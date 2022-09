¿Se jugará el partido entre Puntarenas y Alajuelense? Estadio ‘Lito’ Pérez se inundó

Así lucía la cancha del Estadio Lito Pérez cuando faltaba hora y media para el partido entre Puntarenas y Alajuelense, que está pactado para las 8 p. m. (Twitter Christian Sandoval)

El partido entre Puntarenas FC y Alajuelense programado para este viernes, a las 8 p. m., está en duda, pues el Estadio Miguel Ángel ‘Lito’ Pérez se inundó.

Inclusive, tanto el Puerto como la Liga se pusieron de acuerdo para que no se juegue este viernes. Sin embargo, falta el pronunciamiento final de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut).

“La marea está alta y no permite que drene tan rápidamente”, comentó el presidente de Puntarenas FC, Héctor Trejos.

Dentro de poco, los árbitros y los comisarios harán una inspección al terreno de juego. Una de las medidas es esperar hasta las 9 p. m., para cumplir con los pasos a seguir estipulados en el reglamento.

Según explicó el árbitro central Benjamín Pineda, cuando son partidos de noche, se debe esperar una hora, así que lo más tarde que podría arrancar el partido es a las 9 p. m.

“Por protocolo hay que esperar, a no ser que ellos lleguen a un acuerdo o algo. Si la Unafut lo autoriza se procede. En este caso la decisión no depende de nosotros, dependería de lo que ellos definan”, exteriorizó Benjamín Pineda.

Eso sí, el silbatero es muy claro en que la cancha del ‘Lito’ Pérez no está en condiciones.

“No se puede jugar y el protocolo es que en los juegos de noche hay que esperar una hora de tiempo”, citó Pineda, para agregar que ellos no son expertos de la zona para vaticinar si el problema se solucionará a tiempo.

“Lo que ellos nos mencionaron es que la cancha no drena por el tema de la marea, que está taqueado afuera del estadio y que por eso el drenaje no sale, no es que el drenaje no esté funcionando, es que al estar afuera el agua le impide salir. Eso nos dijeron, nosotros no sabemos cómo funciona el drenaje. Esperar es lo más que nos queda”, detalló el árbitro.

Poco a poco la lluvia merma, pero el problema real está en la cancha, que luce empozada en las esquinas, principalmente. En algunos sectores, literalmente pareciera una piscina.

“La marea está alta y no filtra el agua porque no tiene por dónde salir. Si por Henry Duarte fuera, suspendemos el partido y lo jugamos este sábado”, expresó el gerente deportivo del cuadro porteño, Henry Duarte.