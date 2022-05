Saprissa tiene todo lo necesario en el mercado para reforzarse a cero costo

Saprissa salvó parte de su temporada con una remontada que parecía imposible y se metió en el último suspiro a las semifinales. Sin embargo, por más que levante el título del Torneo de Clausura 2022, el mismo certamen dejó ver que su plantel tiene falencias importantes y le urge tapar los vacíos. Eso sí, lo positivo para los morados es que la mayoría de lo que necesitan está en el mercado a cero costo.

[ Saprissa descubrió 50 talentos nuevos de todo el país ]

Casualmente a mitad del 2022 son muchos los futbolistas que finalizan contrato y pescar piezas importantes no parece tan complejo. Lo principal para cualquier club, en este caso el Monstruo, es establecer las necesidades y están claras: un lateral izquierdo porque Ryan Bolaños y Walter Cortes no son garantía, un central o dos ante la salida confirmada de Aubrey David a Alajuelense; así como volantes que sean recambios de Mariano Torres y David Guzmán.

Eso sí, la prioridad es el ataque, si se toma en cuenta que los tibaseños tienen cantidad, pero carecen de un “9″ goleador, referente y que suela cargar con el equipo. A la vista está que entre los 10 mejores anotadores del Clausura 2022 no hay ningún saprissista y es hasta el puesto 19 en el que aparece Ariel Rodríguez con cinco tantos (Marcel Hernández lidera con 15).

El segundo punto trascendental es qué hay disponible para fichar; ahí se pone más atractivo todo. Para empezar, no hay dudas que una de las piezas más codiciadas es el lateral zurdo Bryan Oviedo, quien al fin terminó su contrato con el Copenhague de Dinamarca, donde no juega, y no hay duda que el canterano de Saprissa llama la atención de muchos, incluida la Liga. El carrilero pretende seguir en Europa, pero al no jugar por tanto tiempo en el fútbol danés pierde opciones y de llegar al Mundial, no suena descabellado que se quede en Costa Rica mínimo hasta diciembre.

Los santistas Luis Paradela, Pablo Arboine y Javon East son futbolistas que seducen en el fútbol tico y Saprissa no es la excepción. (Rafael Pacheco Granados)

“Después del 15 de junio me sentaré más tranquilo a pensar sobre mi futuro, antes solo estoy enfocado en la Selección... En Saprissa fue donde me formé, de ahí salí y uno le tiene muchísimo cariño a la institución, así que Dios primero en un futuro pueda volver, pero reitero que de momento solo pienso en la Selección. Lo más importante es seguir en el extranjero, sería lo ideal, pero luego del repechaje veré... Con los dos (Ángel Catalina y Agustín Lleida) tengo muy buena relación, hemos hablado en su momento y ellos saben mis decisiones y están anuentes”, dijo Oviedo.

En la parte central de la zaga hay dos nombres que suenan con mucha fuerza en Tibás y parece que hasta estarían amarrados ya: el exsantista Pablo Arboine (24 años) y el exgeneraleño Diego Mesén (23 años). Ambos cumplen con lo que pretende el gerente Ángel Catalina, ya que son jóvenes, tienen procesos de selecciones menores, experiencia en Primera División y están libres.

El lateral derecho de San Carlos y seleccionado Carlos Martínez también llama la atención a Catalina, según se rumora, aunque el caso no es tan sencillo.

[ Saprissa pone a la venta entradas para el clásico ]

Opciones más complejas

Encontrar las mejores alternativas en la zona media y la ofensiva necesitará de más trabajo y astucia de Ángel Catalina. Alternativas hay, como la de los brumosos Daniel Chacón (21 años) o Ronaldo Araya (22 años); los dos terminan contrato al finalizar el Clausura 2022, pero la dirigencia brumosa ya les hizo importantes ofertas de renovación y el presidente Leonardo Vargas asegura que si no se marchan al exterior, hará todo lo posible para que sigan.

En lo que respecta al ataque hay dos opciones en el Santos de Guápiles codiciadas por todos: Luis Paradela y Javon East. Si bien, sobran los interesados y los guapileños no quieren perderlos, la realidad es que ambos quedan libres a finales del 2022.

Ante este riesgo para los santistas de quedarse sin nada, la opción más rentable si no renuevan es negociar su salida ya y sacar algo a cambio, ya sea dinero o canje por jugadores.

A Paradela se le ha vinculado más con Alajuelense o los propios blanquiazules, mientras que East puede tomar camino a Tibás si la dirigencia se sabe mover y tan siquiera tendrían que desembolsar miles de colones, ya que les resta poco ligamen.

“Nosotros vamos a respetar el contrato, si alguien quiere negociar con ellos deben ofrecer a Santos. Obviamente mucha gente prefiere esperar al 1° de enero del 2023, pero yo no creo que ellos estén en Santos hasta diciembre, alguien ofrecerá algo y Santos aceptará porque es mejor recibir algo ahora que nada cuando se vayan”, comentó Simone Ghirlanda, representante de Javon y Luis.

Pese a que el Clausura 2022 aún no termina, los saprissistas se mueven desde meses atrás para concretar sus nuevos fichajes. Hay muchas necesidades para una reestructuración importante y opciones tienen a la mano.