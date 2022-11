Quepos Cambute le da tremenda bofetada a Limón Black Star hasta con gol olímpico

Limón Black Star se presentó a los cuartos de final como el líder de la tabla general de la Liga de Ascenso y por mucho era el favorito ante el cuarto del Grupo B, Quepos Cambute. Sin embargo, la realidad en la cancha fue abismalmente opuesta a lo que ocurrió en el estadio de Parrita.

La derrota era un resultado probable, pese a las diferencias en el papel, sin embargo, la bofetada que recibieron los caribeños nadie la vio venir y es que el 4 a 0 que consiguieron los quepeños casi que sentencia. Obviamente, todo puede pasar en el Juan Gobán en la vuelta, aunque no se ve nada sencillo.

Es más, los locales hasta se dieron lujos y el gol olímpico de Miguel Marín es un claro ejemplo. Marín marcó en los minutos 54 y 84. El experimentado volante vio el resultado como un desahogo, ante lo que considera un menosprecio a su club.

“La fortaleza es que todos nos quieren fuera, todos los equipos, las dirigencias y las televisoras nos quieren fuera. No sabían qué tenemos, porque nunca nos transmitieron un partido y hasta ahora se dan cuenta por lo que vamos. Mi primer gol en Primera División fue olímpico y este es mi segundo”, comentó el futbolista en la transmisión del medio De Quepos para el Mundo.

Miguel Marín, volante de Quepos Cambute, marcó un gol olímpico ante Limón Black Star, en los cuartos de final de la Liga de Ascenso. (Quepos Cambute)

Diego Vega también abombó las redes en el 60′ y Fabián Chaves cerró la goleada en el 88′. Locales y visitantes resaltaron el gran ambiente que se vivió en un escenario que estuvo lleno.

En lo que respecta a los limonenses, no se dan por vencidos y apuntan a luchar hasta el final. Eso sí, saben que dieron muchísima ventaja y se despistaron en el peor momento.

“Este no es el comportamiento de este equipo y tampoco la línea que traíamos. Todos los errores se nos facturaron en contra, pero tenemos que ir a casa a revertirlo, no hemos bajado los brazos y hay que pelear. Tenemos que ir al Juan Gobán a darlo todo, porque hicimos una gran fase regular y no lo podemos dejar ir así, comentó Edder Monguio en De Quepos para el Mundo.

En otro de los duelos de los cuartos de final, Jicaral se impuso 2 a 1 a Aserrí, mientras que Escorpiones de Belén empataron 1 a 1 ante Fútbol Consultants.