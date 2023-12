Saprissa le roba al Cartaginés el sentimiento de localía

Cartaginés lanzó una campaña para generar un tregua con sus aficionados, buscó por todos los medios el apoyo y hasta referentes del club le suplicaron a los suyos responder; pero no. Saprissa le robó el sentimiento de localía, en la ida de las semifinales.

Cartaginés clasificó como cuarto y abrió su serie de semifinales ante Saprissa en el Fello Meza. Los morados fueron los mejores en la fase regular. (JOHN DURAN)

El Fello Meza no se llenó, siendo optimista, el estadio lució a un 70%. El gran punto es que prácticamente el 50% de los presentes eran del conjunto visitante.

No fue un tema de percepción, sino que las manchas moradas en los cuatro costados delataron lo que ocurrió, más con el gol de Javon East. Incluso, toda la gradería sur estuvo copada por los seguidores más radicales de los saprissistas y ni el sector oeste se vio blanquiazul de arriba a abajo.

El propio Leonardo Vargas, presidente de los centenarios, lamentó una situación hasta incómoda para él y a su parecer, no hay una razón lógica para no contar con una mayoría de apoyo ni cuando son locales.

“No es lo que esperábamos, pero llegó la afición del Cartaginés que siempre nos acompaña y vamos a luchar por ellos. No sé qué será, no lo entiendo muy bien, pero no debería ser. Creo que Cartaginés poco a poco ha ido creciendo y hoy se comporta como una institución diferente. Necesitamos a la afición, pero bueno...”, comentó el jerarca en Radio Columbia.

No es la primera vez en el Torneo de Apertura que los de la Vieja Metrópoli viven algo así. Frente a Alajuelense, en la fecha 20, los rojinegros se adueñaron del reducto del Cartaginés y los propios futbolistas brumosos externaron su pesar por lo ocurrido.

En lo que va del campeonato, los centenarios no tuvieron un llenazo ante ningún rival. Si bien Vargas no dio detalles de la recaudación contra la S, no hay dudas de que se aleja de lo que se proyecta en un partido vital, como una semifinal.

Los precios no fueron factor (desde los ¢10.000 hasta los ¢40.000), sino que el descontento de los blanquiazules pasa más por el rendimiento de un plantel que tuvo un cierre muy deficiente y clasificó por diferencia de goles. Aún así, el dirigente de los centenarios le lanzó un mensaje a sus fanáticos.

“A la afición le digo que nos hace falta y vamos a continuar haciendo lo mejor por ellos... Este equipo está para pelear el título, en el fútbol nacional las distancias son muy cortas”, finalizó Vargas.