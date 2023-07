Periodistas vaticinan quién será campeón: unos se animaron al voto público en sondeo de ‘La Nación’

Se volvió toda una tradición que al menos 50 periodistas deportivos participen en el sondeo de pronósticos de La Nación previo al arranque del campeonato nacional. El Apertura 2023 se acerca y acabamos de iniciar el periodo de consulta. Algunos comunicadores contaron que esto se lo toman muy en serio, máxime que ahora se revelan algunos vaticinios. Es más, unos hasta se animaron a hacer su voto público y en este artículo descubrirá qué es lo que ellos presagiaron.

Ni siquiera en Puro Deporte teníamos noción de la expectativa real que genera este ejercicio en el gremio. Inclusive, hasta los mismos equipos le dan un vistazo para enterarse de qué es lo que cree la prensa.

“Se ha hecho así como esperado, uno siempre espera que los colegas de La Nación lo contacten a uno y es llamativo, porque cuando se acaba el torneo, nos damos cuenta de qué tal salió el bateo. A veces pegamos algo, o a veces nos va fatal”, expresó el periodista de Columbia, Anthony Porras.

A él lo encontramos en la cobertura del lanzamiento del Torneo de Copa y le hicimos la consulta, lo mismo ocurrió con Federico Calderón (Tigo Sports), Gerardo Coto Cover (Canal 13), Carlos Serrano (Repretel) y Harrick McLean (Monumental).

Unos confesaron que no les va tan bien, otros sonríen porque tienen buen tino a la hora de hacer su pronóstico y se les da bien eso de acertar.

Inclusive, entre estos cinco comunicaron con los que arrancamos, hay un debutante en el sondeo de pronósticos. Él estaba tan entusiasmado que de inmediato dijo cómo acabarían los doce equipos en la tabla del Apertura 2023.

'La Nación' comienza con el sondeo de pronósticos de la prensa deportiva y los comunicadores Harrick McLean, Carlos Serrano, Federico Calderón, Gerardo Coto y Anthony Porras confesaron que ya lo esperan con ansias. (Fanny Tayver Marín)

Anthony Porras fue el primero en emitir un pronóstico público Copiado!

“No me ha ido muy bien, pero también tengo que decir que algunos ahí medio los he pegado. A veces con lo del campeón uno está un poquito más certero, pero por ejemplo, el último lugar, o si habrá un clasificado sorpresa, ahí es donde quizás es un poco más difícil”, confesó Anthony Porras.

Al periodista de Columbia le gusta ser lo más preciso posible, así que cuando La Nación lo contacta para el sondeo, piensa muy bien lo que responderá.

“Yo lo tomo con mucha seriedad, para no quedar tan mal parado después con los resultados. Uno lo hace bien, pero también aquí es donde uno se da cuenta que no deja de ser un bateo”.

Mencionó que ahorita él puede decir quién cree que en diciembre será campeón, como efectivamente lo hizo, pero señala que es fútbol, muchas cosas pasan de camino y se puede fallar.

¿Voto público? Se atrevió a hacerlo y así respondió: “El campeón va a ser el equipo que nació grande, el Herediano. Después de dos años de no ser campeón, yo creo que con los jugadores que ha llevado, con el técnico que tienen y demás, yo creo que Herediano levanta el título en diciembre”.

Anthony Porras se atrevió a decir de inmediato quién será campeón

Federico Calderón: ‘A mí me genera mucha emoción’ Copiado!

“A mí me genera mucha emoción, porque es ponerse a pensar, primero que todo, más allá del campeón que es muy al gusto de cada uno, el segundo, el tercero y el tema del descenso, que si bien para este torneo no habrá, siempre que si queda de último qué va a pelear para la próxima temporada”, expresó Federico Calderón, de Tigo Sports, al consultársele cuánta expectativa le genera el sondeo de La Nación.

Contó que para esta ocasión lo pone a pensar que algunos equipos participarán en torneos internacionales y quién se reforzó bien.

“A mí me genera mucha expectativa y mucha gana el ponerme a pensar a quién poner de primero y al resto”, citó, para luego hacer una confesión.

“El primero mío no ha cambiado en los últimos torneos, el resto sí me pongo a pensar y a analizar, más que todo por el tema de refuerzos, por tema del calendario, ahora que está esta Copa Centroamericana de Concacaf y me pongo a pensar un poquito en los rivales.

Para torneos anteriores, Calderón lo pensaba como por una hora y seguía indeciso.

“Le doy vueltas, pongo uno y digo que mejor lo paso para abajo y le pregunto a otros colegas qué pusieron y, si veo que tienen razón, lo cambio”.

Pero esta vez fue distinto, porque él también se apuntó al voto público.

“La Liga, segundo pongo al Herediano, tercero a Saprissa, cuarto pongo a Cartaginés, quinto Sporting, sexto Santos, sétimo San Carlos. ¿Quién más? De último a la ADG, undécimo Grecia, Pérez Zeledón (décimo)... ¿Quién falta? Liberia (noveno) y el Puerto (octavo)”.

