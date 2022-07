Una pifia de Alajuelense le impide a Fabián Coito sentarse en el banquillo

Fabián Coito tuvo que dirigir sus primeros dos partidos con Alajuelense desde un palco del Estadio Ricardo Saprissa. (Alonso Tenorio)

Liga Deportiva Alajuelense pretendía que Fabián Coito pudiera dirigir desde el banquillo este sábado, en el partido donde los rojinegros vencieron 4 a 1 a Guanacasteca. Sin embargo, eso no fue posible y tampoco podrá hacerlo el martes, cuando los manudos jueguen contra Águila en El Salvador.

¿Qué es lo que pasó? Antes de que empezara el juego entre la Liga y la ADG, el asistente de gerencia, Víctor Reyes, declaró en Radio Columbia que todo obecede a una ‘pifia’, pero que se solventará pronto.

“En el caso de Rolando Blackburn, Fabián Coito y Gonzalo Cigliuti nos faltó un requisito, una póliza del INS que no teníamos la fecha acorde con relación a lo que presentamos. Vamos a enmendar esa situación, vamos a presentarla el martes porque el lunes es feriado y nos van a hacer una prevención, porque es el único requisito”, expresó Víctor ‘Mingo’ Reyes.

Mencionó que la idea es que ese mismo día les puedan dar las resoluciones, inscribirlos ante la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) y que el jugador y los dos integrantes del cuerpo técnico se encuentren avalados para la tercera jornada del Apertura 2022, cuando Alajuelense visite a Herediano.

Pero antes de eso, el cuadro rojinegro viajará este domingo a El Salvador, porque el martes tiene el partido de ida de la fase preliminar de la Liga Concacaf contra Águila. Allá, Coito tampoco podrá estar en el banquillo.

“En el caso de Concacaf, vamos a llevar a Coito y a Gonzalo, pero ellos no pueden dirigir, porque al no estar inscritos en Costa Rica no se homologa la inscripción ante Concacaf”, expresó Reyes.

También detalló que en el caso de los jugadores es diferente, porque todos los clubes que participan en la Liga Concacaf, 44 horas antes del partido tienen que mandar una lista preliminar. Como Blackburn no está inscrito, no está en la lista de los que viajan.

“Solo nos faltó un detalle, es con relación a una póliza del INS que nosotros por decirlo de alguna forma tenemos que estar al día y se nos venció el día anterior que presentamos la documentación. Una pifia, pero la vamos a solventar, porque el 95% de los requisitos o documentos que presentamos estaban bien”, afirmó Víctor Reyes.

Al trinitario Aubrey David sí pudieron hacerle el cambio de patrono y es por eso que la Dirección General de Migración y Extranjería lo habilitó para que pueda jugar con la Liga.

Pero con él sigue con un trámite pendiente, el de su naturalización como ciudadano costarricense.

“Nos urge mucho contar con esa resolución, desde el 3 de mayo iniciamos todo el proceso, ya tenemos casi tres meses. La intención es que antes de terminar julio podamos contar con la naturalización de Aubrey David para habilitarle la posibilidad a Samir Félix de que esté jugando”, citó Reyes.

Dijo que el joven catracho está inscrito con el alto rendimiento de la Liga, pero en el momento en el que Rolando Blackburn esté en regla, tendrían a cuatro extranjeros de Primera División como tal.

“El afectado sería Bryan Samir Félix porque no podría subir, sí podría mantenerse en la U-20, pero tendría ese inconveniente cuando estén todos los jugadores en regla”, señaló.