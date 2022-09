Jornada a jornada escucho las críticas hacia él por el mal accionar de los árbitros. Otros piden, casi que exigen, su renuncia.

Entonces me pregunto: ¿quién es Rándall Poveda?, por qué lo mencionan y no contesta. Por qué no sale con argumentos a defenderse, por qué prefiere callar, parece no existir, o se lo tragó la tierra.

Tras meditar un poco, llega a mi mente una imagen del Rándall Poveda que conocí. Analista arbitral que casi todas las semanas en televisión desmenuzaba el trabajo de los árbitros, lea señalaba errores y les daba sugerencias y consejos para mejorar. Hablaba con propiedad, seguridad y se aferraba a los reglamentos para defender sus críticas hacia aquellos que antes vestían de negro.

Entonces debía buscar quién es el Rándall Poveda que señalan partido a partido y es quien afirmó: “Así como los equipos de fútbol hacen cambio generacional, también en la parte arbitral es recomendable efectuar ese proceso con el objetivo de seguir mejorando”. Eso lo dijo hace un año y dos meses y no veo mejora, el arbitraje sigue igual o peor.

Rándall Poveda tiene año y dos meses en la Comisión de Arbitraje. (Prensa Fedefútbol)

Leo un poco y veo que es la misma persona que denunció supuestas presiones de dirigentes de equipos de Primera División a los árbitros. William Sequeira, exfiscal del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, investigó el caso e informó no haber encontrado argumentos contundentes para establecer una sanción.

Entonces Poveda no tenía pruebas o los elementos necesarios para hacer la denuncia. Ante el resultado de la investigación, Poveda guardó silenció y no apareció. Si hizo semejante denuncia y al parecer sin pruebas, tras lo dicho por el exfiscal, debió dejar su puesto.

Rándall Poveda no es el mismo que criticaba en televisión, este seguro no habla para no ofender y sigue en un profundo silencio. Es el presidente de la Comisión de Arbitraje y por qué no ha dejado el cargo, es la pregunta que muchos se hacen, quizá tiene la fe de ser parte de la delegación que llevará la Federación Costarricense de Fútbol al Mundial de Qatar.

Tal vez lo engolosinaron con ese viaje y es mejor colocarse una coraza rígida, poner oídos sordos y seguir como si nada. Igual que el arbitraje en este campeonato, manchado de errores y el jerarca de la Comisión de Arbitraje ni siquiera dice esta boca es mía, todo sigue como si nada.

Don Rándall, el último mensaje se lo envió Gabriel Simón, técnico de Grecia: “El arbitraje costarricense está en pañales. Hay una liga competitiva y se echa a perder con el arbitraje tan malo que hay acá”. Puede guardar silencio, ya estamos acostumbrados, pero no domesticados.