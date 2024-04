Siete ídolos del Saprissa dan su veredicto sobre sacar la Cueva del Monstruo de Tibás

Las redes sociales arden y todo el saprissismo opina sobre el tema que el propio presidente del club, Juan Carlos Rojas, puso sobre la mesa: el nuevo estadio del Saprissa. Pero la discusión tomó otros tintes cuando el jerarca confirmó que se evalúa una posibilidad de hacer el nuevo reducto morado en Barreal de Heredia, dejando atrás Tibás como casa de los morados.

Siete ídolos del Monstruo analizaron con La Nación la posibilidad de que la S deje atrás la casa que ha tenido desde 1972, en la que consiguió gestas como la clasificación al Mundial de Clubes del 2005, el hexacampeonato, 29 de sus 39 cetros y donde han brillado jugadores históricos como Mario “Catato” Cordero, Edgar Marín, Marco Rojas, Wálter Centeno, Keylor Navas, Hernán Medford, Evaristo Coronado, entre muchas figuras de renombre nacional.

Adrián Mahía, goleador argentino del Saprissa en los 90, no escondió su sorpresa ante la discusión y aseguró que entiende la evolución que deben tener las instituciones; sin embargo, él considera que el romanticismo de un club no se debe tocar.

“Para mí hay un solo lugar donde está el estadio del más grande de Costa Rica y Centroamérica, y es en Tibás. Ahí está su historia, su vida, su ADN. Creo que si le preguntan a toda la gente morada, gran parte está de acuerdo conmigo”, sentenció.

El Ricardo Saprissa es un estadio en el que el equipo rival siente una gran presión. En la presente edición de la Liga de Campeones de la Concacaf, el Philadelphia Union visitó bajo un tenso ambiente la Cueva.

Las palabras del “ché” encontraron eco en un referente de la media cancha morada: Benjamín “Mincho” Mayorga.

“Yo le tengo un gran respeto a Juan Carlos Rojas, pero yo no tengo pelos en la lengua. La acción que podrían tomar es la peor idiotez que he escuchado en mi vida. Si nosotros alejamos la barra de Tibás, de Desamparados, de Alajuelita y los vamos a llevar a hacer más gastos solo por irnos a Heredia... No y no. Don Juan Carlos, le digo: ‘hay gente de la Ultra que no come con tal de ver a Saprissa y usted va a hacer que gasten en pases, cuando ellos muchas veces se van caminando de San José a Tibás’”, señaló Mayorga.

“Usted no sabe los sacrificios que hizo don Ricardo Saprissa por hacer ese estadio para que ahora hagan esto. A Heredia solo hay que ir a saludar a Jafet Soto y listo; luego, para Tibás, que es nuestra casa”, añadió.

Las palabras de Mayorga sobre lo que hizo don Ricardo Saprissa por tener el estadio morado fueron explicadas por el periodista e historiador, José Antonio Pastor, quien conoce al dedillo la historia del Monstruo.

“Vea, don Ricardo Saprissa perdió gran parte de su fortuna con tal de hacerle un estadio a Saprissa. Uno entiende las necesidades del club, pero se le está dando un vuelco a la historia que yo al menos no le daría”, acotó.

Según recordó Pastor, el Ricardo Saprissa tuvo tres opciones para ser construido. Primero salió una oportunidad de hacerlo en Barrio Luján y luego otra en Desamparados; no obstante, la intervención del primer capitán de la S, Manolo Rodríguez, fue clave.

“Manolo Rodríguez, que había sido jugador y el primer capitán de Saprissa, era el presidente ejecutivo de la Municipalidad de Tibás y era amigo de doña Ligia Quirós, quien era la dueña de los terrenos, y él le habló para que le vendiera a don Ricardo más barato de lo que le vendían en Desamparados y ella accedió a vender 25 céntimos por vara más barato”.

José Pablo Fonseca, otro histórico exjugador del Saprissa, también expresó que para él irse de Tibás sería un golpe durísimo.

“Acá hay que ser sinceros y como exjugador yo no visualizo el estadio en otro lugar. Para mí, este estadio es un ícono, se han hecho demasiadas hazañas. El estadio genera mucha presión, el aficionado es feliz en el estadio. Yo no veo a Saprissa jugando en otro lugar, no puedo ni siquiera pensarlo”, declaró.

Marco Rojas, uno de los guardametas más laureados de los tibaseños, hizo un llamado a la dirigencia de Saprissa para que escuche a su afición.

“Es un tema delicado, creo que la afición prefiere quedarse donde está por la tradición, porque ahí está la historia, ahí están más de 50 años de celebraciones, de momentos históricos. Es importante tomar en cuenta el pensamiento del saprissista, que es el que apoya, el que paga”, dijo.

Nueva Cueva genera opiniones distintas

Así como hay una oposición al estadio fuera de Tibás entre figuras trascendentales en la historia morada, también hay otros que aseguran que el cambio sería muy positivo para el saprissismo, ya que esto permitirá una evolución como organización.

Erick Lonis, histórico capitán en los 90 y 2000, se ilusiona pensando en ver al Monstruo en un reducto de primer mundo como son los de Europa o la MLS, los cuales cuentan con facilidades envidiables como butacas, zonas VIP, lugares de entretenimiento, entre otros.

“Saprissa es un club nacional, lo importante es que su estadio esté en una zona que cumpla con los requerimientos deportivos, de facilidad para aficionados. También es importante que sea rentable no solo para el fútbol, sino que impulse la actividad deportiva y comercial en las poblaciones aledañas”, detalló.

Para Lonis, hay una nostalgia inevitable, pero “aseguro que esos sentimientos serán compensados con el orgullo, la comodidad, la facilidad de acceso, el compromiso ambiental y los títulos que obtendremos en un nuevo estadio”.

Evaristo Coronado, El Caballero del Fútbol, también tiene un pensar similar al de Lonis, con la salvedad de que, para él, si se pudiera remodelar el Ricardo Saprissa actual, ese sería el escenario ideal.

“La nostalgia lo invade a uno, pero el cambio es normal. Yo preferiría seguir jugando en el Saprissa, pero entiendo la necesidad de los clubes de hacer los cambios. El Saprissa es un lugar especial, pero parece que ya cumplió una vida útil. Yo, desde los 12 años, estoy en el club, primero en La Sabana y en el 72 nos cambiamos al Saprissa; no es fácil dejarlo”, afirmó.

Por último, Carlos Santana, histórico volante, hizo hincapié en que Saprissa ganará donde sea que juegue. Para él, eso no cambiará. Además, agregó que si se quiere que el fútbol avance como industria y deporte, se deben dar este tipo de pasos, aunque en ocasiones el caminar implique un dolor en la huella que deja una organización como la morada.

El Ricardo Saprissa actual o el nuevo... Lo cierto es que una nueva posible Cueva del Monstruo divide al sentimiento morado. Hasta los ídolos piensan una y otra vez en el golpe de abandonar Tibás como su casa.