para este torneo tuviéramos un incentivo primero para todos los clubes en relación con la repartición de la taquilla, todas las taquillas se repartieron de manera equitativa entre los clubes que participaban en todas las etapas. A mí me hubiese gustado ver más aficionados, sobre todo cuando estaban los equipos de la Liga de Ascenso, que hubiese estadios llenos. Eso significaba un incentivo económico importante para los equipos de Liga de Ascenso.

“Para los equipos de Unafut, a través de los patrocinios que conseguimos, logramos un aporte básico de $5.000, más otros aportes en especie que superan los $1.000. Hubo buenos incentivos de base y lo que significó ese planeamiento de estructura de taquillas, al final terminamos repartiendo más de $300.000 entre los equipos, que ganaron de acuerdo a cómo quedaron en el torneo.

“Los primeros dos, por llegar a la final recibieron más de $120.000, que yo estaba bromeando, porque el premio para la Copa Centroamericana son $100.000 y nosotros para los dos equipos que estuvieron en la final del Torneo de Copa, generamos más de eso para cada uno. Yo creo que hicimos una buena estructura, tal vez no un premio como botín, pero sí mucha repartición de lo que se fue generando”.

- ¿Cuánto ayudó que los finalistas del Torneo de Copa hayan sido Alajuelense y Saprissa?

- Fue un espectáculo desde el punto de vista histórico, fue una final inédita, fue la primera vez en la que estos dos equipos llegan a la final del Torneo de Copa y en un momento futbolístico interesante, porque son equipos que en el torneo de liga y en el centroamericano han tenido un buen desempeño y han levantado el apoyo de la afición a través de todos los torneos.

- La Fedefútbol no se atrevió a llevar el partido de la Selección de Costa Rica contra Panamá al Estadio Nacional. La Unafut la Liga de Ascenso apostaron porque la final del Torneo de Copa fuese en ese escenario y llegaron 30.200 aficionados. Inclusive estuvieron las aficiones de Alajuelense y Saprissa en un mismo estadio y fue un espectáculo bonito. ¿Qué piensa de todo eso?

- Hemos tomado decisiones valientes en estos casi dos años, en relación con patrocinios y en relación con muchísimas cosas. Parte de eso fue asumir el reto de hacer la final del Torneo de Copa en el Estadio Nacional, a en formato de estadio lleno.

“Esa fue otra decisión valiente que tomamos. Hubo estrategias de comunicación, comerciales, en la parte de competición, coordinación deportiva con los equipos, con las aficiones, con Fuerza Pública, con todas las instituciones que intervinieron para hacer que eso fuera exitoso.

“Una estrategia de precios que incluía la situación que nos tocaba la final en medio de dos partidos de Selección Nacional y cuidamos cada uno de los detalles para que saliera bien y gracias a Dios, así fue”.