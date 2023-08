Un Aquil Alí con rabia tilda a Herediano de equipo agrandado y discrepa con Jeaustin Campos

Aquil Alí no esconde su opinión. El dirigente de Fuerza Herediana se muestra crítico ante los resultados recientes del Herediano en sus últimos tres partidos del torneo nacional, los cuales han resultado en tres derrotas ante ADG, Puntarenas y Alajuelense.

Para Alí, es claro que el vestuario del equipo necesita una sacudida. A pesar de contar con una plantilla excepcional, siente que hay indicios de que el equipo podría estar mostrando cierta actitud de “agrandamiento”. Además, el directivo difiere de las declaraciones de Jeaustin Campos, el entrenador, quien mencionó que al Herediano le faltó jerarquía en el partido contra Alajuelense.

Alí también resalta que ha notado a algunos jugadores demasiado cómodos en la alineación titular. En su opinión, sería beneficioso para el equipo introducir rotaciones en el plantel, lo que a su vez fomentaría una mayor competitividad entre los jugadores.

-¿Dónde cree que han estado los errores para tres derrotas seguidas?

-Yo pienso que el equipo está agrandado, porque la verdad los primeros 45 minutos dominamos demasiado, tenemos demasiado la pelota. Solo contra ADG no fue así, pero es porque se rotó el equipo. Ante Puntarenas fuimos muy superiores, igual contra Alajuelense, pero se dieron desatenciones que nos afectan el resultado.

-¿A usted le agrada tener un equipo agrandado?

-Para nada, para nada. El equipo debe tener los pies en la tierra y saber que esas dos derrotas no son coincidencias, son la realidad por la manera que están tratando a los otros equipos.

-Siente que el manejo desde el banquillo ha sido el idóneo en los cierres de los juegos?

-Al final no quiero meterme en esa parte, el técnico debe ver qué hace, pero hay desatenciones en todo lado, también en el cuerpo técnico, porque él tiene que enfocarse en lo que está.

-Jeaustin Campos dijo que Herediano careció de jerarquía en el cierre ante Alajuelense, pero los refuerzos que ustedes sumaron fue para meterle experiencia, peso al plantel. ¿Qué piensa?

-En los primeros 45 minutos no sé dónde estaba la jerarquía de la Liga, pero al final el que conduce el equipo es el que hace las cosas para mostrar eso. Este es el mejor equipo de los últimos 10 años de Herediano, solo nos falta un delantero que ya viene, pero ahora tenemos tres jugadores buenos por posición.

-¿Usted no coincide con que a Herediano le faltó jerarquía?

-No, yo no coincido con eso, de manera respetuosa. Una de las cosas que no me gustó de lo que pasó ante Alajuelense es que es increíble cómo a Joel Campbell y Mariano Torres los defienden demasiado los árbitros, pero a Elías Aguilar no... Eso nos afecta, pero a él le pegan demasiado y él no se deja, pero no lo cuidan. A Michael Barrantes lo vi abrazado a Elías todo el partido.

-¿Duele o le da más rabia la derrota ante la ADG?

-No, yo prefiero que las cosas pasen ahora y que se arreglen. Falta mucho, espero que salgamos de este bache pronto. Si estoy desanimado es porque tenemos un superequipo pero lo vamos a arreglar

-¿Confía en Jeaustin Campos?

-Sí, yo confío plenamente, pero tiene que ubicarse. Tiene todo nuestro apoyo. Podemos tener desacuerdos, pero es nuestro DT. Tiene nuestra confianza él y los jugadores, solo pido que estén más atentos para evitar el bache.

-¿Le preocupa no estar en zona de clasificación?

-No, para nada. Llevamos 26 campeonatos clasificando, nosotros vamos a clasificar,

-¿Qué sucede si Herediano no clasifica?

-Para qué vamos a hablar de algo que falta demasiado. Para mí no ganar el torneo es una catástrofe para el equipo. Debemos ser campeones.