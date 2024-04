Puntarenas le causa un enorme dolor a Kliver Gómez

El Deportivo Saprissa es su principal objetivo, jugar y sacar provecho de las oportunidades que le dan, es la consigna de Kliver Gómez, quien tiene ocho meses de ser parte del plantel morado.

Kliver afirmó que se siente contento y agradecido con Dios, por estar en Saprissa. Añadió que siempre entrena de la mejor manera para estar preparado cuando le corresponda ingresar a la cancha, tal y como sucedió el domingo pasado en el primer tiempo, tras la lesión de Jefferson Brenes.

Pese a que se centra en Saprissa, Kliver reconoció que no deja de prestarle atención a Puntarenas, no solo porque él creció y vivió en la provincia, en Fray Casiano de Madrid, sino porque en primera división se dio a conocer con los chuchequeros.

Gómez jugó en la Liga de Ascenso con Puntarenas, ascendió y de ahí pasó a Saprissa. En este momento, a Kliver le duele que su exequipo luche por no descender. Puntarenas es el antepenúltimo en la tabla general con 31 puntos, los mismos que tiene Santos, ambos conjuntos con tres unidades más que Grecia, último del torneo con 28.

“Puntarenas es una institución que amo y siempre la voy a tener en mi corazón. Me ha dolido mucho por las cosas que pasa y no quisiera que estuvieran en estos momentos tan difíciles”, dijo.

Kliver recordó cuando estaba con Puntarenas, eran el equipo recién ascendido e hicieron un buen campeonato en el Apertura 2022.

“Lo hicimos de la mejor manera, llegamos a semifinales, queríamos una final y no se dio. Espero que Puntarenas levante y siga en primera, porque tienen muchos proyectos”, opinó Kliver Gómez.

Kliver Gómez tiene ocho meses de jugar con el Deportivo Saprissa y aseguró que se ha adaptado y se siente con mucha confianza. (Rafael Pacheco Granados)

Respecto a su estancia en Saprissa, Kliver reconoció que el inicio no fue fácil. Lo emocionaba, pero a la vez le asustaba un poco llegar a un club grande.

“Dar el salto de Puntarenas acá me ha marcado y he aprendido mucho. Creo que me he esforzado y me ha ido muy bien, aparte de que desde el primer día, todos los compañeros me recibieron muy bien. Los de más jerarquía, como Mariano Torres, David Guzmán, Kendall Waston y cuando estaba Christian Bolaños, me han respaldado”, expresó el lateral saprissista.

En el campeonato, Saprissa suma cinco victorias seguidas y 11 partidos sin conocer la derrota y según Kliver, es una meta que se trazaron en esta segunda vuelta, ganar la mayor cantidad de compromisos. Además, el zaguero resaltó que tienen la intención de apoderarse del primer lugar, porque tienen acostumbrada a la afición a ver al equipo en el primer puesto.

“Siempre estuvimos conscientes de lo que nos jugamos y por eso en esa seguidilla de tres encuentros seguidos en casa, contra Herediano, Pérez Zeledón y Sporting, pensamos en lograr los nueve puntos. Los conseguimos y por dicha estamos a un punto del liderato”, manifestó Kliver.

Kliver Gómez agregó que disfruta el momento, poco a poco se adapta a la vida en la capital, pero cada vez que el tiempo se lo permite viaja a Puntarenas para pasar con su familia y disfrutar junto a su madre. El jugador destacó que estar con ella lo hace muy feliz y recordó que al pasar a Saprissa, casi no pudo compartir con su padre, Klever Gómez, quien falleció hace cinco meses.