San Carlos se aferra a lo suyo sin importarle si Alajuelense rota o qué pasa en otros estadios

Douglas Sequeira dijo que él está listo para enfrentar a la mejor versión de Alajuelense, con hombres como Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

Douglas Sequeira confiesa que es un técnico al que no lo obsesionan los números. Para él, el fútbol no se basa en cálculos matemáticos, pero en esta ocasión hace una excepción a la regla.

El técnico de San Carlos observó la tabla de posiciones sin que empezara la fecha 21 y su conclusión es que su equipo tiene muchas posibilidades de clasificar.

Cuando enfrente a la Liga conocerá qué pasó con Saprissa, Sporting FC, Cartaginés, Herediano y Grecia, pero afirmó que ya tiene elegido el once titular que saltará al terreno de juego en el Morera Soto y que esa alineación no sufrirá modificaciones, independientemente de los otros resultados que se presenten.

“Yo quiero sumar de a tres, pero dependemos de nosotros y las oportunidades cuando llegan hay que tomarlas”, afirmó Douglas Sequeira.

San Carlos no contará con Marcos Mena, Jefry Valverde, Jason Vega y Wílmer Azofeifa por sanción. Además, Álvaro Sánchez decidió no continuar en el equipo.

Pero eso no le preocupa, porque ahora sí puede contar con todos sus extranjeros, en vista de que José David Contreras y Yair Jaén recibieron su permiso de trabajo el viernes pasado.

“Yo siempre he tenido la idea de que aquí hay muy buen material. Ellos jugaron el último partido contra Heredia y pasaron 15 fechas. Cuando me dice Gustavo Pérez que puedo contar con ellos yo no dudo de la calidad de José Contreras y de Yair y viendo las características sabía que iban a ser importantes”, expresó el técnico norteño.

Aparte de ellos, mencionó jugadores como Johan Torres, Christian Flores Cocozza, Andrey Soto, Rachid Chirino, Kadeem Cole, Raheem Cole y a Fabián Arroyo.

“Yo voy a buscar el mejor once, dependemos de nosotros, sabremos resultados y le dije al grupo que por qué tenemos que esperar hasta el domingo para clasificar, que este jueves podemos sacar un buen resultado”.

Un tema del que se habla mucho es si Alajuelense rotará o no, en vista de que los rojinegros desde el domingo pasado aseguraron el superliderato, pero eso es indiferente para Sequeira.

“Yo me preparo para enfrentar al mejor Alajuela, a Bryan, a Góndola, a Carlos Mora, a Venegas, a Alex López, a Bernald, a Pipo, a Gamboa y a los dos laterales Ian Smith e Ian Lawrence. Si al final ellos deciden poner a otro equipo, lo que van a cambiar son las características, pero el estilo de juego me imagino que va a ser el mismo”, argumentó.

Su línea es que San Carlos depende de San Carlos sin importar nada más y que él tiene identificado todo lo que puede hacer la Liga, porque ha estudiado muy bien al cuadro de Albert Rudé.

“El grupo está consciente de lo que nos jugamos, el grupo está consciente de que el partido que condiciona todo el campeonato es el de nosotros. Que no podemos esperar hasta el domingo para determinar si estamos dentro de los cuatro. Nosotros este jueves podemos dar un paso importante. No va a ser fácil, jugaremos contra un buen equipo, en un escenario donde habrá mucha gente y eso es importante”, citó.

Douglas Sequeira insistió en que no es mucho de números, pero lo que afirma es que “independientemente de lo que pase en la fecha 21, San Carlos en la fecha 22 tiene posibilidades, con todos los escenarios de todos los resultados”.

Algo que también tiene en cuenta es que a falta de dos partidos, San Carlos debe sumar 181 minutos con jugadores Sub-21, porque si no lo hace, perdería tres puntos por reglamento.

“O hago dos tiempos de 90, o utilizo más jugadores Sub-21 este jueves o el mismo domingo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo tengo en la cabeza, lo tengo claro, el grupo lo tiene claro”, apuntó.

Dijo que él no le da importancia a las palabras de Jeaustin Campos del martes, cuando expresó que apelaba al profesionalismo de la ética y el profesionalismo de los demás equipos.

“Yo no le doy importancia a eso, yo soy un entrenador de trabajo, mi cuerpo técnico es de trabajo, sé que hay una atmósfera que tal vez muchos quieren que San Carlos no entre, pero al final dependemos de nosotros”, destacó.

Su criterio es que a pesar de la bulla externa y muchos números, no le quita méritos ni a Grecia, ni a Saprissa, ni a Guadalupe, ni a Cartago, ni a Sporting.

“Yo me imagino que ellos trabajan para clasificar, pero aquí voy a ser muy repetitivo, los que tienen 26 puntos, 27, 28 y 30 cambiarían mucho por tener 31 como nosotros”.

Lo que de nuevo lamentó es el asterisco que tiene San Carlos por aquel fallo administrativo, cuando perdió un punto en la mesa, precisamente contra Alajuelense, debido a una alineación incorrecta estipulada en el reglamento.

“Que nosotros tenemos la parte administrativa, sí, pero tenemos que jugar con eso. La parte administrativa la veo como una rabia interna de saber nosotros que Alajuela tiene 39, pero bueno, nosotros perdimos un punto. Si no nos hubiera pasado eso, en este momento San Carlos estaría en segundo lugar y no dependiendo de nadie”, citó.

Y agregó: “La parte administrativa también nos está condicionando a nosotros. Y voy a jugar con eso, yo creo que nos hemos ganado un respeto, en casa no hemos perdido nosotros y el domingo esperamos sellar eso, pero la oportunidad está este jueves y yo la voy a buscar, solo Dios sabe el resultado, pero tenemos todos los méritos para estar adentro”.

El partido entre Alajuelense y San Carlos será este jueves, a partir de las 8 p. m., en el Morera Soto.