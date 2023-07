El día que Aquil Alí le pidió ¢297 millones al Saprissa y se los dieron

Era el año 2002. Herediano atravesaba momentos de angustia debido a que sus derechos televisivos de cinco años, que aún no habían transcurrido, ya estaban gastados. El equipo se encontraba prácticamente en quiebra y en ese momento, el presidente del club, Aquil Alí, buscaba la manera de mantener a flote el barco.

Mientras esto ocurría en las oficinas del Estadio Eladio Rosabal Cordero, en el Ricardo Saprissa se respiraba un ambiente de tranquilidad, ya que se acababa de confirmar la llegada de Jorge Vergara al club tibaseño y los días de penurias económicas estaban por terminar.

Lo que nunca imaginó Alí fue que la llamada que salvaría a Herediano de la quiebra vendría del Saprissa, ya que los morados en ese momento, a través de sus hombres fuertes Hernán Medford y Jeaustin Campos, tenían en mente a tres jugadores del equipo florense.

“Fue una decisión entre Jeaustin y yo. Esos tres jugadores tenían un costo y logramos convencer a don Jorge Alarcón, quien a su vez convenció a don Jorge Vergara, de pagar lo que se pagó. Ellos hicieron una gran contribución”, recordó Medford.

LEA MÁS: Aquil Alí sin mordaza sobre Selecciones y Fedefútbol: ‘Esto es vergonzoso’

Los tres futbolistas eran: Gerald Drummond, José Luis López y Try Benneth.

“Cuando Saprissa me llamó, de inmediato puse mis condiciones. Ellos querían que Gerald Drummond regresara porque lo teníamos prestado, pero nuestra cesión era por dos años. Por ese año que no lo tendríamos, pedí $125.000 (¢67.625.000 al tipo de cambio actual), además de lo que solicité por Try y Puppy”, declaró Aquil Alí, actual directivo de Fuerza Herediano y dirigente en aquel entonces del equipo rojiamarillo.

José Luis López llegó a Saprissa y fue campeón en su primera temporada con los morados.

“Por Try pedí $125.000, la misma cantidad que solicité por Drummond, mientras que por López pedimos $300.000 (¢162.300.000 al cambio actual). Saprissa los quería y estaban muy decididos”, recordó.

En total, Aquil Alí le pidió a Saprissa en aquel momento $550.000 (aproximadamente 297 millones de colones al tipo de cambio actual).

Medford contó que en ese momento Saprissa necesitaba resultados rápidos, por lo que estaban dispuestos a abrir la billetera.

“Eran futbolistas con talento y, como se puede ver, nos dieron resultados. En esa primera temporada logramos ser campeones. Los tres se convirtieron en titulares indiscutibles y piezas importantes”, resumió.

Lo que Medford nunca imaginó fue que, al igual que lo hizo en Saprissa, también estaba contribuyendo económicamente a salvar a otra institución como Herediano.

“Con el tiempo, me di cuenta de que esa transacción le había beneficiado mucho a Herediano y fue una ayuda indirecta a otro equipo. En el fútbol, uno se acostumbra a ayudar, así fui desde jugador”, reflexionó.

Con ese dinero, Aquil Alí recordó que pudo armar un equipo competitivo para el torneo 2003-2004, al punto de llevar al plantel a ser subcampeón nacional, siendo superados únicamente por los tibaseños.

LEA MÁS: Aquil Alí se jacta de media cancha del Herediano y anuncia que van por todas las copas

En ese equipo destacaban figuras como Kurt Bernard, Mauricio Wright y Andy Herron, entre otros, y era dirigido por Rónald Macho Mora.

“Logramos armar un equipo muy bueno y casi ganamos el campeonato a Saprissa. Realmente fue un gran negocio que hicimos, ya que recibimos a un Herediano prácticamente en quiebra y logramos salvarlo”, concluyó Aquil Alí.

En conclusión, la llamada proveniente del Saprissa resultó ser el salvavidas que rescató al Club Sport Herediano de una difícil situación económica en el año 2002. Gracias a la negociación realizada por Aquil Alí.