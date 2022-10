Técnico de Alajuelense niega contradicción en su discurso sobre rotación de porteros

Fabián Coito afirma que Alajuelense cuenta con porteros de gran nivel y que está tranquilo con el que ataje en semifinales, ya sea Leonel Moreira o Miguel Ajú. (Rafael Pacheco Granados)

Recién llegado al país y en sus primeras comparecencias ante la prensa como técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Fabián Coito pronunció que no cree en la rotación de porteros.

A finales de julio, el timonel de la Liga afirmó: “Yo quiero observarlos para luego tomar una decisión en cuanto a darle continuidad a un arquero que me parece que lo necesita. Rotar por rotar no lo veo productivo”.

Pero en realidad, los rojinegros han tenido alternancia en el arco, con partidos del campeonato nacional y la Liga Concacaf.

Eso quedó más que reflejado en lo que pasó luego de que Luis Fernando Suárez dio la lista de convocados para los fogueos de la Selección de Costa Rica contra Corea del Sur y Uzbekistán y ahí no estaba Leonel Moreira.

A partir de eso, vinieron dos encuentros en los que atajó Miguel Andrés Ajú con Alajuelense; pero después Moreira también jugó dos partidos y en el pulso meramente de trámite del sábado pasado se dio el debut de Bayron Mora.

¿Quién atajará en las semifinales contra Real España y Saprissa? Según el asistente técnico Martín Arriola, ese cambio en el arco que calzó justo con la lista de la ‘Tricolor’, en realidad no tuvo nada que ver con eso.

“Lo hizo muy bien Miguel, lo hizo muy bien Leo y creo que también lo hemos manifestado bastante, con respecto de que los dos tienen un gran nivel y están compitiendo y a pesar de que no está definido, estoy seguro de que en estos cuatro partidos de semifinales estamos muy tranquilos de que los porteros están en un gran nivel. La decisión final es de Fabián y estoy seguro de que ya tiene su decisión. Estamos tranquilos con dos porteros en gran nivel a disposición”, citó Martín Arriola.

Recordó que hubo una rotación, porque Ajú empezó el torneo local y Leo aparecía en Concacaf; después se invirtieron los papeles y luego participaron los dos.

“Es una estrategia que ha desarrollado Fabián que es muy de él y que ha salido bien, porque tenemos dos porteros en buen nivel, que están en ritmo los dos y que los dos tienen una gran competencia, sabiendo que en el momento en el que se necesiten tienen que estar”, subrayó Arriola.

A pesar de que no cree en la rotación de porteros, el técnico charrúa sí la ha implementado en la Liga, pero él afirma que no se trata de una contradicción en su discurso.

“El tema fundamental de todo esto es el gran nivel que tienen cualquiera de los porteros que se han alternado mayormente. El otro día jugó Bayron Mora que es un arquero de gran proyección, muy joven y que también queremos tenerlo estimulado y pronto, por si en algún momento le toca atajar”, explicó Fabián Coito desde Honduras.

Leonel Moreira y Miguel Ajú son los dos porteros que Alajuelense llevó a Honduras para el partido de este martes contra Real España. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre Moreira y Ajú asegura que cualquiera de los dos da total garantía y lo que pasa es que él busca dosificar cargas.

“Si bien la fatiga es diferente a la de un jugador de campo, porque quizás no es tanto lo muscular, sino es más lo emocional, toda la parte de atención, el tener dos grandes arqueros nos permite jugar no con un tema de rotación y cambiar por cambiar, si no tener a los dos en el mejor momento”, afirmó.

Y agregó: “Creemos que también la seguidilla de partidos puede generar cierto impacto en el arquero que juegue mucho. Cuando consideramos necesario cambiamos, le damos descanso a uno y ataja el otro”.

Fabián Coito es del criterio que se ha visto “el alto nivel que tiene cualquiera de los dos” cuando les ha tocado atajar, respetando sus características.

“A veces las características de uno o de otro se adaptan más al partido que tenemos por delante y así lo hemos hecho. Yo no cambio el discurso, porque el discurso mío fue siempre que tenemos dos grandes arqueros y que cualquiera de los dos nos da garantías absolutas”.

Insiste en que a partir de eso, ambos han atajado en el torneo local, en el torneo internacional, en clásico, de visita y en casa.

“Nos dan garantías cualquiera de los dos que les toque jugar el partido que sea”.

Alajuelense se encuentra desde el domingo en San Pedro Sula y este martes, a las 7 p. m., jugará el partido de ida de la semifinal de la Liga Concacaf contra el Real España.

En la rueda de prensa virtual organizada por Concacaf, Leonel Moreira respondió de forma tajante lo que piensa sobre la competencia en el arco que tiene con Miguel Ajú, al ser un tema que genera mucho debate.

“El debate lo ponen ustedes (periodistas), creo yo. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas de la mejor manera, indiferentemente somos un equipo e indiferentemente del que juegue, el que lo hace será de la mejor manera y eso es lo importante para la institución”, apuntó Leonel Moreira.

Aunque es posible que el tema sea cansado para él y para el propio Ajú, es algo de lo que siempre se hablará.

Este martes se sabrá quién defenderá el arco en el primero de cuatro partidos de semifinales a los que Alajuelense les hace frente de manera simultánea, en la Liga Concacaf y en el Apertura 2022.

“Siempre vamos a estar obligados porque estamos en un equipo muy grande y la obligación siempre será hacer las cosas de la mejor manera y tratar de buscar siempre los campeonatos. Ahorita estamos enfocados en este partido y cuando pasemos esta etapam pensaremos en la otra, que es el torneo nacional”, finalizó Leonel Moreira.