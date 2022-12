Saprissa no fue ni la sombra del equipo campeón y quedó fuera del Torneo de Copa

En las semifinales y ante un rival con más peso, Saprissa exhibió un desempeño bastante flojo y se despidió goleado del Torneo de Copa.

Los morados, quienes se midieron ante Cartaginés, no encontraron las mismas facilidades que tuvo ante los equipos de la Liga de Ascenso y los brumosos les pintaron la cara, tanto en el Ricardo Saprissa como en el Estadio José Rafael Fello Meza.

En dos compromisos Cartaginés le marcó cuatro goles a Saprissa y lo hizo lucir mal. Saprissa no fue ni la sombra del equipo campeón en el Torneo de Apertura.

A Saprissa le urgía acortar distancias, llegó al Fello Meza con un 2 por 0 en contra por el resultado del partido de ida, por eso los morados debían presionar y buscar el gol lo más rápido posible.

Pero todo lo anterior lo hizo Cartaginés que a los tres minutos anotó y aumentó la cuenta global 3 a 0.

Los brumosos esperaban que Saprissa los encimera apenas sonara el pitazo inicial y sorprendieron a los tibaseños, porque fueron ellos los quienes arrinconaron y lo planeado salió a la perfección con el tanto de Kenneth Cerdas.

Fue un muy buen gol que fabricó Luis Ronaldo Araya por el sector derecho de Saprissa. Dominó el balón, ingresó al área y se quitó a quien le saliera al paso, le sirvió la pelota a Cerdas, quien sacó un trallazo e hizo un golazo.

Cartaginés no tuvo problemas para deshacerse de Saprissa. Allen Guevara destacó en el mediocampo de los brumosos. (Rafael Pacheco Granados)

El conjunto tibaseño quiso reaccionar y tuvo una ocasión por medio de Ryan Bolaños, quien tras el tiro de esquina, le quedó el balón dentro del área, pero remató débil y Kevin Espinoza logró despejar cuando la pelota buscaba hacer contacto con la red.

Cartaginés fue mejor en la primera media hora del encuentro y lo demostró cuando estuvo cerca de hacer el segundo tanto.

De nuevo Luis Ronaldo Araya sacó a relucir su talento, por el sector izquierdo metió velocidad, se llevó tres marcas y sirvió a José Luis Quirós, quien remató, pero en la línea de gol apareció Ricardo Blanco para despejar la pelota.

Pero qué pasó con Saprissa en el primer tiempo, la defensa no estuvo atenta, muy pasiva en la marca y hombres que no dieron la talla como Atim Roper, Ryan Bolaños flojo en la marca y Jaylon Hadden, quien no pesó en la zaga.

Antes de finalizar el primer periodo, Jeaustin Camps, técnico de Saprissa, sacó a Javon East, quien iba molesto y alguna razón tenía porque la pelota no le llegó, los compañeros no lo buscaron y si no tiene balón no puede crear peligro.

También salió Atim Roper, quien no aprovechó y al inicio del segundo tiempo no entraron Jaylon Hadden y Gerald Taylor.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, con variantes intentó que su equipo equilibrara las acciones, pero sus hombres de variante tampoco pesaron. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa intentó equilibrar las acciones con el gol del empate al 51. Hubo falta de penal de Kevin Espinoza sobre Andy Reyes, Ariel Rodríguez cobró, Kevin Briceño tapó, pero el rebote le quedó a Ariel, quien de cabeza puso el 1 a 1.

Parecía que los morados mostraban otra cara, pero cinco minutos después, el guardameta Kevin Chamorro volvió a fallar, tal y como lo hizo en el juego anterior. Salió mal, no se dejó la pelota, la soltó y Brandon Bonilla solo tuvo que meter el pie para hacer el 2 por 1, 4 a 1 en el global.

Saprissa no tuvo el fútbol, las ideas, claridad y entrega para superar a Cartaginés, que mostró figuras que de continuar con ese desempeño, pueden dar muchos réditos al equipo, hombres como Kenneth Cerdas, Isaac París y por supuesto Luis Ronaldo Araya, quien al menos en este encuentro de vuelta hizo lo que le vino en gana con los jugadores de Saprissa. Fue un dolor de cabeza y con sus regates provocó que los aficionados corearan el “ole, ole, ole”, en más de una ocasión.

Ficha Técnica

Así alinea nuestro equipo esta mañana ante Saprissa 💙 pic.twitter.com/JF9gmN1GQe — C.S. Cartaginés (@Cartagines) December 11, 2022

Cartaginés: Kevin Briceño (Darryl Parker al 65), Brandon Bonilla, Kevin Espinoza, José Quirós, Carlos Barahona (Fabián Solano al 63), Isaac París, Michael Barrantes, Allen Guevara ( Diego Sánchez al 57), Ronaldo Araya, Kenneth Cerdas (Dylan Flores al 66) y Emmanuel Chacón.

D.T.: Paulo César Wanchope.

Este es el once inicial para hoy 💜 pic.twitter.com/uJLisysKJa — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 11, 2022

Saprissa: Kevin Chamorro, Gerald Taylor (Christian Bolaños al 46), Ricardo Blanco, Jaylon Hadden (Emmanuel Carvajal al 46), Ryan Bolaños, David Guzmán, Mariano Torres, Atim Roper (Fabricio Alemán al 31), Orlando Sincalir, Javon East (Andy Reyes al 31) y Ariel Rodríguez (Marvin Angulo al 68).

D.T.: Jeaustin Campos.

Goles: 1 a 0: Kenneth Cerdas al 3. 1 a 1: Ariel Rodríguez de cabeza al 51. 2 a 1: Brandon Bonilla al 56.

Árbitro: Benjamín Pineda. Asistentes: Diego Salazar y Diego Díaz.

Amonestados: Kevin Espinoza, Brandon Bonilla y Michael Barrantes en Cartaginés. Mariano Torres, David Guzmán y Fabricio Alemán en Saprissa.

Expulsados: No hubo.

Estadio: José Rafael “Fello” Meza.

Hora: 11 a.m.