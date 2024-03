Vea la ‘locura del gol’ de Fabiola Villalobos en remontada de Alajuelense contra Sporting

Liga Deportiva Alajuelense ganó la Supercopa del fútbol femenino en un partido muy peculiar contra Sporting. Noelia Bermúdez salió expulsada y pronto las albinegras tomaron ventaja en el marcador con Jeimy Umaña. Sin embargo, pronto se gestaría la remontada de las leonas, con anotaciones de Fabiola Villalobos y Ángela Mesén.

Al final de este artículo podrá observar los tres goles del partido disputado en el Estadio Ernesto Rohrmoser. De las tres anotaciones, el tanto de la defensora fue definido por Tigo Sports como una “locura de gol”.

“Contenta, no satisfecha. Salgo molesta con lo que es el arbitraje, es una cosa de locos, algo increíble. Nosotras tocábamos a las de Sporting, se tiraban, todo era falta y a nosotras a la primera nos sacaban amarilla. No estoy justificando lo que yo hago, claro que era tarjeta, pero antes de eso me hacen una entrada a mí igual y ella no la pita y son cosas que no pueden pasar”, afirmó Fabiola Villalobos en la transmisión de Tigo Sports.

Ella fue tan crítica que dijo que en realidad ese partido ni siquiera tenía que haber existido, porque las leonas son las campeonas de Apertura y de Clausura.

“No hay campeón contra quién jugar. Si bien es cierto, se hace el partido, tras de todo le dan la casa a Sporting. Son cosas que tienen que cambiar en nuestro fútbol. La estructura tiene que cambiar. Nosotras sentimos que siempre nos quieren quitar méritos”, dijo.

En realidad, la sede fue porque en la tabla acumulada, las albinegras lograron más puntos en la temporada.

“Habíamos escuchado que este partido era para pelear el pase a Uncaf, cuando nosotras somos las bicampeonas de Uncaf. Son cosas que creo que por eso nuestro fútbol en Costa Rica no crece. Necesitamos gente que realmente venga a aportar. Al final demostramos por qué hemos venido siendo las campeonas desde hace seis torneos”.

Después de la confusión que se dio, la Uniffut aclaró antes de esta Supercopa que no había ningún pase en juego para algún certamen internacional, pero refleja que la organización debería tener mayor coordinación y no confundir a las protagonistas, ni a la afición.

La Uniffut indicó que para 2024, Costa Rica tendrá un espacio en el primer Torneo de Clubes Campeones de Concacaf, por lo que en un inicio, la Supercopa sería el torneo que definiría dicho cupo. Sin embargo, debido a que Alajuelense conquistó tanto el Apertura como el Clausura, serán las leonas las encargadas de representar al país en los torneos internacionales.

“Dimos el primer paso, con diez jugadoras sacamos el partido y creo que queremos volver a ganar este Apertura 2024″, comentó Fabiola Villalobos, antes de describir su golazo como un momento de euforia. Ella observó la bola y quiso pegarle. Lo hizo y entró.

“Antes jugaba de extrema y de delantera, entonces creo que me quedó un poquito de eso en ese remate y estoy muy contenta de que entrara y ayudarle al equipo. Si bien es cierto, no fue mi mejor partido, por dicha pude aportar”, reseñó la defensora de la Liga, quien inició el camino a la remontada y a la obtención de la Supercopa para las leonas.

Minuto 58 | Video: Sporting anota con Jeimmy Umaña

De lujo la asistencia y Sporting se lo gana a Las Leonas. pic.twitter.com/k4TiRBCOFs — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 11, 2024

Minuto 70 | Video: Alajuelense anota con Fabiola Villalobos

🥒 ¡Un pepinazo! Una locura de gol se jaló Fabiola Villalobos. pic.twitter.com/eftsbDNiky — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 11, 2024

Minuto 78 | Video: Alajuelense anota con Ángela Mesén