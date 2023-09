¿Por qué el Cartaginés no estará en los 90 Minutos por la Vida?

Cartaginés no estará en la próxima edición de los 90 Minutos por la Vida y de inmediato surge la pregunta: ¿qué sucedió para que los brumosos se ausenten de un evento benéfico, al que habían sido invitados de manera constante desde 2012?

De entrada, la dirigencia blanquiazul aceptó que fue por un error propio y no de los organizadores, la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI). Ante esto, no participarán del evento, el próximo 7 de enero del 2023, junto a Saprissa, Alajuelense y Herediano, en el Estadio Nacional.

Kevin Chamorro, portero de Saprissa, Elías Aguilar, volante de Herediano, y Joel Campbell, delantero de Alajuelense (izquierda a derecha) sí se presentaron a las actividades promocionales para los 90 Minutos por la Vida. (MAYELA LOPEZ)

Leonardo Vargas Masís, gerente general del equipo, reconoció que fue un fallo personal. No obstante, no quiso profundizar en el tema, por ahora. Previo al juego ante Sporting FC se le preguntó directamente por lo ocurrido:

- Se tiene información de que los organizadores de los 90 Minutos por la Vida buscaron al Cartaginés por mes y medio. Se hicieron las fotografías y los videos promocionales, pero Cartaginés no se presentó y decidieron sacar al club del torneo. ¿A qué se debió esta situación?

Vargas comentó: “Nos vamos a tomar el tiempo para explicar esto. No es tan simple como se menciona. Estamos muy dolidos y apenados, porque esta actividad es social y más por la causa, que es por los niños. Sin embargo, el tema se va por otro lado. Han habido situaciones, principalmente entre dirigencias y el tema va por ahí”.

“Recibimos un comunicado en el que explican que a mi papá (presidente del club) lo estuvieron llamando por un tiempo, pero él me dijo que nunca tuvo una notificación. Yo sí tuve una notificación y me dijeron que el futbolista debía presentarse en cierta fecha, pero ese día llegamos de Guatemala a las 2 a. m. y se me fue comunicarle al jugador. Asumo la responsabilidad, esa fue la causa de la ausencia”.

El directivo enfatizó que en el futuro proporcionarán más detalles sobre todo lo sucedido, pero por el momento, prefieren dejarlo así.

La Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil llevó a cabo todas las actividades promocionales el pasado 17 de agosto, en el Estadio Nacional. En ese evento estuvieron presentes Kevin Chamorro, por Saprissa, Joel Campbell, por la Liga, y Elías Aguilar, por el Team.

Como explicó Leonardo Vargas, el Cartaginés enfrentó el 15 de agosto al Cobán Imperial en Guatemala y los centenarios regresaron el 17 a Costa Rica.

Ricardo Chacón, uno de los organizadores y creadores de este evento, detalló a La Teja que se reunieron con representantes de ALCCI para evaluar el caso y tomaron la decisión de excluir a los brumosos después de que “no se presentaran a las actividades programadas”.

Debido a este desacuerdo, los 90 Minutos por la Vida volverán a ser una triangular entre Herediano, Saprissa y Alajuelense.