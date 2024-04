Técnico del Cartaginés expone los principales cambios internos que realizó

Cuando Greivin Mora asumió el puesto del técnico Mario García en el Cartaginés, los brumosos estaban en una crisis total. Sin embargo, con Mora de a poco los blanquiazules dan pinceladas de ese equipo que se visualizaba compitiendo entre los mejores.

Con Greivin Mora en el banquillo, el Cartaginés empató frente a Alajuelense, le ganó a San Carlos y le robó un empate a Herediano en el Carlos Alvarado. (JOHN DURAN)

El nuevo estratega cortó la racha de 10 partidos sin ganar, suma dos empates y un triunfo desde que asumió y tras igualar 1 a 1 con Herediano, los de la Vieja Metrópoli tienen una mínima esperanza de clasificar a la Copa Centroamericana.

Los centenarios ya no pelean por clasificar en el Torneo de Clausura 2024, no obstante, no tiran la toalla y esto es gracias a los cambios internos que realizó el estratega y que expuso ante los medios.

¿Cuál ha sido ese discurso que ha generado un cambio?

- Hay dos aspectos claves que le grupo ha asumido: el orden y la aplicación. Desde que llegamos hemos hecho énfasis en estos aspectos, para que ellos entiendan que así podemos obtener resultados positivos. Poco a poco vamos ajustando, pero se ve un equipo más equilibrado en defensiva y en fase ofensiva.

”Competimos con los tres primeros lugar del torneo, jugamos de tú a tú y eso es lo que quiere nuestra afición. Vamos por buen camino y seguiremos en nuestra lucha por llegar al cuarto lugar de la general, porque le recortamos un punto a Guanacasteca y con San Carlos seguimos igual. Esperamos un cierre vibrante.

¿Es el momento ideal para que se quede y le den la oportunidad de quedarse oficialmente como el técnico?

- No me estoy enfocando en esto, no es mi objetivo en este momento. Cuando los dueños del equipo conversaron conmigo estuve dispuesto a ayudar, en medio de una situación complicada.

”Después vendrá lo que tenga que venir. Por ahora mi objetivo es que el plantel muestre su mejor versión, para que ellos se den cuenta que son un buen equipo. Luego de esto los dueños verán qué es lo mejor”.

¿Su única aspiración es clasificar a Concacaf?

- Desde el primer momento sabíamos que estaba muy complicado clasificar en este Torneo de Clausura 2024, porque hay muchos puntos de diferencia y los de arriba siguen sumando. Lo más cercano que tenemos es pelear por el cuarto lugar de la general y el equipo se aferra a esto. Ya veremos si las matemáticas nos dan, porque hay que ser realistas.

¿Qué tanto ha trabajado lo mental?

- En realidad, hemos ajustado todas las partes. Les generamos confianza a los jugadores para que jueguen a lo que saben. Cartaginés tiene una planilla muy importante, que da para competir siempre por el título. No me voy a referir a lo que pasó antes de mi llegada, pero desde que yo asumí veo al equipo que realmente debe competir siempre.

¿Ha logrado plasmar lo que quiere o aún le falta?

- Faltan algunos ajustes. A nivel defensivo ya el grupo va mostrando lo que queremos, pero nos falta en ofensiva. Han sido pocos días de trabajo y no es excusa, porque en realidad han captado muy rápido y ellos ya conocen mi forma de pensar.