San Carlos lanza fuerte reclamo al renovar a Jonathan McDonald

La Asociación Deportiva San Carlos renovó el contrato de su delantero referente, Jonathan McDonald, por un año más.

McDonald, actual goleador del certamen nacional con cuatro dianas, continuará en los Toros del Norte; sin embargo, en la institución hay descontento con la Federación Costarricense de Fútbol, debido a que consideran que el artillero debería tener su oportunidad en la Selección Nacional.

El presidente de San Carlos, Luis Carlos Chacón, expresó su cuestionamiento sobre la ausencia del delantero, especialmente ante la escasez de artilleros en el país.

“Me extraña que Jonathan no sea convocado; me parece que se debe a un tema de edad o resentimientos, pero siendo tan escasos en goles y delanteros, me llama la atención que ni siquiera lo llamen a un microciclo; al menos deberían tener el respeto de observarlo”, señaló.

“No está convocado por 35 razones de resentimiento —que no son años— de alguien”, agregó.

Al ser consultado sobre quién podría estar en contra de la inclusión de Jonathan en el equipo, manifestó no tenerlo claro, pero señaló que es muy contradictorio que, ante una falta de gol, el goleador del torneo no sea siquiera observado.

El reclamo de Chacón surge tras el anuncio de la renovación de contrato del futbolista por un año con San Carlos.

“La llegada de McDonald a San Carlos fue una apuesta personal. La confianza se la ha ganado con su rendimiento, pero en su momento dimos un paso adelante, me puse de acuerdo con él y logramos que se sintiera cómodo aquí”, puntualizó.

Jonathan llegó a San Carlos a mediados de 2022 y ya va por su tercer año de contrato. El jugador ha encontrado en el club norteño una regularidad y confianza que no logró en Herediano después de su abrupta salida de Alajuelense.

Con los Toros, McDonald anotó nueve dianas en su primera temporada, luego alcanzó las 10 en la siguiente campaña y ahora suma cuatro.

“Lo que puedo decir es que Jonathan es de alta valía. Aunque tiene 35 años, lo cierto es que hay Jonathan para rato”, sentenció Chacón.

Además, el jugador es reconocido en San Carlos por su liderazgo, asumiendo el rol que tenía Álvaro Saborío.

McDonald guía a los jugadores jóvenes y también ha asumido una voz de mando en el camerino.

Jonathan McDonald estará un año más en San Carlos, un club que está encantado con él pero molesto por la ausencia del goleador en la Selección Nacional.