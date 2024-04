Saprissa encamina renovaciones y contempla algunas salidas

Sentado en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa, Sergio Gila respondió diversas consultas de los medios de comunicación, la mayoría de ellas enfocadas en las muy probables renovaciones de Esteban Alvarado y Orlando Sinclair, así como en lo que pasará con Mariano Torres.

El director deportivo de la ‘S’ también dejó entrever que el club se alista para posibles salidas. Pese a la lesión, cree que Warren Madrigal dará el salto al extranjero en cuestión de meses.

Además, no descarta que él esté listo para jugar en el cierre de este Clausura 2024 y que sí pueda ir a la Copa América con la Selección Nacional.

Segio Gila también vislumbra que Gerald Taylor no durará mucho tiempo en el cuadro morado por su nivel actual y emitió un criterio sobre el aporte de los últimos fichajes de los morados.

LEA MÁS: Irse tetracampeón y figura del Saprissa: ¿El sueño europeo de Paradela se hará realidad?

- ¿Se mantiene el interés de renovar a Esteban Alvarado?

El plan que dijimos al principio del torneo era que lo más importante era ver cómo se encuentra, cómo se siente de la espalda. Afortunadamente se encuentra muy bien. Pudo jugar en Cartago, ha estado preparado para cuando el equipo lo ha necesitado.

”En este mes nos juntamos Esteban y yo, también para que él supiera que queremos que continúe, que es nuestra intención y lo único que había que esperar era el estado de su espalda, pensando en su salud. Él se encuentra bien, conversando, para acercar posturas, pero yo creo que la intención de ambas partes es continuar si la salud lo permite y esperemos que así sea”.

- ¿Qué ha pasado con Orlando Sinclair?

- Es un caso que ya tenemos muy avanzado, que ambas partes tenemos el convencimiento de que tenemos que seguir juntos y ahora él como está en competencia y debemos estar centrados en lo que nos viene, tampoco hay que estar distrayéndonos, pero yo soy muy positivo en ese tema.

LEA MÁS: Mariano Torres termina contrato y Juan Carlos Rojas dice cuál es la posición de Saprissa

- Luis Paradela tiene pasaporte español. ¿Usted sabe algo de una eventual salida de él del equipo?

- El caso de Luis es algo que ya venía solicitando desde hace tiempo, creo que desde hace un mes le concedieron la cita para el pasaporte y el martes nos dio el nuevo pasaporte, el español. Esto evidentemente es una ventaja para él, porque no es fácil también por el tema de viajes. Al tener un pasaporte cubano, en Estados Unidos hubo que hacer unas gestiones.

”Pensando en Saprissa, es muy positivo que tenga un pasaporte español y evidentemente le abre puertas en una futura salida, si él se lo planteara o si llegaran ofertas. Sobre todo este trámite ha sido pensando en Saprissa, que sea mucho más fácil el tema de movilizarse por Centroamérica, por América que son nuestras competiciones, contento que lo tenga y que pueda estar tranquilo ya con eso”.

- El domingo pasado, Juan Carlos Rojas dijo que están muy entusiasmado con Gerald Taylor, no hay ofertas concretas, pero sí interés. ¿Cómo está ese tema y en cuánto vale la ficha del jugador?

- El nivel que está dando es excepcional, es un nivel que está superior a lo que se ve con los laterales de aquí. Yo creo que es un lateral exportable, un lateral con futuro. Sé que se han dado acercamientos, el mercado se mueve por intereses, por clubes que van preguntando cuáles son las pretensiones, cuál es nuestra intención y también ellos conocer al chico.

”Luego de ahí a que se dé algo en concreto, pues ya se verá. Eso será más cercano al finalizar el torneo, pero sí que por Gerald Taylor hay clubes preguntando por él. Su rendimiento así lo marca. Él tiene la Copa América y la gente puede estar esperando cuál puede ser el rendimiento de Gerald ahí para tomar decisiones. Nosotros también nos estamos moviendo porque nuestros jugadores tengan oportunidades en el exterior.

”Tienen que ser a precios que a Saprissa le convenzan. Yo no quiero atarme a cifras, pero sí que tienen que ser buenas cifras porque al final nosotros aquí tenemos que ganar. Si estamos hablando de que Gerald Taylor fue titular en la Selección de Costa Rica y que previsiblemente será titular en la Copa América.

”Nosotros tenemos que hacer valer nuestro producto y no podemos sacar a nuestros jugadores a un precio muy bajo, porque seríamos nosotros los que estamos devaluando nuestro producto, que yo creo que es bueno.

”El nivel de nuestros jugadores es bueno y que cuando vengan clubes internacionales a preguntar por ellos, realmente les digamos un valor que nos hagamos notar y que vean que el mercado costarricense tiene mucho talento. En este caso es esperar acontecimientos, sobre todo que él se gane en la cancha el salir, que todos queremos que llegue algo bueno para él”.

