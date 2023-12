¿Qué hacía Jonathan McDonald en la final entre Alajuelense y Real Estelí?

Elegantemente vestido con traje y corbata para una ocasión especial, Jonathan McDonald caminaba en la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto al lado de algunos personeros de Concacaf.

Faltaban poco menos de tres horas para el inicio del partido definitivo entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí en la Copa Centroamericana. Su presencia ahí no pasaba desapercibida, menos con ese atuendo.

Los primeros aficionados en ingresar al estadio lo saludaban, porque la historia no se borra y él está en los registros como el segundo goleador histórico del club, por detrás de Errol Daniels y es también el máximo anotador de Alajuelense en clásicos contra Saprissa.

En primera fila, Jonathan McDonald presenció esa final de la Copa Centroamericana y fue parte del protocolo oficial en el desenlace de una final que acabó con la coronación del León como el rey del Istmo.

“Fui invitado por la Concacaf para recibir el trofeo, ponerlo en el stand y compartir con la gente de la Confederación en el palco. Me siento muy honrado y privilegiado de esta oportunidad que me dieron la Concacaf y la Liga, porque fue de los principales que me nominaron para esto”, contó Jonathan McDonald.

Le contaron que pensaron en él para eso por ser el segundo goleador histórico del club, que es un futbolista activo, que en su paso por Alajuelense consiguió títulos de goleo y que son cosas que pesan.

“Ellos querían un jugador insignia o emblema de la institución que pudiera venir. Seguro era yo el único que aplicaba (ríe...) y son cosas a las que uno les da muchísimo valor. Son de las cosas que a uno le toca vivir, porque uno vio esto por televisión mucho tiempo, lo soñé de niño y lo estoy viviendo”.

Jonathan McDonald dijo que fue la Concacaf la que lo buscó y no se trata de un ente cualquiera y que significa mucho para él que lo tomaran en cuenta para eso y para algunas cosas a futuro.

“Fue lo que hablamos en el palco. Viene el sorteo de la Copa de Campeones y me invitaron para que viajara el 11 de diciembre, pero lamentablemente mi visa para Estados Unidos se venció en octubre y no me daba chance”.

Así que se pierde la oportunidad esta vez, pero a mitad de año hay otro sorteo para la próxima Copa Centroamericana y él ya tiene la invitación. En Concacaf le dijeron que estarán en contacto.

“Cuidado y no me ven en otra faceta, en la que ni me imaginaba que podría estar”, apuntó el atacante.

- ¿Qué le dice usted a los manudos?

- A partir de este miércoles la mejor vibra positiva, hay que pensar, hay que llamarlo, como decimos nosotros a lo interno de los camerinos, que hay que llamar el título. Yo cuando gané títulos acá en Alajuelense y en Herediano también, de eso se hablaba mucho, que hay que llamar el título, hay que pensar en él y yo creo que todas estas cosas hay que atraerlas, creer que sí se puede y alentar todos los 90 minutos.

“Hay fases donde el estadio se calla porque la incertidumbre está en el terreno de juego y es donde nosotros como jugadores ocupamos más el empuje de la gente. Que disfruten esto y el domingo a trabajar y dar lo mejor de cada uno de ellos. ¿Consejos? No sé, no tengo, no soy de dar tantos consejos, es de tratar de dar lo mejor”.

- ¿Le ve a Alajuelense la capacidad de remontar el domingo?

- En el fútbol todo es posible, hemos visto historias de historias, inmejorables y es posible. Obviamente, Herediano es un equipo con muchísima experiencia en fases de estas. Lo viví en contra y lo viví a favor, también, porque el último campeonato lo gané con ellos. Y se sabe que cuando Herediano entra es un rival muy pero muy complicado.

“Yo estoy seguro de que el ganador que salga de esta serie entre Herediano y la Liga va a ser el próximo campeón. Para mí, sin duda. Son equipos que saben jugar estas instancias, Heredia sabe jugar muy bien estas instancias y lo ha demostrado en los últimos diez o doce años con la cantidad de títulos que ha ganado.

“Voltear la serie es posible; hay grandísimos jugadores en la planilla, pero Heredia también tiene una planilla que sabe muy bien jugar estas instancias y son de las cosas con las que hay que tener paciencia para el juego, pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Son planillas muy buenas y yo creo que la parte emotiva va a ser fundamental para lo que viene”.

- ¿Le sorprendió lo del sábado, con ese triunfo de 3-0 de Herediano contra Alajuelense?

- Me sorprende y no, con la planilla que tienen. El jugador más joven de Herediano ha ganado dos o tres títulos, saben cómo se juega esto, hay muchísima experiencia. Sorprende el marcador abultado, sí, porque no es normal en una fase de estas que se den marcadores así, no es común en los últimos años, pero son equipos que si el rival entra dormido, te puede pasar eso. Y jugando en contra de la Liga, o jugando en contra de Heredia, pueden pasar las dos situaciones y en este caso le pasó a la Liga.

- Aunque Saprissa tenga asegurada una eventual gran final, ¿usted ve que entre Alajuelense y Herediano sale el próximo campeón?

- Sí, estoy seguro de eso, como le digo, aunque las tres planillas tienen jugadores con mucha experiencia. Heredia sabe cómo se juega esto y ha jugado en muchísimas fases de esas. El jugador más joven de ellos tiene dos o tres títulos. Hay jugadores que tienen siete, ocho o nueve títulos ahí y entonces saben cómo es esto.

“Saprissa es el bicampeón nacional, claro que sí, pero eso también te juega una presión en contra de querer el campeonato, que desde hace años un equipo no lo logra. Y la Liga tiene una planilla buena, con jugadores de mucha experiencia, mundialistas, campeones en otras ligas. Este título (la Copa Centroamericana) les da un envión anímico para lo que viene. Son cosas importantes para esto.

“Son momentos en los que la parte anímica, lo que es intangible es lo que más juega, porque lo táctico y lo demás son más de veinte fechas en las que se han visto, se han analizado y aquí lo emocional es lo que más pesa, a pesar de que algunos, no sé, a veces ven el fútbol diferente y dicen que no es emocional.

“Para mí es totalmente emocional, un gol, una falta, un momento, son emociones, son sensaciones dentro del terreno de juego y eso es lo que te da el impulso o te clava al fondo del abismo y no podés salir.

- ¿Si la Liga no es campeón nacional, lo conseguido en el Torneo de Copa y en la Copa Centroamericana de Concacaf es suficiente como para que estén satisfechos en el semestre?

- No sé (ríe...), no estoy dentro. Para mí, este título de la Copa Centroamericana es muy valioso porque da la posibilidad de cosas internacionales a futuro también, no es un torneo fácil. La Liga barrió en este torneo, ganando de principio a fin, partidos hasta por goleada, viniendo con un triunfo de 3-0 fuera del país contra el equipo que eliminó a Saprissa.

“Todas esas cosas son las situaciones que hay que prever y hay que ver. Obviamente que la Liga al tener tantos años de no ganar un título nacional, se puede poner en balanza el peso de esto, pero yo creo que se puede equilibrar, porque esto es importante”.