Saprissa alista un refuerzo de última hora

Saprissa podría contar en muy poco tiempo con un jugador que puede actuar en varias posiciones, que sabe lo que es ser campeón con esa camisa y que maneja perfil de Selección Nacional, si está en plenitud. Se trata del mediocampista Ulises Segura.

El futbolista tibaseño solo se encuentra a la espera de que le den el alta deportiva, porque ya acumuló ocho meses sin jugar un partido oficial y la recuperación ha sido muy cuidadosa para evitar una recaída.

Segura sufrió una ruptura de ligamento cruzado, no obstante ahora el jugador ya es tomado en cuenta de lleno en las prácticas por Jeaustin Campos, al punto que disputó dos colectivos completos.

Por otra parte, Segura explicó que en la última semana tuvo una conversación con Campos y el cuerpo técnico, donde le comunicaron que pensaron en llevarlo a San Carlos para el partido del jueves pasado, aunque al final prefirieron reservarlo, lo que quiere decir que su convocatoria podría estar muy cerca.

“Estas lesiones que son de ligamento cruzado generalmente se recomienda un tiempo de recuperación de nueve meses. Si se vuelve antes puede darse fácilmente una recaída. A los siete meses me dieron el alta médica, me siento bien, he estado entrenando súper bien, ahora lo importante es ir amoldando toda la parte de ritmo porque es difícil trabajar la parte de estar tanto tiempo afuera”, afirmó.

El futbolista explicó que no se deja llevar por la ansiedad, ya que el siguiente paso de volver a la cancha depende del preparador físico, José Sánchez, y el técnico Jeaustin Campos.

“Mi familia sufre detrás mío, pero siempre he tenido el apoyo de ellos. Mis hijas me alegran el día, en muchas ocasiones fue así y cuando más lo necesitaba. Estoy muy feliz porque la verdad que me han apoyado por completo en los buenos y malos momentos”, explicó.

Segura añadió que de momento él no se traza objetivos a largo plazo, porque lo primero que quiere es volver a los terrenos de juego y luego sentirse bien en el campo.

Ulises profundizó en que si esto se da, las demás metas como destacar, estar en una alineación titular e integrar una Selección Nacional vendrán por añadidura.

“En este momento quiero volver bien, sentirme bien, le he pedido mucho a Dios para que no hayan más lesiones y así poder buscar una constancia y ver que puedo dar. Ahora solo quiero buscar mi nivel poco a poco, porque sé que estoy en un proceso. Lo trascendental es tener claros mis objetivos, quiero estar en la Selección pero voy paso a paso, solo quiero sumar minutos y mostrar mis condiciones”, finalizó.