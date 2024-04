¿Qué causó la ira de Vladimir Quesada para que lo expulsaran?

Pocas veces se ve a Vladimir Quesada desencajado y furioso en una cancha. Sin embargo, tras el empate 2 a 2 perdió esa calma que lo caracteriza, le reclamó a los árbitros y lo expulsaron. Quesada no estará en el banquillo ante Alajuelense, el próximo sábado, y a su parecer es injusto.

Vladimir Quesada señaló que no se equivocó en el planteamiento inicial de Saprissa ante Liberia. (Albert Marin)

¿Por qué lo expulsaron al finalizar el partido?

- Al final del partido fui a preguntarle al asistente del árbitro por qué tan poco tiempo de reposición. Sin embargo, la respuesta que me dio no me gustó, porque se metió con mis jugadores y empezó a decirme que le reclamara yo a Jefry Valverde por perder un balón o a Jefferon Brenes por cobrar mal un tiro libre.

”Ninguno de mis jugadores lo hace para perder tiempo y me molesta mucho que toquen a mis futbolistas. El asistente solo debió abocarse a responderme lo que le dije, si es que quería, pero no tenía por qué meterse con mis jugadores.

”Me molestó mucho lo que pasó y le reclamé con más fuerza. Sin embargo, en ningún momento lo irrespeté, como sí lo hizo él al meterse con nuestros futbolistas. Igual, tengo claro que esto es fútbol y todos los seres humanos nos equivocamos.

Suele ser muy tranquilo. ¿Esta es la vez en la que más molesto salió de un partido?

- Puede ser que sí. Siempre trato de entender que los árbitros son seres humanos y contengo mi molestia, porque también me equivoco en el fútbol y en mi vida.

”Repito que la molestia en esta ocasión fue porque se metió con mis jugadores. El asistente no tiene que estar hablando de mis futbolistas, no le compete y solo debe hacer su trabajo.

”No tengo problema con que se pierda tiempo, lo que me enoja es que no se reponga el tiempo. Lo que me da tristeza es que el cuarteto arbitral se ponga del lado de los que menos quieran jugar, porque luego vamos a jugar contra los rivales de México y Estados Unidos y el nivel es otro”.

¿Afecta al equipo el que no esté en el banquillo para el clásico?

- No. Los únicos que no pueden faltar a un partido son los jugadores, el resto podemos estar ausentes y no pasa nada.

¿Qué sabor le queda luego del empate?

- Independientemente de lo sucedió y la forma en la que se desarrolló el partido, los muchachos nunca bajaron los brazos y en ningún momento dejaron de buscar el marco contrario.

”Logramos empatar un juego que nosotros mismos lo hicimos complicado. El rival presentó lo que creíamos que iba a hacer, pero tomamos malas decisiones en dos oportunidades y nos anotaron. Hicimos un partido de 22 remates y 17 tiros de esquina, pero lo empatamos hasta el final.

”Ganamos un punto, pero perdimos dos en nuestro campo. El resultado no nos agrada y hay que levantarle el ánimo a los jugadores, porque hicieron un gran esfuerzo y aún así no sumamos de a tres. Lo importante era ser líderes y al final no se dio”.

¿Cuánto golpea este resultado, de cara al clásico ante Alajuelense?

- Jugamos muy buen partido ante Liberia. Buscamos el marco contrario en todo momento, creamos muchas opciones de gol y así lo refleja la estadística, con más de 20 remates a marco.

”En el camerino hay tristeza por perder dos puntos, pero tenemos todas las baterías puestas en el partido más importante, que es el que sigue, el clásico contra Alajuelense. Queremos un buen resultado y para nosotros siempre es ganar”.

¿Falló en el planteamiento inicial?

- Respeto que piensen esto, pero no comparto que falláramos en el planteamiento inicial.

¿Cómo valora el nivel de Kevin Chamorro, quien falló en el primer gol?

- No entiendo qué tuvo que ver Kevin Chamorro en el primer gol. Un jugador de Liberia ganó de cabeza y no fue un error de un solo jugador, fue algo colectivo. Kevin y todos los futbolistas que participaron lo hicieron lo mejor posible.