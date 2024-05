¿Por qué Saprissa es tan dominante? Vladimir Quesada tiene la respuesta

Saprissa es el actual tricampeón de Costa Rica, terminó como líder de la fase regular del Clausura 2024, acumula 20 partidos invicto y 23 juegos sin caer en la Cueva. Además, su rendimiento es del 75%. La gran pregunta es: ¿por qué el Monstruo es tan dominante? Vladimir Quesada tiene la respuesta.

Vladimir Quesada ganó los últimos dos títulos de Saprissa y aspira a derrotar a Alajuelense en la final, para llevar a los morados a su cetro 40. (Jose Cordero)

Quesada y sus dirigidos están listos para medirse a Alajuelense, en la final de la segunda fase. Este duelo iniciará este miércoles, a las 8 p. m. en el Alejandro Morera Soto y terminará el próximo domingo, a las 4 p. m., en la Cueva.

¿Qué tiene Saprissa que no tiene Alajuelense, de cara a la final?

- No me voy a referir a eso puntualmente. Alajuelense es un gran equipo y está muy bien dirigido.

”Lo que puedo decir es que nosotros tenemos un gran grupo de jugadores, muy unidos y con mucha solidaridad dentro y fuera del camerino. Estos muchachos tienen una gran ética profesional.

”A lo largo del torneo hemos mejorado en técnica, táctica y a nivel físico. Sin embargo, lo que más resaltamos es el aspecto mental, porque sabemos que, pese a que terminamos primeros y nos respaldan tres títulos, no hemos ganado nada”.

Durante el torneo se le criticó por el rendimiento del equipo. ¿Cuál es su mensaje para quienes lo cuestionaron?

- No escucho programas ni leo periódicos. No necesito de eso para saber que me han criticado, porque he vivido en el fútbol toda mi vida.

”No tengo que decirle nada a nadie, sé quién soy en mi vida personal y dentro de este club. Lo único que quiero es lo mejor para mi familia y para esta institución”.

Saprissa tiene cuatro visitas al Morera Soto sin ganar. ¿Cómo valora el panorama para este partido?

- Sabemos que el ambiente será hostil en lo deportivo. No veo esto como una guerra o que nos van a agredir, sino que será algo normal dentro de la rivalidad.

”Es cierto que nosotros no hemos ganado últimamente en el Morera Soto, pero Alajuelense también tiene tiempo de no ganar en el Ricardo Saprissa. Igual, si no recuerdo mal, en los últimos clásicos fuimos nosotros los que sacamos un mejor resultado”.

Siempre ha reconocido el trabajo de Alexandre Guimaraes y lo pone como el mejor técnico nacional. ¿En qué puesto se coloca usted?

- No me interesa ponerme en ningún lugar, eso quedará para otros. Siempre he dicho que, por sus atestados, Alexandre Guimaraes es el mejor técnico nacional. Lo digo por los títulos, también porque fue mi compañero y mi entrenador. Guimaraes ha sido uno de los mejores técnicos que he tenido

Viendo los últimos resultados, el entrenador tico suele tener mejor rendimiento que el extranjero. ¿Siente que se valora poco al técnico nacional?

- Así es. A muchos entrenadores extranjeros se les mide de una manera diferente que al nacional. Mucho de esto inicia por la prensa, no solo por los dirigentes. Sin embargo, esto no pasa solo en el fútbol, sino que a nivel general el tico siempre trata de ponerle el pie encima al tico y es normal.

”Cuando un nacional no tiene resultados rápido, los medios empiezan a decir que se debe quitar”.

Mariano Torres nunca ha anotado en el Morera Soto. ¿Ha hablado de esto con Mariano?

- No. No es algo importante. Si puede anotar, es bienvenido, pero si no lo hace, tampoco es que no tenga una buena presentación. Mariano es un gran futbolista, pero ni Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé ganaron un partido solos en su carrera, necesitaban de los demás.”