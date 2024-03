David Guzmán alza la voz y dice que no quiere estar en la banca

Directo, fiel a su estilo, David Guzmán expresó sus pensamientos en este momento, donde juega poco con el Deportivo Saprissa.

David alzó la voz luego del partido en el que su equipo remontó contra corriente para empatar a dos goles frente a San Carlos. David saltó del banquillo para anotar y lograr en ese instante el 1-2.

“Necesito jugar, ya no quiero estar ahí sentado (en la banca). Ya he esperado bastante, me siento en buenas condiciones para sumar minutos, eso es lo que necesito, estoy bien, ahora la decisión es del cuerpo técnico”, comentó Guzmán tras el partido en declaraciones a FUTV.

David Guzmán tuvo una lesión que lo alejó de las canchas durante cinco meses y desde que se recuperó, solo ha actuado minutos, arranca en la banca y luego tiene unos 20 o 25 minutos para actuar.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, ha dicho que con los futbolistas que se recuperan de lesiones, los llevan poco a poco. No quiere arriesgarlos mucho tiempo en el terreno de juego, porque podrían recaer o provocar molestias en alguna otra parte del cuerpo. Quesada expresó que una vez vivieron una experiencia de ese tipo, cuando hicieron jugar a Ryan Bolaños y recayó de su lesión.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, dijo estar totalmente recuperado para jugar más y no pasar tanto tiempo en la banca. (JOHN DURAN)

En la conferencia de prensa luego del encuentro contra San Carlos, Vladimir Quesada se refirió a lo que dijo David, quien quiere jugar más y estar menos tiempo en la banca: “No voy a comentar sobre David hasta que escuche las declaraciones. Todos los jugadores quieren jugar; Yoserth quiere jugar, David quiere jugar”.

Respecto al compromiso y al sufrido empate a dos contra San Carlos, David Guzmán aseguró entender el malestar del aficionado y añadió que el plantel “no debe ser conformista”.

“Nosotros no podemos ser conformistas con lo que ya hicimos, si queremos el tetracampeonato tenemos que ganar en todo momento. Que se enojen, es bueno para nosotros, como jugadores tenemos que tomarlo de muy buena manera. Todos tenemos que darnos cuenta en lo que estamos fallando y tenemos que mejorar”, expresó el volante.

Saprissa está fuera de la zona de clasificación, es sexto con 16 puntos, a uno de Guanacasteca que es quinto y a lejanos 12 puntos de Herediano, líder del certamen.

Otros integrantes de Saprissa, como Gerald Taylor, resaltaron que deben retomar la confianza que exhibieron en el torneo anterior y que les dio el título 39.

Según Gerald, el dudar en algunas acciones ha provocado que les conviertan goles. En los últimos tres partidos, los dos por Concacaf y el domingo pasado contra San Carlos, Saprissa recibió ocho goles.