San Carlos al fin podrá contar con delantero que entrenó 212 días a la espera de aval para jugar

Brian Martínez es un futbolista que llegó a Costa Rica como fichaje del Sporting F.C. para el Apertura 2022. A mediados del 2023, San Carlos lo anunció como uno de sus fichajes de ofensiva; sin embargo, ha tenido que esperar cerca de 212 días para debutar debido a que su permiso de trabajo no salía.

El futbolista celebra que ya cuenta con el documento y podrá actuar, debido a que desde agosto del 2023, cuando firmó con los norteños, se mantuvo practicando, pero no podía ser tomado en cuenta por parte del entrenador Luis Marín.

“A nosotros el fichaje de Brian nos coincidió con la situación que vivimos con la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual no fue una situación menor y nos obligó a pasar por este tipo de circunstancias. A él siempre se le mantuvo su salario, pero no podía jugar”, aseguró Gustavo Pérez, gerente general sancarleño.

No obstante, el jugador prefiere borrar de su mente lo que sucedió, ya que acepta que pasó momentos muy difíciles en los que estuvo a punto de tomar la decisión de rescindir su contrato.

“Anímicamente me sentía muy mal, pero gracias a Dios la gente de San Carlos, los compañeros y gente cercana a mí me empujaban mucho. Aquí tengo que agradecerle demasiado a una mujer que me sostuvo, ella es Lizeth Corona, porque cuando yo no encontraba explicación o me dejaba llevar por la frustración, ella me calmaba”, puntualizó.

Martínez no escondió que por su mente en varias ocasiones pasó la idea de dejar San Carlos, pero al final razonó que si ya había esperado prácticamente un semestre, podía hacerlo un tiempo más.

“La noticia me pone muy feliz, contento, tranquilo, porque el esfuerzo no solo quedará en las prácticas. Ahora tendré el chance de competir y eso me tiene con muchas ganas”, dijo.

El azteca agregó que se siente muy bien físicamente, además de que ya desea aportar a una ofensiva que considera poderosa con nombres como Jonathan McDonald y Gabriel Leiva.

“El profe ha estado siempre pendiente, él habló conmigo para decirme que tuviera paciencia. Yo en los entrenamientos me mataba, entonces probaba mucho a la zona defensiva. Después de meses hay ganas y ansiedad”, finalizó.

El próximo partido de San Carlos será el sábado como local frente a Guanacasteca (7 p. m.), en un partido clave en la lucha por puestos de clasificación. Los Toros del Norte están con nueve unidades en el sexto puesto, mientras que el líder de la clasificación es Herediano con 12.