“Hay que seguir entrenando para mejorar, porque yo quiero llegar muy lejos y sé que para eso tengo que trabajar mucho. Cuando me ven jugar o me ven en los entrenamientos, o en la calle, me preguntan que si soy hijo de un jugador de fútbol y yo les respondo que sí. De una vez me dicen que si mi papá es Froylán Ledezma y con una sonrisa les digo que sí”.