Ricardo Blanco lloró en la celebración de Saprissa al recordar que pensó en retirarse del fútbol

El defensa aguerrido dentro de la cancha, quien no se arruga al meter la pierna, cedió ante lo que sufrió en el campeonato. Por un momento durante la celebración del título 37 con Saprissa, Ricardo Blanco se dobló, se le quebró la voz, los ojos se le enrojecieron y lloró.

Blanco recordó que hace seis meses, cuando la Selección iba a jugar el repechaje contra Nueva Zelanda y él quedó fuera por una lesión, pensó en retirarse del fútbol.

“Fue un campeonato donde lloré y pensé en dejar el fútbol al quedar fuera de la Selección cuando se iba a jugar el repechaje. No quería saber nada del fútbol, pero tengo dos motores en mi casa (su esposa y su hija) quienes me alientan y no me di por vencido”, dijo Blanco.

Ricardo Blanco, defensa de Saprissa y todos sus compañeros supieron defender la ventaja del juego de ida, pese al gol tempranero de Herediano en el primer tiempo. (John Durán)

Mientras pasaba sus manos por el rostro para secarse las lágrimas que le recorrían las mejillas, Blanco resaltó lo que significa el cetro 37.

“Este título representa demasiado, me he llevado golpes fuertes, pero me dije: aquí me levanto y alzo esa 37 porque quiero darle una felicidad a mi familia y se la pude dar con mucho esfuerzo y con los pies en la tierra”.

Y así canta la afición de #Saprissa en esta noche de fiesta total pic.twitter.com/F3NNnuqOmW — Puro Deporte (@PuroDeporteLN) November 6, 2022

Aparte de la lesión que lo sacó de la Tricolor, cuando volvió otra dolencia lo obligó a ausentarse del campeonato.

“Me lesioné, quería recuperarme para la etapa final, lo hice y derramé la última gota de sudor por esta camisa”, afirmó el zaguero.

El defensa, quien en este torneo jugó como lateral derecho y en gran parte ayudó a su escuadra como lateral izquierdo, volvió a recordar el episodio más duro que ha vivido como profesional.

“Ese instante de quedar fuera de la Selección fue el momento más duro de mi carrera, lloré mucho, quise dejar todo botado y luego me di cuenta que a mi lado tengo a un Dios muy grande. Me aferré a mi esposa, a mi hija y a mi familia”.

Blanco añadió que incluso un excompañero en Saprissa llegó a hablarle y pedirle que meditara para no dejar todo botado.

“Me alentó mi familia, mis padres y compañeros para que no cediera ante la tentación de abandonar el fútbol. Alexander Robinson llegó a mi casa a motivarme y eso me alienta”.

Tras calmarse, el defensa saprissista saboreó la Copa 37, para él es el título más importante de los cuatro que ha ganado con Saprissa.

“Al final del partido me aislé un poco porque siempre he sido así. Los compañeros estaban festejando en el camerino, pero yo primero quería abrazar a mi esposa y a mi hija porque ellas son las que sufren todo, se dan cuenta de todo y quería festejar primero con ellas”.

A Ricardo Blanco aún le duele estar fuera de la Selección, él quería ir al Mundial, “es mi sueño”, dijo, pero aún no tira la toalla.

“Seguiré en la lucha, porque el avión a Qatar no ha despegado”.