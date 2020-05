“Yo soy una persona cero rencor, no guardo rencor a nadie, soy muy entregado. Por mis errores aprendí a respetar a la familia, el respetar a la familia para mí es estar ahí en todo. Llegué un momento en que me sentí muy mal porque no pude suplir las necesidades básicas, pero eso me hizo sentirme más fuerte. ¿Por qué soy tan especial con mi familia? Por que mis papás me enseñaron a dar, a servir, entre más uno siembre algún día llegará la cosecha”, finalizó.