Que alguien me explique el proyecto de Alajuelense: no les entiendo nada

¿Qué pasó con la Liga del futuro? ¿Por qué si en el CAR se tienen las mejores condiciones, no se ven tantos jóvenes en el primer equipo o, en realidad, les dan tan pocas oportunidades? ¿A qué se debe que en Alajuelense contraten y contraten a manos llenas, si su semillero hasta es base de selecciones menores? ¿Con qué finalidad se traen a extranjeros sin nivel que tapan a los juveniles?

No hay duda de que el León es el campeón de los fichajes, no de ahora, ya desde hace varios mercados atrás. Mis felicitaciones a los dirigentes erizos que se saben mover, buscan alianzas estratégicas y logran hasta lo imposible: vestir de rojinegros a morados confesos, como Celso Borges, Michael Barrantes y el bombazo con Joel Campbel.

Joel Campbell es por mucho el bombazo más fuerte que conectó Alajuelense en un mercado de fichajes. Con este referente de la Selección la Liga busca su añorado título. (MAYELA LOPEZ)

Claro, un club tan grande no puede conformarse con tan poco y tener como premio de consolación el firmar a “los mejores”. La estrategia llegará a agotarse y el dinero puede que también.

Todos tenemos claro lo anterior, pero sigo en mi línea: ¿cuál es el verdadero proyecto de los manudos?

Les digo la verdad: a mí no me queda claro nada. Desde afuera pienso que ya no hay un proyecto tan sólido y se olvidaron de todo, por esa urgencia de títulos. Puede que la desesperación los llevó a dar un giro radical e irse por las medidas extremas que reclaman algunos fanáticos y que no siempre son tan pensadas. A mi parecer, el proyecto ahora es: hagamos lo que sea por ganar y lo demás que espere.

¿Cómo explican la llegada de Michael Barrantes, un jugador de grandísima calidad, pero que está en la fase final de su carrera? ¿Será que lo llevan también para dar una mano en la parte técnica, ya que Barrantes tiene licencia A de entrenador y su liderazgo nadie lo discute?

¿Para qué fichar a un Ángel Tejeda o a un Rolando Blackburn antes, que a todas luces no dieron más que Doryan Rodríguez y solo lo eclipsaron? Ni qué decir de Dardo Miloc, quien no duró ni seis meses. Incluso, Miguel Ajú no encuentra lugar al estar Leonel Moreira por delante.

Y para seguir con este mismo argumento, cómo justificar la llegada de Guillermo Villalobos o Joshua Navarro. Nada tengo contra estos exgeneraleños, simplemente me cuesta creer que en el CAR no tengan a figuras de características similares en estos puestos.

Ojo, no soy quien debe juzgar si Alajuelense está mal o bien. Simplemente digo que entonces es mejor ser claro y exponer que el proyecto de la Liga del Futuro sufrió una metamorfosis o está en pausa por una necesidad mayor. Hasta podrían señalar que, por ahora, lo que se produce en el CAR no tiene espacio en esta realidad.

Mucho a cambio de nada Copiado!

Obviamente, es muy pesado para esta institución ganar solo dos campeonatos en los últimos 10 años y, peor aún, ver cómo Saprissa conquistó nueve cetros en este mismo periodo. Y es que la S les sacó ocho trofeos de ventaja (38 a 30) sin la necesidad de moverse tanto en el mercado.

Antes de los típicos comentarios en los que, de seguro, me tildarán de saprissista o antiliguista, les ahorro el tiempo y les garantizo que no soy simpatizante de ninguno de los dos. Soy solo un apasionado del fútbol que tiene dudas y expone estas realidades. Les propongo hacer un ejercicio totalmente imparcial y así queda más claro: armemos la posible alineación titular de Alajuelense y el banquillo para el siguiente torneo.

Titular: Leonel Moreira, Suhander Zúñiga, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Carlos Martínez, Celso Borges, Michael Barrantes, Carlos Mora, Joel Campbell, Aarón Suárez y Johan Venegas.

Suplencia: Miguel Ajú, Yael López o Ian Lawrence, Juan Luis Pérez o Guillermo Villalobos o Erick Cabalceta, Alex López o Rashir Parkins, Josimar Alcócer, Freddy Gondola y Joshua Navarro o Doryan Rodríguez.

¿Cuántos de estos jugadores tienen ADN 100% rojinegro o salieron al completo de las bases del club?

De la hipotética estelar, solo González y Mora son 100% de formación manuda y el resto llegaron de otros clubes. De este banquillo, únicamente Ajú, Alcócer y Rodríguez nacieron en esa cantera.

Armar un equipo con tantísimo talento es un gran mérito y le reconozco a la Liga su cambio radical, el orden que exponen en las finanzas y todo lo que han desarrollado. Pero bueno, ya sabemos que si no se gana, no hay plan o proceso que valga y al parecer, por lo mismo el proyecto de antes es solo un recuerdo idealizado.