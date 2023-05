Ramón Luis Méndez: ‘Fue más penal la acción contra Carlos Mora que contra Jeykel Venegas’

El exárbitro y analista Ramón Luis Méndez comentó las dos acciones más polémicas en el duelo de semifinal en el cual Cartaginés y Alajuelense igualaron 2-2 y donde al cierre del compromiso un penal permitió a los brumosos sacar la paridad, gracias al cubano Marcel Hernández.

Para el especialista arbitral fue un partido complicado para el réferi Juan Gabriel Calderón y quizás lo rápido de la jugada en el área manuda incidió en la indecisión del juez central a la hora de señalar la pena máxima para los locales.

“El penal a favor del Cartaginés no debió ser. Me parece que Jeykel (Venegas) se tropieza con el defensor de Alajuelense (Yael López). Creo que la perspectiva desde la cancha puede ser diferente, más que nosotros contamos con la repetición. No sé si la presión de los aficionados y bien la falta de apoyo de su asistente pudo influir en la decisión de Juan Gabriel, pero su labor fue aceptable”, señaló Méndez.

Por otra parte, en la acción en el área de los brumosos, donde Michael Barrantes disputó un balón con Carlos Mora, el exsilbatero no tiene duda que debió señalarse como pena máxima.

“Fue más penal la acción contra Carlos Mora que contra Jeykel Venegas. Me parece que es claro que Barrantes desestabiliza a Mora, por lo que debió señalarse como penal”, enfatizó Méndez.

Ramón Luis, pese a los dos lunares en el cotejo, destacó el trabajo de Calderón.

“Valoro el trabajo del árbitro. En términos generales lo hizo bien, a pesar que fue un partido con un alto grado de dificultad y donde había mucho en juego”, manifestó Méndez.