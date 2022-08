Ricardo Blanco luchará para saltar del álbum Panini al Mundial de Qatar

Ricardo Blanco, defensa de Saprissa, está feliz por ser uno de los 18 seleccionados de Costa Rica que aparece en el álbum Panini del Mundial de Qatar 2022.

Para algunos la presencia de Blanco puede ser sorpresa, sobre todo porque el lateral se perdió los últimos seis compromisos de la eliminatoria y tampoco fue tomado en cuenta para el repechaje contra Nueva Zelanda.

Un desgarro muscular fue lo que le impidió ser considerado por Luis Fernando Suárez y le complicó la participación en el cierre de la eliminatoria, porque al inicio, el futbolista fue pilar importante en la Selección para pelear el cupo al Mundial Qatar 2022.

Así se ven la imágenes de los seleccionados en el álbum Panini, que sale a la venta el 29 de este mes. (Foto Twitter Fiebres Panini).

Fue titular en Panamá, en casa contra México y Jamaica y de visita ante Estados Unidos y Canadá. Blanco estuvo en cancha 524 minutos de los 1.260 que se sumaron en los 14 partidos jugados de la octagonal hacia Qatar.

Conozca cómo viene la Selección de Costa Rica en el álbum Panini de Qatar 2022

Ricardo manifestó que luchará para saltar del álbum Panini al Mundial de Qatar; el zaguero tiene fe de que Luis Fernando Suárez se acuerde de él.

“Tengo la ilusión viva, intacta, quiero asistir a un mundial y sé que debo trabajar al máximo y esforzarme para conseguirlo”, dijo Ricardo.

El saprissista agregó que al enterarse de que su postal viene en el álbum sintió una enorme alegría, porque desde niño andaba tras los álbumes.

“La noticia me la dio mi esposa, quien me comentó eso (que sale en el álbum Panini) y en el momento me sentí bastante feliz. Desde pequeño anhelaba tener esos álbumes y tarjetas y ahora verse uno ahí es algo que me motiva”, mencionó Blanco, quien insistió en que va a dar lo máximo en los partidos del campeonato para regresar a la Tricolor.

“Por diferentes situaciones no fui llamado a las últimas convocatorias y es parte del fútbol, pero el fútbol es rendimiento y voy a poner todo de mi parte y haré todo lo posible para lograr ese sueño. Me siento súper contento y feliz”.

La página en Twitter de Fiebres Panini CR, informa que estos son los precios del álbum y el sobre de postales. El sobre pasaría de ₡450 que costó hace cuatro años a ₡700.

Otro de los jugadores de Saprissa que aparece en el álbum de Panini es Kendall Waston. Incluso el defensa ya aparece en un video de publicidad de Dipo, empresa que trae el producto, donde Kendall elegirá al primer tico en tener el anhelado artículo mundialista.

Además de los morados Waston y Blanco, el resto de seleccionados que vienen en el álbum son: Keylor Navas (PSG), Leonel Moreira (Alajuelense), Francisco Calvo (Konyaspor), Óscar Duarte (Al-Wehda FC), Keysher Fuller (Herediano), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Celso Borges (Alajuelense), Orlando Galo (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Yeltsin Tejada (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland AFC), Joel Campbell (Club León), Anthony Contreras (Herediano), Gerson Torres (Herediano) y Johan Venegas (Alajuelense).