Federico Calderón se apuntó al voto público en sondeo de pronósticos de la prensa deportiva

Gerardo Coto: ‘La dinámica es muy interesante’

Gerardo Coto contó que ya estaba esperando la llamada, porque en lo particular a él le encanta participar en esta dinámica de La Nación previo a cada campeonato.

“Yo siempre les digo que si para ya, porque es que no... Yo generalmente duro día o día y medio para ver cómo anda la cosa. Al final, uno ve números, ve favoritismos, ve planillas y al final resulta totalmente al revés de cómo uno lo pensó”, mencionó el periodista de Canal 13.

Coto, conocido como ‘El Zar de las estadísticas’ contó que no le va tan mal. De hecho, en el torneo pasado acertó que Saprissa sería campeón y está seguro de vaticinó correctamente a los cuatros clasificados.

“Al final, aunque usted no lo crea, esto da para notas en un montón de medios, porque uno dice: ‘Mirá... Es que fulando en La Nación dijo, o mengano en La Nación dijo y resulta que los basurean en otros lados, o los mismos equipos dicen pero es que me está poniendo de último y nada que ver”

¿Se pican? “Claro que se pican, entonces la dinámica es muy interesante y el hecho de que nos quemen, no crea, también uno lo pone en la palestra y le da cierto nivel de importancia al tema”, destacó.

Gerardo Coto dura más de un día para elaborar su pronóstico

Carlos Serrano, el debutante en los pronósticos de La Nación Copiado!

“En primer lugar sería Alajuelense, en segundo lugar veo al Club Sport Herediano, en tercer lugar veo al Saprissa, en cuarto lugar al Club Sport Cartaginés, en quinto lugar al Sporting, en sexto lugar Puntarenas que se ha reforzado muy bien”, apuntó Carlos Serrano.

Y continuó: “En sétimo lugar veo al Municipal Liberia que también se ha reforzado muy bien, meto en el octavo puesto al Municipal de Pérez Zeledón porque tiene una muy buena idea don Luis Antonio Marín.

”Meto en el noveno lugar a San Carlos, con don Víctor Abelenda, en décimo lugar veo al Santos de Guápiles que está bien dirigido, pero no se ha reforzado tantísimo. En puesto 11 veo a Guanacasteca y de último creo que Grecia, porque le ha costado mucho y ni siquiera va a jugar en Alajuela”.

Nunca había participado en la consulta, pero entre risas, el periodista de Repretel dice que lo hizo como los grandes, al mandarse de una vez al agua.

“Estoy debutando así como que muy rápido, sacando algunas conclusiones, porque falta mucho del mercado. No tengo claro lo que pueda pasar de aquí a allá”.

Contó que este sondeo de La Nación siempre sale a colación en diferentes etapas del torneo, tanto en la redacción, como al aire, en el programa 120 Minutos de Monumental.

“A mí lo que sí me da miedo es que va a quedar escrito, en regla qué dije y qué no dije, pero lo tengo claro”, aseguró.

Carlos Serrano debutó sin miedo en el sondeo de pronósticos de 'La Nación'

Harrick McLean: ‘Cuando gana el que yo dije, obviamente saco pecho Copiado!

Harrick McLean es uno de los periodistas que más ha participado en los pronósticos de La Nación y dice que como le toca ver el día a día de los equipos, tiene muy claras las planillas y esa se vuelve su principal herramienta para responder.

“Yo lo hago por la planilla y a ver qué pasa, he pegado muchos”, mencionó el periodista de radio Monumental.

De hecho, al aire le preguntan qué le dijo al periódico La Nación y él no tiene problema en contar cuál fue su veredicto.

“Cuando gana el que yo dije, obviamente saco pecho”. Eso sí, a veces cree que el sondeo debería hacerse en la tercera jornada para tener un parámetro.

“Si no, hay que irse por la planilla. Alajuelense está muy armado, está de candidato. Herediano se armó muy fuerte, Saprissa es bicampeón y tiene que estar ahí, lo del Cartaginés y Puntarenas me llama a atención, pero está Sporting”, analizó McLean.

Al cosultársele si de una vez nos decía quién será campeón, respondió que está entre Herediano, Alajuelense y Saprissa.

“Ahorita no lo tengo claro, cuando me llamen y me pregunten, les voy a decir, pero Herediano, Saprissa o Alajuelense. Para mí, uno de esos tres va a ser el campeón y casi creo que la Liga, porque por la llegada de Joel (Campbell), podría tener un poquito de ventaja”.

Harrick McLean piensa que Joel Campbell le da ligera ventaja a Alajuelense

La Nación trabaja en este momento en la elaboración del sondeo.

Prometemos publicar algunos adelantos en los próximos días para saber qué piensa la prensa deportiva sobre lo que pasará en el Apertura 2023, que empezará el 26 de julio.