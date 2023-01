Una broma de Mauricio Montero a Froylán Ledezma detonó el préstamo del ‘Cachorro’

Empezó el Clausura de la Liga de Ascenso y Juan Pablo Ledezma jugó sus primeros 90 minutos con Palmares, bajo la tutela de Mauricio Montero.

El ‘Cachorro’ que el 21 de enero cumplirá 18 años pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, pero está a préstamo por estos seis meses en ese club de la Liga de Ascenso.

“Juan Pablo es un muchacho con gran proyección y decidimos darle minutos en un fútbol de mayor exigencia como lo es la segunda división”, expresó el director deportivo de la Liga, Antonio Solana, ante una consulta de La Nación.

Además, dijo que este futbolista “definitivamente es un proyecto institucional”.

“Sabemos que en este tiempo va crecer mucho como persona y futbolista. Junto con sus padres buscamos la mejor opción para él. Juan Pablo es de Palmares y va ser bien cuidado por el club, eso nos da mucha tranquilidad”.

El español afirmó que el club tiene una política de tutela y seguimiento de cada uno de los préstamos, así que la comunicación con los jugadores y cuerpos técnicos encargados de ellos es constante.

“Esperamos de corazón que le vaya muy bien y que en estos seis meses se potencie y cuando regrese al club evaluaremos cuál será el siguiente paso en su joven carrera”.

DE INTERÉS: Alajuelense revela por qué el ‘Cachorro’ Juan Pablo Ledezma jugará en otro equipo

Un día después de que Palmares anunció que fichó al ‘Cachorro’, el jovencito fue titular el domingo y jugó el partido completo.

¿Pero cómo se detonó este movimiento? “Tuvimos una comunicación Froylán Ledezma y yo, conversando normal, como amigos y de pronto salió el tema de su hijo, Juan Pablo”, expresó Mauricio Montero.

Chunche y Jozef Miso ya lo habían dirigido en la U-14 y en la U-15 de Alajuelense.

“Le pregunté a Froylán que qué estaba haciendo él y me respondió que ahí estaba, pero no como muy contento. Le dije: ‘Mándemelo para acá’, pero en broma”.

Montero se quedó con la idea de que quizás le podría funcionar a su proyecto y que jugar en Segunda División también sería de crecimiento para el muchacho.

Juan Pablo Ledezma cumplirá 18 años el 21 de enero. Fotografía: Prensa Alajuelense

“Luego le pregunté a Miso si él creía que nos podía ayudar y me dijo que si nos lo prestaban que lo trajera, para tratar de ayudarle y para que vea que en la Segunda no es fácil”.

Así es como se detonó el arranque del préstamo de Juan Pablo Ledezma a Palmares.

“Nos comunicamos con la mamá y su esposo. Ellos se interesaron, hicieron las vueltas junto con la directiva de Palmares y lo trajimos. Yo creo que ese paso a muchos jóvenes les ayuda un montón, como pasó con Carlos Mora y la mayoría de los que han estado en los procesos de la Segunda División”.

LEA: El gran consejo de Froylán Ledezma a su cachorro: ser disciplinado para que triunfe en el fútbol

A estas alturas, ‘Chunche’ considera que para un muchacho como Ledezma le resulta más vivir esta experiencia de “un fútbol diferente”, que si continuara en liga menor.

“El interés es que juegue. Yo creo que a esas edades es que jueguen y jueguen, que tengan otro roce. Tal vez yo digo que la tranquilidad de estar en el CAR y de estar en Alajuelense los hace pasivos. Ahí están cómodos y por fuera hay un montón de cosas que ellos tienen que sufrir para tratar de lograr cosas”, meditó.

(Video) Alajuelense pule a Juan Pablo, el hijo de Froylán Ledezma

Por eso cree que es vital que muchachos como Ledezma vivan la otra realidad, la que está fuera del CAR.

“Nosotros no tenemos las condiciones de las canchas, no tenemos las condiciones de los camerinos, que antes y después desayunan y comen, y todas esas cosas que tiene la Liga, en otros lados no las hay. Eso los lleva a ellos a decir: ‘Juemialma, no tengo esto, no tengo lo otro’. Todo eso empiezan a vivirlo y valoran las cosas que le van a venir más adelante para bien”.

Montero explica que en la Segunda es duro y más para los jóvenes, que quieren hacer un tipo de fútbol que no les va a dar resultado.

“El que entiende cómo es el fútbol de Segunda División empieza a mejorar y Dios quiera que este torneo le sirva a él para dar ese paso como les funcionó a otros jugadores como Carlos Mora, Ian Lawrence, Aarón Suárez, Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer… Varios que ahora están en la Primera División”.

Chunche conoce al hijo de Froylán desde hace años y ha sido testigo de su evolución.

“El desarrollo muscular ha sido muy grande, para mí tiene más desarrollado el cuerpo de lo que debería ser para su edad en este momento. Eso es parte de lo que hacen en Alajuelense y parte de lo que él quiere lograr y yo creo que tienen muchas condiciones”.

(Video) Este es Juan Pablo Ledezma, el hijo de Froylán

Mauricio Montero contó que Juan Pablo Ledezma lo hizo bien en su debut, en el empate 1-1 entre Palmares y Quepos Cambute. Mencionó que le ayudó mucho al equipo y se mostró las condiciones que él tiene.

“Ojalá que siga entendiendo el juego de buena manera para el beneficio de él y su futuro. Jugó todo el partido, entró con muy buen ritmo, como es él, en el mano a mano es muy fuerte. Él es rapidito, hizo movimientos muy buenos, puso opciones a gol muy buenas y remató.

”Es decir, tuvo una dinámica bastante buena y ya en el segundo tiempo fue diferente por el clima, porque íbamos contra el viento y era muy fuerte. Tal vez se vio un poco menos porque no lo surtimos tanto de balón, pero tiene esas condiciones”.

Según el técnico de Palmares, es normal que en esta experiencia que acumulará en la Liga de Ascenso tenga altos y bajos, pero que solo él viendo lo bueno y lo malo y cómo lo está haciendo, mejore.

“Nosotros le podemos dar la luz, o ayudarle, pero él personalmente tiene que hacer cosas que le sirvan a él y al equipo”.

Mauricio Montero que el objetivo de Palmares en este semestre es competir y tratar de hacer los puntos necesarios para clasificar a los cuartos de final, como lo hicieron en el torneo pasado.

“A nuestra manera, con nuestras limitaciones y esa es la meta. La idea es ir partido a partido sumando para tratar de buscar la clasificación. Este torneo es más duro que el Apertura, porque todos los equipos que están llamados a subir, se refuerzan”.

También apuntó que ellos, a pesar de la limitación del presupuesto, están dispuestos a dar pelea.

“El año pasado nos faltó poquito para llegar a la final. Lo que pasa es que somos todos los equipos para una posición de obligar a Liberia a jugar cuatro partidos por el ascenso”.

Resultados jornada 1

San José 2 - Santa Ana 1

Consultants 1 - Cariari 2

Escorpiones 3 - Aserrí 1

Jicaral 1 - Carmelita 1

Cofutpa 1 - Quepos Cambute 1

Turrialba 0 - Limón Black Star 4

Sarchí 3 - Garabito 2

Liberia 3 - Puerto Golfito 0