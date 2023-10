¿Qué pasará con Christian Bolaños en Saprissa?

La pregunta se la hacen muchos saprissistas: ¿Christian Bolaños renovará con Saprissa? La interrogante surge porque el volante de 39 años finaliza su contrato en diciembre, y aún no se sabe si continuará en el club.

Bolaños tiene claro lo que desea: “Me gustaría alargar un poquito más. Ese es mi deseo y está en mis manos, como siempre ha sido. Vamos a ver qué pasa”, le dijo Bolaños a La Nación hace tres meses.

Por parte de la dirigencia de Saprissa, poco se ha hablado del tema; casi no lo han abordado, hasta que este viernes, después del partido de semifinal del Torneo de Copa contra Herediano, Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, se refirió al caso de Bolaños.

“El tema de Bolaños lo comunicaremos dentro de poco. Planeamos hacerlo en este mes, pero con tantos partidos seguidos y la necesidad de resolver asuntos internos, como la dura derrota ante Estelí (Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf), lo hemos estado postergando un poco. Sin embargo, hemos estado en conversaciones con él, y lo importante es que está enfocado a nivel futbolístico”, comentó Sergio Gila.

Gila no quiso profundizar en lo que ocurrirá, pero subrayó que ha estado en conversaciones con Bolaños.

“Nuestra relación con Christian siempre ha sido muy positiva; tenemos una buena relación y le tengo un enorme respeto. Lo vi jugar en Europa, en la Champions League, y a un jugador de su calibre se le tiene un gran respeto. Llevamos tiempo tratando este tema, y conocemos su punto de vista”, señaló Gila.

Christian Bolaños fue titular en el enfrentamiento contra Herediano en las semifinales del Torneo de Copa, tuvo un buen desempeño y participó en la jugada que permitió a Saprissa abrir el marcador a través de Javon East.

“Me he preparado de la mejor manera para contribuir al equipo cuando se me necesita. Es fundamental entrenar bien, dar lo máximo en los entrenamientos para estar listo cuando me llamen”, expresó Bolaños.

Con Saprissa, Bolaños tiene en su palmarés 9 títulos de campeón nacional, 2 Supercopas y 1 Recopa. Además, a nivel internacional ha logrado 1 Copa Interclubes UNCAF, 1 Copa de Campeones de la Concacaf y 1 Liga Concacaf. También representó al equipo en el Mundial de Clubes, en el que Saprissa obtuvo el tercer lugar.