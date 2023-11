¿Qué piensan en Alajuelense del cambio de técnico en Herediano?

Liga Deportiva Alajuelense acababa de conseguir un triunfo vital en la casa del Real Estelí, con un fino aroma a título en la Copa Centroamericana de Concacaf. Aunque los rojinegros aún no dan esta final por resuelta y mantienen su línea de respeto máximo hacia el ‘Tren del Norte’, ese 3-0 cosechado por los rojinegros en Nicaragua dejó al León a un paso del título.

Pero antes del desenlace de esa historia y en cuestión de pocas horas, el equipo de Andrés Carevic estará otra vez en la cancha, de visita contra Herediano, en el arranque de la semifinal del Apertura 2023.

Una serie que podría resultar tan buena y tan pareja como la que se dio en las ‘semis’ de la Copa Centroamericana de Concacaf, a la que Alajuelense llega fortalecido luego de ganar el Torneo de Copa y de estar muy cerca de alcanzar su segundo de tres objetivos, que es la corona del Istmo.

También es una semifinal que presenta a un Herediano que vio alterada su semana larga de preparación con la resolución del Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, por la denuncia interpuesta por Javon East en contra de Jeaustin Campos por insultos racistas.

“…Se declara al señor Jeaustin Campos Madriz responsable de los hechos imputados en el presente procedimiento y con ello haber infringido el artículo 23 y el artículo 24 del Código de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, por lo que se le sanciona con la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol por un periodo de 6 meses y una multa económica equivalente a la suma de $5.000”.

En ese comunicado se indicó que la resolución aún no está en firme por cuanto puede ser impugnada, según la normativa oficial de la Fedefútbol y la FIFA.

Sin embargo, no necesariamente la apelación levantaría el castigo para el técnico mientras termina de esclarecerse el caso. Eso llevó a Herediano a tomar la decisión deportiva de qué es lo más conveniente para el club y procedió con el despido de Jeaustin Campos y su asistente, Hugo Viegas.

A partir de este miércoles, el cuadro rojiamarillo tendrá como miembros del cuerpo técnico a Jewison Bennette, Jafet Soto, Óscar Esteban Granados, Robert Garbanzo, Breansse Camacho y Marcelo Emanuele.

¿Qué piensan en Alajuelense de ese cambio de entrenador en el ‘Team’? Dos futbolistas rojinegros respondieron esa consulta estando aún en la casa del Real Estelí.

“Eso ya es problema de ellos, nosotros tenemos que seguir en nuestra ruta”, subrayó Celso Borges en Columbia.

Mientras que Carlos Mora contestó en la misma línea de su compañero, al expresar: “El cambio de técnico es muy problema de ellos, creo que nosotros nos enfocamos en que tenemos que jugar el partido, que tenemos que ganar, que somos la Liga y que tenemos que ir con todo”.

Carlos Mora fue quien sacó el centro para que Joshua Navarro convirtiera el primer gol de Alajuelense contra Real Estelí, en ese partido en el que luego anotaron Michael Barrantes y Freddy Góndola.

“Claramente esto motiva, estamos bien y es donde la Liga merece estar. Creo que iremos con toda la convicción y la motivación para sacar la serie allá también”.

Alajuelense ve el triunfo en Nicaragua como un golpe anímico

Leonel Moreira se vio muy seguro defendiendo el arco de Alajuelense en Nicaragua y fue determinante para que Real Estelí no descontara.

El guardameta consideró que el triunfo de la Liga en Nicaragua es un golpe anímico para ellos mismos, para seguir confiando en la idea que tiene Andrés Carevic y seguir creyendo en el trabajo que están haciendo como grupo.

“Más allá del equipo al que nos enfrentamos, nosotros debemos pensar en nosotros, en Liga Deportiva Alajuelense nada más y en hacer nuestro trabajo, porque va a ser un partido sumamente difícil el fin de semana y tenemos que salir con la misma creencia y sabiduría que tuvimos en Nicaragua para hacer un partido de la mejor manera”, aseveró Leonel Moreira.

Reiteró que en la Liga simplemente están haciendo su trabajo, creyendo en ellos mismos y demostrarse que tienen un equipo sólido, que trabaja muy fuerte, que cree en lo que está haciendo y que van por buen camino.

“Todos son importantísimos, sale Alex (López) y entra (Michael) Barrantes y asume su rol, Joshua (Navarro) entra y asume su rol, cuando está Johan (Venegas) asume su rol. Entra Doryan (Rodríguez) y no pasa nada, entra (Miguel) Ajú o yo y no pasa nada. Todos estamos creyendo en el trabajo”.

Y dentro de todo lo que está viviendo Alajuelense esta vez en los partidos cruciales, en esos juegos del todo o nada, el respaldo de la afición se torna fundamental.

“Para nosotros es lo más lindo ver a nuestra gente apoyando y gritando, celebrando, esto va dedicado a ellos”, apuntó Leonel Moreira.

Michael Barrantes también tuvo unas palabras para el liguismo que se trasladó a Nicaragua.

“Tengo que agradecerle a título personal y a título de toda la institución a todos los aficionados que se hicieron presentes, que es sumamente importante para nosotros haber visto tanta afición de nuestro equipo. A uno lo motiva y a uno lo alegra. Eso tiene que hacerse ver”, aseguró Michael Barrantes.

Además, hizo una confesión, porque las sensaciones que tenía no lo traicionaron durante el partido contra Real Estelí. Su intuición fue la correcta, tanto en lo que pensó como en la manera en la que cobró ese tiro libre que acabó en el segundo gol de la Liga en el Estadio Independencia.

“Sabía que iba a marcar gol, el tiro libre desde que cogí la bola mis compañeros me estaban hablando. Celso (Borges) y Carlitos (Carlos Mora) me decían que hiciéramos una situación de jugada y yo les dije que no, que yo tenía fe de que le iba a pegar directo y la bendición de poder marcar un gol, un buen gol y poder ayudarle al equipo en todos los ámbitos”.

Después de ganarle al Real Estelí en Nicaragua, Alajuelense regresa a casa. El sábado empezará la semifinal contra Herediano en el Estadio Colleya Fonseca y el martes esperará al ‘Tren del Norte’ en el Estadio Alejandro Morera Soto.