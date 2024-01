Sergio Gila dice por qué Saprissa se fijó en los tres refuerzos

Saprissa ya los había anunciado en sus redes sociales y este miércoles 3 de enero hizo la presentación oficial de sus nuevos refuerzos: Se trata del volante Yoserth Hernández, el lateral izquierdo Joseph Mora y el extremo Luis Díaz. Los tres mostraron la camiseta que lucirán en el cuadro morado, hablaron de la felicidad que sienten al llegar al tricampeón, así como de metas y las ganas que tienen por debutar.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, los acompañó en la presentación y explicó por qué se fijó en ellos.

Gila comentó que con Díaz, Mora y Hernández buscan tener un plantel más fuerte para ganar todo en lo que van a competir, pero sobre todo intentar llegar lo más lejos posible en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que debutan el 20 de febrero frente al Philadelphia Union, club de la MLS de Estados Unidos.

Gila expresó que la afición saprissista debe estar contenta con lo que hizo el equipo en el certamen anterior, donde consiguió ganar el título nacional.

“Como en todos los torneos, Saprissa se refuerza porque siempre estamos obligados a mejorar la plantilla. Los refuerzos son de mucho nivel y sumados a una plantilla tricampeona, tenemos 28 jugadores más siete de la sub-21. Es un grupo de mucho nivel y preparado para lo que viene”, indicó Gila.

Y lo que viene para los tibaseños es el Clausura y la participación en la Concacaf, certamen que según el criterio de Gila, toda América lo quiere ganar.

“Evidentemente sabemos que para Saprissa va a ser complicado, pero lo vamos a pelear ronda a ronda. Es el torneo prioritario para todos y confiamos en clasificar. Es el internacional, el que vale para todos, el de verdad”, resaltó Sergio Gila.

El gerente deportivo de los morados, destacó que desde que llegó al club, se dio cuenta de la identidad morada, de esa pertenencia y del ADN que posee y lo hace una institución diferente.

“Lo más inteligente para un gerente deportivo es que las contrataciones que vengan se identifiquen con ese saprissismo o que muy rápidamente se identifiquen al estar en la institución”, indicó Gila, quien resaltó el trabajo de los capitanes del equipo y demás integrantes del camerino, porque acuerpan a los recién llegados y desde el primer día los hacen sentir parte del grupo.

Luis Díaz es uno de los tres refuerzos del Deportivo Saprissa para el nuevo campeonato. Los otros son Yoserth Hernández y Joseph Mora. (Rafael Pacheco Granados)

Gila mencionó esto durante la presentación oficial de los futbolistas. Además indicó que en el caso de Mora y Díaz, volver de la MLS al fútbol nacional no es un retroceso.

“Que vengan jugadores legionarios a jugar a Saprissa no se puede ver como un paso atrás, más bien es algo positivo, es volver a buscar un gran nivel, estar cerca de la Selección y que el futbolista tenga chance de salir y buscar su mejor rendimiento”, expresó Gila.

Gila también manifestó que con la presencia de Luis Díaz, Joseph Mora y Yoserth Hernández, la planilla está cerrada en cuanto a incorporaciones. Sergio Gila destacó que piensan en vender a algún futbolista al exterior, y aunque ha existido interés por Kevin Chamorro y Warren Madrigal, Saprissa no maneja una oferta formal por ellos.

“El que no haya nada concreto, no significa que antes del cierre del mercado no las pueda haber. Confío que sí, porque el objetivo de la institución es que los jugadores jóvenes salgan, se prueben en Europa o en otro mercado y estamos preparados para lo que pueda pasar”, dijo Gila.