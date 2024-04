La afición de Saprissa no es un solo sentimiento al hablar de una nueva Cueva

La dirigencia de Saprissa contempla la construcción de un nuevo estadio para el equipo, un proyecto que también desea la afición. Sin embargo, la sola idea de trasladar la Cueva fuera de Tibás ha generado división de opiniones en las redes sociales oficiales del club morado.

Comentarios de la afición de Saprissa en redes sociales ante posibilidad de un nuevo estadio fuera de Tibás. (Twitter Saprissa)

Por un lado, están aquellos que no conciben que el Monstruo se aleje del cantón donde forjó gran parte de su historia dorada. Por otro, hay quienes opinan que la ubicación actual no permite aspirar a un escenario de primer nivel y que el lugar no es relevante.

Donde parece haber consenso es en que la S nunca debería abandonar la capital y mucho menos trasladarse a Heredia, como se ha especulado.

Las manifestaciones son contundentes; por ejemplo, este jueves un grupo de fanáticos colgó una pancarta en un puente principal de Tibás con el mensaje: “Viva siempre Saprissa en Tibás”.

Aficionados de Saprissa colgaron una manta en uno de los principales puentes de Tibás. Los fanáticos se pronunciaron en contra de un nuevo estadio lejos de donde está hoy en día la Cueva. (Twitter TD Más)

Desde el club, el presidente Juan Carlos Rojas señaló que, por ahora, esperan los resultados de un informe que determinará si el nuevo Ricardo Saprissa debe construirse en su actual ubicación o en otro lugar. Sin embargo, hay quienes prefieren no tomar en cuenta los resultados del estudio.

“El ADN morado está en la Cueva de Tibás, no hay más”, escribió la aficionada Katherine Vargas en Facebook.

Josa Ponce expresó un sentimiento similar: “Ojalá se tomen el tiempo de escuchar y leer opiniones de la afición. Saprissa somos todos, la Cueva es nuestro templo y nuestro lugar feliz. Somos un equipo de la capital, y San Juan de Tibás es nuestra casa. Nuestra pasión no es un negocio”.

Este pensamiento contrasta con el de Carlos Ugalde, quien publicó: “Soy morado de toda la vida. Debemos entender que el proyecto que Saprissa quiere realizar no tiene espacio en Tibás. Saprissa, como equipo grande, merece tener una super Cueva con un estacionamiento amplio y un centro comercial en el mismo lugar. Veámoslo como una evolución; no podemos quedarnos rezagados”.

El usuario Rónald Matute Charpentier comentó: “Es indudable que Saprissa tiene un fuerte arraigo en Tibás, pero también es un equipo de alcance nacional, incluso con seguidores en países vecinos. El tema del nuevo estadio es complejo, ya que se debe elegir entre el corazón y la razón. Saprissa cumple con todos los requisitos para tener un estadio de primer nivel, pero el terreno actual presenta muchas limitaciones”.

Todo indica que será difícil lograr que el saprissismo se una bajo un mismo sentimiento. La construcción del nuevo estadio ha generado controversia.

Comentarios de la afición de Saprissa en redes sociales del club:

