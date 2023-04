Rodolfo Villalobos se sacude de las acusaciones del Cartaginés por veto al Fello Meza

El gerente del Cartaginés, Leonardo Vargas, fue directo al señalar este jueves, antes del juego de Herediano ante los blanquiazules (1-3), que el veto al Estadio Rafael Fello Meza se mantiene, pero rechazó que sea por temas políticos, como lo dijo la dirigencia brumosa.

Los de la Vieja Metrópoli invirtieron ₡30 millones para tenerlo habilitado para el juego ante Alajuelense de este domingo por la fecha 20, pero no obtuvieron el aval.

La decisión del Comité de Licencias, a pesar de las mejoras en la estructura del inmueble, provocó el enojo de Vargas, quien insistió que la política está confabulando para que no se habilite el reducto blanquiazul, cuando expresaron abiertamente que no apoyan la reelección del Rodolfo Villalobos como cabeza de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) e incluso tienen otros candidatos.

Tal afirmación fue negada por el jerarca de la Fedefutbol, quien manifestó que el jueves por la tarde habló con Vargas, quien a su parecer tenía claro por qué continúa vetado el estadio y nunca imaginó que lo culparan.

“Es una lástima. Conversé con su padre y me parece que se está dejando guiar por la poca experiencia que tiene, pero hablaré con su padre, quien es el presidente del club”, comentó Villalobos.

La cabeza de la Federación se extrañó de las declaraciones del dirigente brumoso y no entiende el por le echan las culpas del problema del Fello Meza. Villalobos incluso estuvo muy cerca de Vargas mientras este daba declaraciones a los medios de comunicación, en el estadio Colleya Fonseca antes del duelo entre rojiamarillos y brumosos.

“Puede decir todo (Leonardo Vargas), pero me encantaría que lo demostrara; yo sí puedo demostrar por qué el estadio Fello Meza está sin licencia hoy, la paciencia que hemos tenido y lo que hicimos al mandar a hacer otra reinspección. Hablé con él en la tarde y me pidió que políticamente le ayudará y le dije que yo no podía hacer eso”, declaró Villalobos.

Romper el reglamento Copiado!

Rodolfo Villalobos indicó que desde julio del 2022 todos los equipos sabían que tenían que ponerse al día con el Comité de Licencias y corregir aquello que no estaba bien en los estadios.

“Este es el país de las excusas. Yo le puedo demostrar que él (Vargas) me llamó el jueves en la tarde, conversamos y me pidió una nueva audiencia a las 2 de la tarde. Me pidieron que rompiera el reglamento y no lo voy a hacer, porque no me compete, yo soy el presidente. No estoy para pasarle por encima a los reglamentos y licencias”, agregó Villalobos.

El dirigente reiteró no entender la posición de los brumosos y espera aclararlo lo antes posible para que no se den malentendidos.

“Lo lamento muchísimo porque tengo un gran concepto de Leo (Vargas) padre. Tengo un gran concepto de toda la familia, le tengo un gran aprecio y me duele escuchar que ahora Rodolfo Villalobos es el culpable de que las obras en el Fello Meza no estén terminadas”, agregó Villalobos.

El mandamás de la Federación afirmó que hablará de nuevo con los Vargas, pues consideraba que todo estaba aclarado.

“Repito. Yo hablé con Leonardo Vargas en la tarde (jueves) y me dijo que entendían claramente lo del veto. Me dicen que entienden y resulta que después andan culpándome a mí de un tema político. Hablaré con el que manda, a ver sí es cierto que don Leo piensa eso. Nosotros hemos sido muy condescendientes porque hemos trabajado de la mano con ellos y ahora pasa esto”, dijo Villalobos.