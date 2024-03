¿Qué hizo Kevin Chamorro para merecer la furia de la ‘Cueva’ del Saprissa?

“¡Alvarado, Alvarado!”, gritaban varios aficionados en el Estadio Ricardo Saprissa cuando el partido estaba 0-2. El domingo anterior, San Carlos daba el golpe, derrotaba al Deportivo Saprissa y la ‘Cueva’ se quería tragar a Kevin Chamorro. Al arquero morado se le vino el mundo encima; lo silbaron y los seguidores saprissistas evidenciaron su descontento al verlo en el marco.

“¿No comprendo qué es lo que le achacan a Kevin Chamorro? No entiendo en qué ha fallado. Analizo, veo los videos y veo los goles, y no recuerdo en cuál tuvo injerencia”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, luego del empate 2-2 contra San Carlos.

Mientras Chamorro enfrenta una difícil situación, otros como David Guzmán están anotando y expresan su deseo de no permanecer en la banca. Quizás, la respuesta a lo de Chamarro, hay que buscarla en los gritos de los mismos aficionados.

“¡Salí!”, gritaban unos. “Parecés una estatua”, decían otros. “Chamorro, salga del marco”, se desgalillaban otros. Eso es lo que la afición saprissista le reclama a Kevin Chamorro, que casi no juega el área, luce estático, plantado entre los tubos. Así se vio ante San Carlos y lo mismo le pasó en el primer juego de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Philadelphia Union.

A Chamorro le achacan falta de reacción y que no sale a jugar el área. Quizá el guardameta no ha sido responsable de los ocho goles que ha recibido Saprissa en los últimos tres partidos, dos en la Copa de Campeones de Concacaf contra el Philadelphia Union y dos frente a San Carlos, pero en algunos de ellos pudo quizás hacer más.

“¿Cuándo van a sentar a Chamorro?”, “Kevin es insostenible”, “Deberían sentar a ese portero a ver si se da cuenta de que está mal. Con la eliminación de la Concacaf, mínimo tres goles son culpa de Chamorro”. “Ese guardameta está en su zona de confort”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales del propio Saprissa.

¿Tienen razón los aficionados? Si se revisa el video de los últimos ocho goles, Chamarro no tuvo responsabilidad alguna en los tres recibidos por Saprissa en Filadelfia. En casa, contra los norteamericanos, sí le cabecearon en el área pequeña (en el primer gol), lo que podría prestarse para el debate, pues se quedó estático. Ante San Carlos, en el segundo tanto norteño, un cabezazo en un tiro de esquina, el arquero titubeó: dio unos pasos hacia adelante en afán de salir y luego retrocedió. En el otro tanto, aunque también fue por la misma vía, el cabezazo sancarleño parece estar fuera de su zona.

Aunque hablamos de que quizás pudo hacer más solo en dos de los últimos ocho tantos, parece que parte de la afición ha perdido la confianza en él.

Kevin Chamorro, arquero del Deportivo Saprissa, es objeto de críticas por parte de muchos seguidores del club, quienes le reprochan su falta de salida del marco y su escasa presencia en el juego aéreo. (Rafael Pacheco Granados)

Quienes quieren ver al guardameta en la banca, o peor aún, fuera de convocatoria en los partidos de los morados, se van a quedar con las ganas. Al menos eso dijo Vladimir Quesada.

“Creo que en el torneo pasado en un partido allá en el Colleya Fonseca, en un juego contra Herediano, por ahí tuvo un despiste en una jugada, pero después de eso yo no sé. Kevin va a seguir jugando, está haciendo las cosas bien. Por opiniones de aficionados o de ustedes (prensa) mismos, yo no voy a tomar una determinación diferente”, indicó Vladimir.

Quesada insistió que contra San Carlos, Chamorro no fue responsable en ninguno de los dos goles. Según el timonel, Kevin hace las cosas bien y por el momento, a no ser que él y Róger Mora, entrenador de arqueros del club, decidan algo distinto, no van a cambiar a Chamorro como titular.

Pablo Arboine, defensa morado, comentó que siempre habrá críticas para unos u otros, pero que como profesionales, deben superar rápidamente cualquier dolor que puedan experimentar por los cuestionamientos. Recordó que Kevin Chamorro comenzó a jugar debido a una lesión de Aarón Cruz mientras estaba en Saprissa. Aunque tuvo un mal momento al conceder un gol en una jugada, después experimentó una buena racha que incluso lo llevó a la Selección Nacional.

El próximo reto de Saprissa es este domingo de visita a las 4 p.m. contra el Santos de Guápiles.