Saprissa deberá pagarle a aficionado que vetó

El Juzgado Tercero Civil de San José falló parcialmente a favor del aficionado Orlando Antonio Piedra Quesada y condenó a Saprissa a pagarle por “el daño moral que sufrió”, luego de que el club lo vetara en setiembre del 2022.

Orlando Piedra es un aficionado morado que la administración del Deportivo Saprissa vetó sin explicar el motivo de la decisión. FOTO: Cortesía

Los morados deberán cancelar ¢1 millón a Piedra por lo acontecido hace cuatro meses. Además, ¢185.500, por costas del recurso de amparo y ¢118.550 por costas personales. Así se estableció en la sentencia de primera instancia (N° 2024000005), el pasado 9 de enero del 2024.

Este seguidor de los tibaseños ya había presentado un amparo contra la institución y la Sala Constitucional lo declaró “parcialmente con lugar”.

Luego de esto, Piedra recurrió a la parte civil. Dentro de sus alegatos, solicitó que se le condenara a Saprissa al pago de ¢10 millones por concepto de daño moral subjetivo. Esto debido a que “tuvo afectaciones a nivel personal y familiar muy serias”.

Incluso, el aficionado estableció en el documento que sufrió de “estrés, angustia, insomnio y demás afecciones. Indica, tan serias que debió acudir a un psicólogo para que atendiera su estado emocional, siendo este el psicólogo Luis Pérez, quien incluso confeccionó un dictamen médico”.

No obstante, el Juzgado Tercero Civil de San José no consideró viable otorgar más que ¢1 millón, porque no se logró probar “una afectación mayor a la ya analizada, como por ejemplo que se haya visto afectada su imagen, su nivel personal y familiar, y que haya sido sujeto de burlas, como lo señala el actor”.

Hechos que derivaron en demanda de aficionado a Saprissa

La administración del Deportivo Saprissa vetó a Orlando Antonio Piedra Quesada, sin detallar motivo alguno. El seguidor administraba un perfil en redes sociales donde opinaba sobre lo que sucedía en el equipo.

Según Piedra, el 25 de setiembre del 2022, mientras presenciaba un partido entre Saprissa y Sporting en el Club Morado, por invitación de un amigo cercano, inició una transmisión en vivo mediante una red social. El aficionado fue expulsado por la parte recurrida (Saprissa) con indicación de veto y bajo la manifestación de que allí se reservaban el derecho de admisión.

El aficionado interpuso un recurso de amparo contra la decisión que tomó la administración. La Sala Constitucional le dio la razón en cuanto a lo referente a la lesión a la libertad de expresión y la omisión del recurrido de comunicarle al tutelado las razones del por qué fue vetado de ingresar al Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Luego de esto, el Juzgado Tercero Civil de San José resolvió el pasado 9 de enero del 2024 declarar parcialmente con lugar esta demanda.

Por tanto completo de la sentencia del juzgado tercero civil de San José:

De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se declara parcialmente con lugar esta demanda de ejecución de sentencia establecida Orlando Antonio Piedra Quesada; en contra del Deportivo Saprissa S.A.D. Se condena al demandado a pagarle al actor la suma de ¢1.000.000, por concepto de daño moral y la suma de ¢185.500, por costas del recurso de amparo.

En lo no concedido entiéndase denegado. Se condena a la parte demandada al pago de las costas de esta ejecución de sentencia, quedando fijado lo correspondiente por costas personales la suma de ¢118.550. Los gastos indispensable del proceso y demás rubros que comprendan las costas aquí no fijadas, quedan para ser liquidados en etapa de ejecución. Es todo. Margarita Mena Gutiérrez. Jueza.