LEA MÁS: Jefferson Brenes revela por qué disfruta jugar con Saprissa

- ¿Qué opina de Eduardo Anderson? ¿Por qué al último refuerzo del club le ha costado tanto tener minutos?

- Llegó tarde, prácticamente se perdió el primer mes del equipo, tuvo el periodo de adaptación y casi debutó a mediados de febrero contra Alajuelense. No es fácil integrarse de manera rápida a un equipo como Saprissa y más con la competencia que tiene, la vuelta de David Guzmán ha hecho que Fidel Escobar juegue más de central.

”Douglas Sequeira está a un nivel altísimo y esto es rendimiento. Evidentemente, en Saprissa es rendir. Esperemos que Eduardo rinda, que aporte una buena versión en lo que queda del torneo y nosotros decidamos.

”Hay que sacar notas positivas y yo creo que en el caso de Douglas, por ejemplo ha dado un paso adelante, ha demostrado por qué estamos apostando por él y al finalizar el torneo decidiremos qué pasa con Eduardo”.

- ¿A Mariano Torres le van a proponer la renovación de contrato o esperarán que sea el propio jugador quien diga qué hará al final de año?

- El otro día lo comentó el presidente y es lo que pensamos todos. De parte del club, poco le podemos decir a él. Poco le podemos decir a él, poco le podemos ofrecer, es lo que él quiera. Mariano se ha ganado el decidir cuándo quiere retirarse, cuándo quiere continuar, es una institución aquí, no solo por rendimiento, sino por lo que aporta a nivel de liderazgo, de camerino.

”Él es fundamental, lo fue en los campeonatos que hemos conseguido y lo será en lo que nos viene. Yo le veo físicamente muy bien, está dando datos espectaculares, está en un rendimiento espectacular y en mi mente está que cuando llegue el momento, él nos diga que quiere ampliar el contrato y ahí nos juntaremos.

”De nuestra parte, Mariano sabe que será él quien determine su futuro y cuando él quiera extender lo haremos, porque él se lo ha ganado y no hay mucho que valorar. El rendimiento de Mariano y lo que nos aporta es algo indiscutible”.

- ¿La posición es esperar a que él tenga esa iniciativa o que haya tomado una decisión? ¿Cuánto más pueden ver a Mariano Torres con un rendimiento óptimo según los números que ustedes manejan?

- El caso de Mariano es claro, él se ha ganado el derecho a decir si sigue o si no, nuestra postura es que esperamos a que tome la decisión y cuando lo haga, si es que quiere continuar, nos sentamos a extender el contrato y lo que él determine. Yo entiendo que un jugador que está pensando si sigue o no, él nos irá diciendo plazos.

”A mí me gustaría que esté muchos años con nosotros, porque ha sido fundamental en que se hayan conseguido los títulos y lo que hace dentro y fuera de la cancha. Yo creo que no solo llegará a la 40, ojalá llegue a la 41 en diciembre y podamos decidir, o que decida él.

”Yo le veo más años aquí, no digo algo exacto, pero al nivel físico que está mostrando, él puede seguir un año más, a un gran nivel y yo tengo la sensación con Mariano de que no quiere estar en una posición secundaria y él quiere pensarlo bien, lo de su continuidad.

”Eso lo honra mucho, deja ver lo profesional que es y lo gran saprissista, que no quiere ser una carga para la institución. Nosotros estamos pensando que es alguien fundamental, así se lo hemos hecho ver y la afición también en cada momento. Yo espero que esté aquí no solo un año más, sino más años”.

- ¿Qué piensa de los refuerzos que llegaron esta temporada?

- A mí me gusta hacer los balances al final del torneo y con base en el colectivo. Yo creo que los fichajes los hacen buenos los campeonatos, éxitos colectivos, recuerdo un mercado de fichajes que hicimos previo a la 37 y a esos jugadores los hace buenos que consigamos el título. Si no conseguimos el título no serían fichajes tan buenos, o no se hablaría de eso.

”Me alegra mucho que Joseph Mora haya estado en la Selección, que haya sido una pieza clave en la clasificación a la Copa América, que esté siendo importante para nosotros.

”Luis Díaz creo que está teniendo un poco de irregularidad, pero yo confío en que tenga un buen nivel, porque era algo lógico que estando parado, que venía de la MLS sin tener mucha continuidad por una lesión, que le fuera a costar un poco, pero las condiciones que tiene son increíbles y yo estoy feliz por cómo se ha adaptado.

De Eduardo ya hablamos y en el caso de Yoserth Hernández yo creo que está dando muy buenos minutos, a mí ha sorprendido lo bien que se adaptado. Es un salto muy grande venir de Puntarenas hasta aquí. El chico lo ha entendido perfectamente, está dando un buen nivel cuando le toca jugar y hay mucha competencia.

