Tigo cambia horario de partido de Saprissa para no chocar con Mundial Femenino

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, le ganó el pulso a Tigo, empresa que cedió ante su solicitud pública.

Villalobos se quejó de que la televisora le hace competencia al Mundial Femenino Sub-20 que se inicia el próximo miércoles a las 8 p. m., con el juego de la Selección Nacional frente a Australia, pues Tigo había programado el partido de la quinta fecha del Torneo de Apertura entre San Carlos y Saprissa en el Estadio Carlos Ugalde a la misma hora.

“Dichosamente la gente de Futv hizo la diferencia y el partido (Herediano frente a Santos) creo que fue movido para otro día.

“Hablando con Sergio Chaves, presidente de San Carlos, estaba muy triste y lamentó mucho que Tigo no quisiera mover el juego y va a coincidir con el partido de la Selección”, comentó Villalobos más temprano.

Rodolfo Villalobos estuvo en la presentación de la flota vehicular que será utilizada por la organización y las selecciones que participarán en la Copa Mundial Femenina Sub-20. (Mayela Lopez)

El jerarca de la Federación de Fútbol de Costa Rica mencionó antes de la modificación, que Tigo le hace un daño a Costa Rica como país.

“Este proyecto no se vio como país por parte de una televisora y más bien lo puso a competir con nuestro campeonato. Están a tiempo de hacerlo. Hago un llamado a los amigos de Tigo, con quienes tenemos una gran relación, para que puedan mover ese partido”, añadió este jueves temprano.

Tras consultas de uno y otro lado, al final, Tigo accedió a variar el horario del compromiso entre norteños y morados.

“Se hacen las gestiones para adelantar el juego dos horas. La idea es que se dispute a las 6 p. m., ya se le envió nota a la Unafut”, dijo Gustavo Pérez, gerente deportivo de San Carlos.

[ El fútbol nacional será competencia del Mundial Sub-20 Femenino ]

Pese al cambio, José Alberto Montenegro y los periodistas Martín Goldberg y Gustavo López, opinaron en el Programa Tigo Sports AM que el responsable de que se hayan programados encuentros en el inicio del Mundial Femenino es Rodolfo Villalobos.

“Rodolfo como todo político sale ahora como un salvador a hacer solicitudes, cuando usted tuvo la papa en la mano. Usted es el máximo dirigente del fútbol de Costa Rica, simplemente hace cinco meses debió sentarse con la Unafut y pedirle que no programara. Se le olvidó, o no quiso hacerlo, pero ahora no trate de jugar de salvador, porque el equivocado fue usted, así que asuma sus responsabilidades”, le expresó Gustavo López a Rodolfo Villalobos.

José Alberto Montenegro resaltó que un club como San Carlos piensa en una buena taquilla al recibir a Saprissa.

“Es la fecha cinco del campeonato, a Tigo Sports en el calendario se le acomodan tres juegos, Puntarenas frente a Grecia, San Carlos ante Saprissa y Sporting contra la Liga, o se afecta la taquilla más esperada por alguno de los clubes o se baja la hora, ese es el gran dilema. Mi pregunta y se la hago con todo respeto al presidente del Comité Ejecutivo, por qué no lo previeron antes en el calendario. Eso se pudo prever no colocar fecha en la inauguración del Mundial Femenino”.

Antes de que se confirmara que la televisora aceptó cambiar al menos la hora del choque en el Estadio Carlos Ugalde, Villalobos aseguró que si no había una modificación se afectaba al país.

“No es al equipo, no es a la Federación o a la Selección a quien impacta, es al país que le ponen una competencia importante a una selección nacional que necesita. Esto no es un tema individual, es un tema país y así deberíamos verlo todos los que estamos involucrados en el fútbol”.

“No es una zancadilla, yo confío en que Leandro Lagos y la gente de Tigo recapaciten y puedan variar de horario, no pedimos que lo cambien de día, pueden pasar a las 6 p. m. y dejen las ocho de la noche libre para que todo el país completo pueda ver a nuestra Selección Nacional”, indicó Rodolfo Villalobos.

Al final todo se ajustó y a las 8 p. m. no habrá partido que le compita al debut de la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20.