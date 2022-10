Salud autoriza aforo completo en estadio del Saprissa pese a ausencia de plan de mejoras

En cuestión de siete horas, el Ministerio de Salud decidió autorizar el aforo completo en el estadio Ricardo Saprissa, pese a la ausencia de un plan que brinde las soluciones sobre las deficiencias que existen en el inmueble en caso de que se presente una emergencia.

Así lo confirmó a La Nación el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, quien también asegura que el estadio morado no cumple en este momento con los requerimientos para “una adecuada evacuación en caso de una emergencia”.

La desconocida orden sanitaria que pesa sobre el estadio de Saprissa desde hace casi dos años

“Hace algunos minutos logramos firmar una resolución con la ministra de Salud y mañana (jueves) será público. Esto lo que establece es que se va a brindar tres meses de plazo a los administradores de los estadios para que presenten un plan remedial sobre los problemas. Después de esto, Salud y Bomberos tendrán un mes para valorar la propuesta y, una vez aprobado, se dará el plazo para que cumplan con lo establecido. Durante este proceso, los aforos quedan al 100%”, dijo Chaves a La Nación.

Sobre el reducto saprissista pesa una orden sanitaria desde el mes de febrero del 2020, en el que el Deportivo Saprissa debía presentar un plan remedial de las obras antes del mes de febrero del 2023, ya que, según Salud, si no cumple con esto su estadio podría ser cerrado.

Entonces, ¿qué es lo nuevo para el Deportivo Saprissa?

“En realidad es un borrón y cuenta nueva de acuerdo al decreto que firmó el señor presidente. Ahora hay nuevas posibilidades de aplicarse nuevas normativas para los edificios existentes. Por ejemplo, para el estadio de Herediano que será nuevo, se aplica la NFPA y en las edificaciones existentes, otro tipo de normativa que se decida”, explicó Chaves.

El director del Cuerpo de Bomberos reconoce que los equipos tendrán el 100% del aforo pese a que no reúnen con las normas de evacuación.

El Ministerio de Salud no quiere ahondar sobre lo que sucede en La Cueva. Este diario solicitó desde el mes de abril conocer en detalle las correcciones que se deben de hacer en el inmueble para que exista una adecuada evacuación.

“Las condiciones de seguridad en el Ricardo Saprissa no han cambiado. No reúne las condiciones para una adecuada evacuación. No puedo decir lo contrario, el estadio de Alajuelense y del Saprissa no reúnen las condiciones”, aseguró Chaves.

El Deportivo Saprissa jugará este viernes con la posibilidad de tener 21.000 aficionados en un reducto que no cumple con las normas necesarias en caso de que se presente una emergencia, según sostiene Bomberos.