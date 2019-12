“Eso es lo que a uno le duele más, estar afuera de la gran final, por una situación que se da, que uno no quiere que se dé en esas circunstancias, pero estoy muy tranquilo con el aporte que le he dado al grupo durante todo el torneo, eso no lo borra nadie. Además, tengo confianza en los compañeros, porque sé que los que pueden jugar en esa posición lo harán de muy buena manera”, mencionó.