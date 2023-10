Saprissa lleno de zozobra pide ayuda en todo lado para ingresar a Honduras

La administración de Saprissa vive momentos de tensión y zozobra. Carreras van y vienen, llamadas, citas y reuniones son el pan de cada día para José Francisco Porras, secretario técnico de los morados.

El momento de angustia para Porras y el resto del personal administrativo de Saprissa son las nuevas disposiciones migratorias en Honduras y la necesidad de cumplir con todos los trámites y documentos que solicita el gobierno hondureño para que los costarricenses puedan ingresar a su país.

El Gobierno de Costa Rica optó por exigir una visa consular a los ciudadanos hondureños que ingresen a territorio nacional y Honduras decidió aplicar el principio de reciprocidad a partir del martes 10 de octubre, de modo que los costarricenses también deben tramitar una visa para ingresar a ese país, “sin excepción alguna”. No es, sin embargo, el único requisito; algunos otros podrían volverse un dolor de cabeza para Saprissa.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, buscando los documentos necesarios. Hemos solicitado movimientos bancarios y certificaciones. Hemos buscado ayuda de Concacaf, del Motagua y del gobierno hondureño. Estamos haciendo todo lo que se pueda imaginar”, comentó José Francisco Porras en una consulta con La Nación.

Honduras requiere 15 documentos a los costarricenses para permitirles ingresar a su territorio, y uno de los más difíciles, según el criterio de José Francisco Porras, es la constancia de Interpol que certifique que no tienen denuncias o alertas. Otros requisitos incluyen antecedentes policiales con seis meses de vigencia debidamente legalizados, constancia del Ministerio Público de Honduras de que no tienen denuncias o procesos de investigación pendientes, carné de vacunación contra la fiebre amarilla y el COVID-19, y timbres exigidos por la ley de Honduras.

“Puede ser complicado conseguir todos los documentos que piden. Por ejemplo, la constancia de Interpol que solicitan no existe. He hablado con el personal de Interpol de Costa Rica y me han confirmado que eso no existe”, expresó Porras.

Saprissa se enfrenta a Motagua en un repechaje para asegurar un boleto en la Concacaf del 2024. El primer partido se llevará a cabo el 25 de octubre en Honduras, y el partido de vuelta se programó para el miércoles 1 de noviembre en el Estadio Ricardo Saprissa.

Motagua con ventaja

En esta carrera por entrar a un país u otro, el Motagua tiene ventaja sobre los morados, ya que, a pesar de que el gobierno de Costa Rica exige una visa a los hondureños para ingresar al país, poseer una visa estadounidense es suficiente para recibir el aval y arribar a suelo costarricense.

El Diario Más de Honduras informó en su sitio web que todos los jugadores, el cuerpo técnico, el personal administrativo y los dirigentes tienen visados estadounidenses actualizados y, por lo tanto, no tienen problemas para cumplir con ese requisito. En Saprissa, no están seguros de si podrán disfrutar de la misma suerte e ingresar a Honduras presentando únicamente la visa estadounidense.

José Francisco Porras comentó que le escribió al embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Montoya, para averiguar si tienen la opción de ir a Tegucigalpa con una visa estadounidense.

“Le escribí al señor para ver si tenemos esa posibilidad, pero aún no he recibido una respuesta”, indicó Porras.

José Francisco Porras, secretario técnico de Saprissa, ha estado luchando para que el equipo pueda ingresar a Honduras y disputar el partido contra Motagua programado para el 25 de este mes. (MAYELA LOPEZ)

Porras también se puso en contacto con Concacaf para explorar la posibilidad de que intercedan ante el gobierno hondureño y Saprissa no tenga inconvenientes para el encuentro del 25 de este mes.

“Concacaf no puede hacer mucho, ya que no tienen injerencia política. Este es un tema político entre países. Lo máximo que pueden hacer es emitir una carta o tratar de hablar con algunos contactos para ver si se puede arreglar algo. También hemos hablado con Motagua, y han ofrecido su ayuda en lo que sea posible de manera amable”, manifestó Porras.

La Nación consultó a Concacaf sobre la posibilidad de encontrar una solución a raíz de las recientes políticas migratorias de última hora entre Costa Rica y Honduras, que exigen visa para ingresar a ambos países. Se planteó la idea de posponer esta serie, brindando un plazo para que los equipos puedan completar el trámite.

La respuesta de Concacaf fue la siguiente: “La Confederación está al tanto de los nuevos requisitos establecidos por las autoridades locales para viajar hacia y desde Costa Rica y Honduras. Estamos monitoreando la situación y proporcionando apoyo constante a los clubes participantes. Por el momento, no se han realizado cambios en el calendario”.

Honduras inflexible

De momento, la solución al problema de las visas parece depender del diálogo entre los gobiernos de ambos países y la posibilidad de que retrocedan en las medidas, las reduzcan o concedan permisos. Al menos en Honduras, no permitirán la entrada de ningún costarricense que no cumpla con los 15 requisitos solicitados. Esto fue informado por el periódico El Heraldo, que en su sitio web destacó que conversaron con Antonio García, vicecanciller de Honduras, quien enfatizó que no flexibilizarán las medidas y que los miembros de Saprissa deben presentar toda la documentación requerida por el Instituto Nacional de Migración.

“En el comunicado de la Cancillería, hay una palabra clave que debemos destacar, y es ‘sin excepciones’. No hemos utilizado esa palabra de forma casual, por lo tanto, sea un jugador, un diplomático, un canciller o un alto ejecutivo de Costa Rica, todos deben solicitar una visa”, manifestó García.

El vicecanciller hondureño adelantó que, dado que se trata de un evento deportivo próximo a disputarse en este mes, darán prioridad a los trámites de la delegación de Saprissa para que puedan viajar a Honduras.

“Dado que se trata de un evento deportivo, le daremos prioridad. Sin embargo, como hasta el momento no lo hemos hecho, creo que les costará más a ellos cumplir con los requisitos que a nosotros procesarlos, ya que incluso deben obtener una constancia de Interpol”, apuntó.

El tiempo apremia, el partido de repechaje entre Saprissa y Motagua para clasificar a la Concacaf del 2024 se llevará a cabo en 14 días, y en el equipo costarricense solo tienen claro que, para poder ingresar a Honduras, deben cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades hondureñas.