Ulises Segura y Jorkaeff Azofeifa aprovecharon con gol la oportunidad de sumar minutos

Ulises Segura fue titular y Jorkaeff Azofeifa ingresó en el cierre del partido, y aunque uno jugó más que el otro, ambos experimentaron la misma alegría.

Ellos se encargaron de encaminar a Saprissa hacia la victoria 0-2 ante Sporting. Ulises lo hizo en el arranque del partido, al minuto de juego, y Jorkaeff al cierre a los 85 minutos; de barrida sentenció el compromiso tras el centro de Warren Madrigal.

Ulises y Jorkaeff no fueron titulares en el choque del miércoles pasado en el que el cuadro morado perdió 1-2 ante Herediano. Frente a Sporting, Segura jugó 81 minutos, Azofeifa tuvo nueve minutos en cancha, pero le bastaron cuatro en el campo para festejar su primer gol con Saprissa.

Al final del encuentro, Ulises Segura consideró que su equipo tuvo una primera parte muy completa. Opinó que manejaron el partido de muy buena manera, resaltó que crearon opciones y pudieron haber anotado más de un gol.

Ulises aceptó que en el segundo tiempo, Sporting los encimó, tuvo sus oportunidades y ellos supieron defenderse.

Sobre su conquista, apenas en el minuto de juego, tras tomar un rebote dentro del área, Ulises afirmó que siempre trata de buscar la anotación.

“Soy un volante con gol y en mente siempre tengo anotar o asistir, y soy muy feliz si anoto. He venido trabajando fuerte, estoy preparado para cuando me toque y lo he demostrado”, dijo Ulises Segura en Radio Columbia.

Para Segura era importante que el plantel retome la senda de la victoria y añadió que el triunfo les ayudará a elevar el nivel grupal e individual.