”En el centro del campo está Jefferson Brenes, está Mariano Torres, está David Guzmán y Ulises Segura, es complicado tener minutos, pero él está luchando para ello y yo feliz, feliz con la planilla general. El balance de los fichajes se va dando más a final del torneo, un poco con base en los resultados”.

- ¿Pide paciencia con Luis Díaz?

- Es algo normal, yo me sorprendí mucho con el caso de Joseph Mora porque el rendimiento que ha dado es desde el primer momento, porque él también viene de estar parado. Fueron por circunstancias diferentes, lo de Luis Díaz fue por lesión, que está recuperado y lo normal es lo que le está pasando. Pedimos paciencia, porque él tiene unas condiciones increíbles, yo creo que el ritmo, la velocidad y las condiciones específicas como extremo, en Costa Rica hay pocos.

”Y cuando uno detecta eso, no hay que fijarse si el fin de semana jugó 20 minutos mal, o bien. Todos queremos que desde el primer momento rindan, pero hay que analizar bien. Son condiciones exportables a Europa. En Cartago estaba haciendo su mejor partido y llegó el golpe. No está siendo fácil, pero la afición lo va entendiendo”.

- ¿Frustra lo sucedido con Warren Madrigal para un posible negocio? ¿Es un golpe fuerte para él y para el Saprissa?

- Afortunadamente tuvimos buenas noticias con el pronóstico y la evolución, porque sí que fue algo duro que se lesione un jugador como Warren, que todos pensamos que para el país será importante en la Copa América y sobre todo para nosotros en el finalizar el torneo.

”En el primer momento nos golpeó mucho, al chico evidentemente al principio lo golpeó, pero luego con la operación que tuvo y los pronósticos, yo creo que si todo va bien disputará la Copa América. Esperemos tenerlo en el cierre final del torneo nuestro y si es así, si Dios quiere que todo vaya bien, pues no se va a truncar nada porque él va a estar con nosotros en el cierre final. Y si en la Federación lo quieren, estarán con ellos en la Copa América.

”Yo creo que es algo muy importante para todos que tanto Warren como Pablo Arboine estén en ese evento. Afortunadamente jugaron en esa eliminatoria crucial cinco titulares nuestros y estaba Kevin Chamorro en la banca, pues para nosotros cuantos más tengamos mejor, aunque produzca unas fatigas y unas sobrecargas musculares por tanta tensión que se estaban jugando. Eso nosotros lo sabemos y los estamos cuidando.

”A Joseph Mora se le tuvo que parar unos días porque venía acumulando mucha fatiga y para evitar que les pase algo, mejor pararlos. El bien de Warren sería el bien de todos y esperanzando en que cierre bien el torneo”.

- Existe la posibilidad de que Saprissa emigre a un nuevo estadio y aunque es un tema más administrativo, ¿qué le dice usted a la gente y el arraigo con la ‘Cueva’?

- Yo soy muy respetuoso con los procesos que tenemos aquí en la institución. Afortunadamente tenemos una institución competente, organizada y tal y como en temas deportivos a mí me dejan total libertad de decisión, yo en otros temas soy respetuoso y no me meto. A nivel interno tengo un voto, una opinión como me pueden preguntar, pero ese tema es de otros departamentos y tal y como me respetan a mí, yo respeto.

”Le diría al aficionado que Saprissa siempre va a mirar por el bien de ellos, por el bien de la afición, que es el pulmón de Saprissa, es la esencia de Saprissa y los tiempos van cambiando. El fútbol se va globalizando, se va profesionalizando y la institución siempre ha sido en eso muy consciente y será mirar lo mejor para el aficionado y para el día a día del club.

”Yo soy muy respetuoso y lo que decida la institución, lo vamos a llevar a cabo, siempre convencidos de que se está mirando por el bien de la institución”.

- Saprissa fue el equipo que llegó menos largo en la Copa de Campeones de Concacaf, eliminado en la fase previa, pero también fue el que más pelea le hizo a su rival viendo el marcador global. ¿Qué piensa de eso?

- En ese aspecto, con Alajuelense o Herediano, ojalá hubiésemos llegado lo más lejos posible porque es bueno para el fútbol costarricense. En ese aspecto nosotros hicimos una buena serie, no conseguimos clasificar que era el objetivo y nos enfrentamos a un gran rival. Philadelphia está segundo en su conferencia, es un gran rival y merecimos algo más, pero no lo conseguimos y eso no es suficiente.

”De cara a otros torneos, que ojalá estemos y es lo primero que tenemos que hacer en la Copa Centroamericana, clasificar y ojalá pasar rondas y pensando en hacer ese nombre para Saprissa. Seguir haciéndonos fuertes internacionalmente.

”De otros equipos, por respeto, no voy a valorar, sino desear que a los equipos costarricenses les vaya lo mejor posible. Es importante para los equipos costarricenses que estemos ahí, compitiendo. Saprissa dejó la imagen bastante alto y contento con eso”.