Vicky Ross, nueva presidenta de Unafut, comparte sus metas y visiones del fútbol tico

¿Cómo toma este nombramiento?

Después de este proceso he tenido una sorpresa agradable de encontrarme una organización que tiene el propósito y visión avanzada en el proceso de construcción de la organización, para proyectarla en la parte social, deportiva y económica.

Contenta porque coincidimos en la visión de una organización que se proyecte como agente de transformación social para el bien, es una de las visiones que más me apasiona y me gusta de aceptar este reto.

Parte de lo que vamos a hacer es continuar con algo que ya viene encaminado, que es un diagnóstico en muchos aspectos, pero que nos va a permitir más cercanía con comunidades, con grupos específicos, abrir nuevos espacios para el fútbol, he tenido algunas conversaciones sobre las ideas y visión de presidentes y creo que tienen visiones vanguardistas del impacto que puede tener el fútbol positivo en nuestro país. También buscar ampliar alianzas comerciales y buscar en ese proceso de transformación institucional, buscar mejores prácticas y proyectar la institución para las próximas décadas.

¿Cuáles son las principales tareas que tendrá al frente de la Unafut?

Algunas prioridades son reforzar todo el tema de ligas menores, también el desarrollo de transformación de la agenda institucional, que es lo que me tiene aquí, poder proyectar ese cambio a futuro, también proyectos estratégicos comerciales de los que han venido hablando los presidentes, que mejoren el impacto del fútbol en general.

Este nombramiento es un hito. ¿Cuáles son los retos y desafíos?

Un hito pero también un proceso en el que se tomaron muchas cosas en consideración. Parte de los retos es trabajar en ligas menores, buscar formas de fortalecer y atraer nuevas formas comerciales a la liga de fútbol. Se trata de una visión integral en la parte social, económica y deportiva.

¿Cuál valoración hace del fútbol en primera división?

Creo que se vienen haciendo cambios importantes, además la Unafut, de lo que estoy conociendo y me he encontrado, es un equipo de calidad humana excepcional, ahí está por ejemplo, doña Raquel Hernańdez, que tiene más de 20 años de estar como gerenta de Unafut. Son cambios que vienen en camino y tienen una visión en conjunto y eso va a facilitar el camino hacia adelante.

¿Su vida y carrera política se tomó en cuenta y cree que ayude para algunos proyectos?

Creo que obviamente va a ser importante lo que puede hacer en ese sentido y todos los demás, no solo es experiencia política sino de comunicación y académica también. Los presidentes saben que soy estudiosa de diversos temas, hemos buscando evidencia que se ha generado en diferentes foros para tener esa visión a futuro. No solo en la parte política, sino toda la experiencia acumulada es parte de lo que traigo hoy.

¿Cómo fueron las conversaciones previas a su elección?

Fue un proceso bastante interesante, los primeros acercamientos y hasta casi el final; fue con la agencia reclutadora, y puedo dar fe de que ha sido el proceso de reclutamiento más profesional en que haya participado. En el momento que tengo contacto con los presidentes, empiezan a ver si puede haber una visión en conjunto de acuerdo a mis perspectivas y ahí compaginamos muy bien.

¿Cuál ha sido su relación con el fútbol?

El fútbol no es extraño para mí, conozco bastante la organización, jugué mucho tiempo, me apasiona tanto que hasta en mi tiempo libre saqué licencias de entrenadora, en algún momento daba clases en escuelitas de fútbol, no hace mucho tiempo. Es un tema que me apasiona.También me tocó estar del otro lado, como periodista deportiva.

Parte de lo que puedo aportar tiene que ver con esa visión estratégica, que es integral, incluye muchos sectores y le aporta una visión diferente al fútbol de cómo se inserta en la sociedad y otros tipos de impactos que puede tener.

¿Qué significa personalmente el nombramiento y el hito que marca?

En la vida me ha tocado, en varias instancias y momentos, ser la primera mujer en tal cosa...

La primera en obtener la insignia internacional de juventud, hace muchos años, y eso ha pasado a través de la vida, yo digo que nací con un martillito por romper techos de cristal, pero no se rompen solos, sino con la visión y apoyo como los que han tenido los presidentes y presidenta, que permitan marcar este hito. Esa no fue la consideración (ser mujer), fueron otras consideraciones que se basaron en ese proyecto conjunto que nos va permitir proyectar una organización más moderna e integral a futuro.